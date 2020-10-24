快訊

疫情衝擊 缺藥通報暴增4.5倍！ 藥師急尋救命藥

德媒：泰王凌晨秘密送醫 1隨扈確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一家三口的「大霸群峰」健行之旅　近距離賞500元紙鈔高山

健行筆記 / 健行筆記晨晨登山隊

「我們去大霸尖山吧！」我向晨晨和晨媽提出這個想法。

「好呀！」馬上得到家中兩位女士的支持回應。

今年我閱讀大量國外的健行書籍，因為嚮往著那些將艱困與浪漫合而為一的長程健行，從拆毀身體的過程中重新尋得心之所向。在幾年的親子健行經驗中，我清楚這過程絕對不會只有欣喜於秀麗景色相伴，而有更多的苦悶、枯燥、痛苦：晴天好走 ; 雨天全身溼冷、踩在大風雨的泥濘中，伴著汗水與細菌結合的酸臭味，仍然要前進。一天20~40公里的行程，還要連續走30天以上，每條路線都是專屬於自己與家人的朝聖之旅…。

比起來大霸群峰，讓我最不想面對的其實是那苦悶的19公里碎石路-大鹿林道，如今看來根本不該是我逃避的理由，尤其每每看到在各登山社團裡刊登的：與500元紙鈔上的大霸尖山合照的照片，讓晨晨都很想親眼見識那宏偉的大霸山形。

3dfa54177971d5cfa38a0af46793b424.jpg

8671d10b20c4648402259c7a659ecd1e.jpg

大鹿林道

毫無意外的，我又因前一天的整裝而太晚睡，為了能早一點到達登山口，我們凌晨2點起床做最後確認，並於3點半前驅車出發。雖然睡不到2小時，但清晨時分奔馳在公路上是我最享受的時光，偶而從後視鏡中看到晨晨和晨媽，因著蜿蜒的山路而東倒西歪依然能睡得香甜，就讓我感到十分滿足。

「出發！」我們大聲的為自己打氣，於早上8：05，在充滿人群的大霸尖山登山服務站出發囉！其實我們不用真的走19公里，而是在17K處就有捷徑直達19K的工寮，接著就是陡上4公里到達我們今天的旅宿地- 九九山莊。這麼長的平緩路程，我擔心晨晨會有些無聊，正想說要跟她玩什麼的時候，她率先提出：「我們來尋寶石吧！」她馬上設定從0K到九九山莊共有100顆的寶石，而她的寶石是「粉紅愛心」，爸爸媽媽都有專屬於自己顏色、外型的寶石，我們只需要很努力的走，就會有「叮」聲此起彼落地不斷響起。這想法是來自於健行筆記與林務局為了鼓勵父母帶孩子出遊所設計的線上健行遊戲：「山林美境尋寶石」，可惜的是大霸群峰並不在「寶石」的路線之中，所以晨晨發明了自己的遊戲，也可以玩得很開心喔！

5394997075bc0287b2a6d8901352d571.jpg

19K工寮 朝九九山莊出發！

d2877bfffa7e150723296658e3477c9d.jpg

3cda47ed218d9551050562b12fb0770c.jpg

陡~~~

c340f4b89cd5a7ec2f0b2bfda7b5afc1.jpg

下午淋過雨後的美景

到九九山莊前最大的挑戰是從19K工寮開始的路程，好不容易完成漫長的林道，還要再一路陡上4K！此時晨爸已經有些疲態，應該是昨晚睡的太少了，加上剛才林道最後讓人有些厭世。往九九山莊的路上，晨晨和晨媽一路超前等待，「奇怪！平時每天都有在運動的我，怎麼老是跟不上老婆、孩子。」我心裡嘀咕著，時間18：43，九九山莊的山友們早已用完餐準備上床，我們才抵達。這一晚，我睡得很不好，因為之前睡眠不足而引發了輕微的高山反應。

第二天，一般山友會選擇一日來回4座百岳，然後再回到九九山莊。而我們計劃先重裝到中霸山屋，再輕裝至大小霸尖山，回中霸山屋睡一晚後，明天下山順便登頂伊澤山及加利山。這一天我們5點半以前就出發了，以往我們都會讓晨晨睡到自然醒，但為了今天不淋雨，晨晨展現極高的配合度，在凌晨的寒冷中踏上旅程，不知不覺她已經長大了，不需我們事事照看、催促了。

589ff0bad7c0ddf3d721a8907bf381b7.jpg

a20c5a8c1f62c056120e3f882299e89e.jpg

在寒冷的早晨出發

為了能在中午前到達小霸尖山，晨晨發揮多年爬山所訓練出來的韌性，一路上坡，也一路領先，而晨爸我只能望著她的背影興嘆。原以為過了加利山登山口，我就能稍稍恢復氣力跟上，事實上並不然，我意識到未來追不上晨晨的機率會愈來愈高，她年紀愈大，我也愈老。

「爸爸，這個給你吃。」晨晨知道我身體不舒服，遞了一顆黑嘉麗給我，這是她最珍貴的行動糧，上次還捨不得給麥導吃呢！當糖果在嘴裡消融時，我也同時感受來自孩子的真誠鼓勵，往後每一段路都能夠再次看到她，得到的鼓勵也不盡相同，時而用小手拍拍我的肩膀，或是從兜裡拿出她僅剩不多的糖果，我開始期盼能在下個轉角遇見她，這已成為我不斷走下去的動力。

