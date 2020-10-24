一家三口的「大霸群峰」健行之旅　近距離賞500元紙鈔高山

「我們去大霸尖山吧！」我向晨晨和晨媽提出這個想法。

「好呀！」馬上得到家中兩位女士的支持回應。

今年我閱讀大量國外的健行書籍，因為嚮往著那些將艱困與浪漫合而為一的長程健行，從拆毀身體的過程中重新尋得心之所向。在幾年的親子健行經驗中，我清楚這過程絕對不會只有欣喜於秀麗景色相伴，而有更多的苦悶、枯燥、痛苦：晴天好走 ; 雨天全身溼冷、踩在大風雨的泥濘中，伴著汗水與細菌結合的酸臭味，仍然要前進。一天20~40公里的行程，還要連續走30天以上，每條路線都是專屬於自己與家人的朝聖之旅…。

比起來大霸群峰，讓我最不想面對的其實是那苦悶的19公里碎石路-大鹿林道，如今看來根本不該是我逃避的理由，尤其每每看到在各登山社團裡刊登的：與500元紙鈔上的大霸尖山合照的照片，讓晨晨都很想親眼見識那宏偉的大霸山形。

大鹿林道

毫無意外的，我又因前一天的整裝而太晚睡，為了能早一點到達登山口，我們凌晨2點起床做最後確認，並於3點半前驅車出發。雖然睡不到2小時，但清晨時分奔馳在公路上是我最享受的時光，偶而從後視鏡中看到晨晨和晨媽，因著蜿蜒的山路而東倒西歪依然能睡得香甜，就讓我感到十分滿足。

「出發！」我們大聲的為自己打氣，於早上8：05，在充滿人群的大霸尖山登山服務站出發囉！其實我們不用真的走19公里，而是在17K處就有捷徑直達19K的工寮，接著就是陡上4公里到達我們今天的旅宿地- 九九山莊。這麼長的平緩路程，我擔心晨晨會有些無聊，正想說要跟她玩什麼的時候，她率先提出：「我們來尋寶石吧！」她馬上設定從0K到九九山莊共有100顆的寶石，而她的寶石是「粉紅愛心」，爸爸媽媽都有專屬於自己顏色、外型的寶石，我們只需要很努力的走，就會有「叮」聲此起彼落地不斷響起。這想法是來自於健行筆記與林務局為了鼓勵父母帶孩子出遊所設計的線上健行遊戲：「山林美境尋寶石」，可惜的是大霸群峰並不在「寶石」的路線之中，所以晨晨發明了自己的遊戲，也可以玩得很開心喔！

19K工寮 朝九九山莊出發！

陡~~~

下午淋過雨後的美景

到九九山莊前最大的挑戰是從19K工寮開始的路程，好不容易完成漫長的林道，還要再一路陡上4K！此時晨爸已經有些疲態，應該是昨晚睡的太少了，加上剛才林道最後讓人有些厭世。往九九山莊的路上，晨晨和晨媽一路超前等待，「奇怪！平時每天都有在運動的我，怎麼老是跟不上老婆、孩子。」我心裡嘀咕著，時間18：43，九九山莊的山友們早已用完餐準備上床，我們才抵達。這一晚，我睡得很不好，因為之前睡眠不足而引發了輕微的高山反應。

第二天，一般山友會選擇一日來回4座百岳，然後再回到九九山莊。而我們計劃先重裝到中霸山屋，再輕裝至大小霸尖山，回中霸山屋睡一晚後，明天下山順便登頂伊澤山及加利山。這一天我們5點半以前就出發了，以往我們都會讓晨晨睡到自然醒，但為了今天不淋雨，晨晨展現極高的配合度，在凌晨的寒冷中踏上旅程，不知不覺她已經長大了，不需我們事事照看、催促了。

在寒冷的早晨出發

為了能在中午前到達小霸尖山，晨晨發揮多年爬山所訓練出來的韌性，一路上坡，也一路領先，而晨爸我只能望著她的背影興嘆。原以為過了加利山登山口，我就能稍稍恢復氣力跟上，事實上並不然，我意識到未來追不上晨晨的機率會愈來愈高，她年紀愈大，我也愈老。

「爸爸，這個給你吃。」晨晨知道我身體不舒服，遞了一顆黑嘉麗給我，這是她最珍貴的行動糧，上次還捨不得給麥導吃呢！當糖果在嘴裡消融時，我也同時感受來自孩子的真誠鼓勵，往後每一段路都能夠再次看到她，得到的鼓勵也不盡相同，時而用小手拍拍我的肩膀，或是從兜裡拿出她僅剩不多的糖果，我開始期盼能在下個轉角遇見她，這已成為我不斷走下去的動力。

一直以來我們鼓勵晨晨用勇敢、獨立的態度去面對困境，在她需要協助的時候給予支持與照顧，在孩子面前我們不自覺會展現出：「爸爸是靠山」的樣式，但事實上，我們也同時是人，身體會不舒服，心裡會軟弱無助，我認為這些其實不需要刻意在孩子面前隱藏，此時的我反而需要她的陪伴、安慰及等待，而晨晨也真實展現出對我的關心，這也是我第一次感受到孩子無微不至的照顧，在接下每顆糖果的同時，我心裡都能感受出她對父親付出滿滿的愛。

朝大霸尖山邁進

全家人感受大霸尖山的震撼

朝小霸尖山邁進

登頂小霸尖山

早上11點，站在大霸尖山霸基，我們抬頭仰望這巍峨的大霸山頭，以往只在照片上及500元鈔票上看到的大霸尖山矗立眼前，連晨晨都不禁讚嘆它的巨大與雄偉。12點，我們攀上小霸尖山，從不同的高度再次欣賞大霸尖山，這是我們家永遠無法忘記的一刻。無法忘記我們一起所做的努力，無法忘記家人互相扶持的過程，永遠記得全家人在每個旅程所經歷的苦難與成功，因著全家一起爬山，我們更深愛著彼此。

大雨在我們回到山屋前降下，中霸山屋成為繼上次桃山山屋後我們又包場的另一個山屋。黃昏，站在山屋外平臺上，觀賞著雲彩的千變萬化：是龍還是熊，晨媽和晨晨熱烈討論著。晚餐後一家人在山屋內玩起了影子遊戲，讓想像力繼續馳騁。在海拔3280公尺的高度，只有箭竹及野生動物與我們相伴，腦中不自覺的浮現Disney白雪公主的畫面：成群可愛的動物，對於山屋內歡樂笑聲，一開始一定是面面相覻，接著也隨著我們的歡笑氣氛在外頭跳舞歡唱，享受屬於牠們的天倫之樂。

第三天，6：30從中霸山屋出發，分別登頂伊澤山及加利山，然後踏上歸途。這段路比我們想像中的的還辛苦，晨晨甚至首次累到在林道邊哭泣，傍晚的林道依然只剩下我們一家三口，在相互安慰及扶持中我們完成了大霸群峰。雖然過程辛苦，但下山後我們依然懷念在這個旅程所發生的一切，讓我更加了解的是，晨晨已經不再只是需要大人照顧的小Baby，而是晨晨登山隊成員們的後盾，她是我們真正的領隊。

包場中霸山屋

中霸山屋的雲彩

伊澤山

加利山