一直以來我們鼓勵晨晨用勇敢、獨立的態度去面對困境，在她需要協助的時候給予支持與照顧，在孩子面前我們不自覺會展現出：「爸爸是靠山」的樣式，但事實上，我們也同時是人，身體會不舒服，心裡會軟弱無助，我認為這些其實不需要刻意在孩子面前隱藏，此時的我反而需要她的陪伴、安慰及等待，而晨晨也真實展現出對我的關心，這也是我第一次感受到孩子無微不至的照顧，在接下每顆糖果的同時，我心裡都能感受出她對父親付出滿滿的愛。

409da992eefb73452abecc7eabf0e532.jpg

朝大霸尖山邁進

d4b6aa34a69c57a42414540fe4ea4c6b.jpg

全家人感受大霸尖山的震撼

bf5fffa73907fb5c2a3615377041f218.jpg

朝小霸尖山邁進

765ce4ca50f54b2168c4e84b575dea28.jpg

63cf155f6c8dbc3c854f35a18b7db721.jpg

登頂小霸尖山

早上11點，站在大霸尖山霸基，我們抬頭仰望這巍峨的大霸山頭，以往只在照片上及500元鈔票上看到的大霸尖山矗立眼前，連晨晨都不禁讚嘆它的巨大與雄偉。12點，我們攀上小霸尖山，從不同的高度再次欣賞大霸尖山，這是我們家永遠無法忘記的一刻。無法忘記我們一起所做的努力，無法忘記家人互相扶持的過程，永遠記得全家人在每個旅程所經歷的苦難與成功，因著全家一起爬山，我們更深愛著彼此。

大雨在我們回到山屋前降下，中霸山屋成為繼上次桃山山屋後我們又包場的另一個山屋。黃昏，站在山屋外平臺上，觀賞著雲彩的千變萬化：是龍還是熊，晨媽和晨晨熱烈討論著。晚餐後一家人在山屋內玩起了影子遊戲，讓想像力繼續馳騁。在海拔3280公尺的高度，只有箭竹及野生動物與我們相伴，腦中不自覺的浮現Disney白雪公主的畫面：成群可愛的動物，對於山屋內歡樂笑聲，一開始一定是面面相覻，接著也隨著我們的歡笑氣氛在外頭跳舞歡唱，享受屬於牠們的天倫之樂。

第三天，6：30從中霸山屋出發，分別登頂伊澤山及加利山，然後踏上歸途。這段路比我們想像中的的還辛苦，晨晨甚至首次累到在林道邊哭泣，傍晚的林道依然只剩下我們一家三口，在相互安慰及扶持中我們完成了大霸群峰。雖然過程辛苦，但下山後我們依然懷念在這個旅程所發生的一切，讓我更加了解的是，晨晨已經不再只是需要大人照顧的小Baby，而是晨晨登山隊成員們的後盾，她是我們真正的領隊。

24995d5bea8e81cbdf23cf72fccf1192.jpg

包場中霸山屋

a5432046bbf80118b4ed489ad137148d.jpg

中霸山屋的雲彩

b993f1edb859622748eb53e3251e6a96.jpg

伊澤山

8327af7d1bc3dd876705731687291c30.jpg

加利山

登山 美景

延伸閱讀

看到美照就出發 登山達人：準備不足成山難主因

南庄石壁部落健行及音樂會11月登場 參山處受理報名

迎接國慶日！今早1200人齊聚高雄澄清湖唱國歌、健行

台中和平山區工寮大火 居住夫妻剛好下山逃過一劫

相關新聞

一家三口的「大霸群峰」健行之旅　近距離賞500元紙鈔高山

「我們去大霸尖山吧！」我向晨晨和晨媽提出這個想法。 「好呀！」馬上得到家中兩位女士的支持回應。 今年我閱讀大量國外的健行書籍，因為嚮往著那些將艱困與浪漫合而為一的長程健行，從拆毀身體的過程中重新尋

跨年看煙火不怕人擠人！5條「台北親山步道」精選，近距離賞101＋百萬夜景

整天待在辦公室，好想到戶外去伸展一下筋骨，身在台北的好處，就是處處有山可以爬，台北親山步道多，簡單好上手，無論是上班前或是下班後，隨時約隨時走，甚至能看見101大樓，還不加入口袋名單，跨年就來這裡看煙火！不要再去象山人擠人啦~

5座山頭一日搞定！「雲嘉五連峰」穿梭翠綠茶園、竹林好療癒

前 言 原本今天的計畫是要到苗栗的「向天湖山」走走的，哪知已經因天氣因素而延宕兩個禮拜之久的「向天湖山」行程，這個週末仍舊盼不到好天氣，還好口袋裡的備走清單很多，立馬改來去地區天氣狀況較佳的「雲嘉

初秋山系野遊！遊走森林賞七星山雪白芒花、夢幻湖

初秋走讀森林的風情與美感...七星山南麓的闊葉森林、夢幻湖臺灣水韭、葉子左右對稱花分雌雄水鴨腳秋海棠、七星山白背芒、秋的果實野鴉椿...滿滿負離子絹絲瀑布。 出發日：10月01日，天氣：晴朗

山稜線上的方形巨塔　前往「大霸尖山」與大自然共處

臨於大霸尖山前，眺望氣勢雄偉的奇峰霸佔視野裡有限的空間，見識自然造物侵蝕、風化著岩壁所裸露的層理與節理，彷若獨立於山稜線上一顆有稜有角的方形巨塔。在不斷接近的步伐裡，偶爾會有一些雞皮疙瘩，偶爾會有一種

1.5小時就能往返的百岳！南投「石門山」高山步道好親民

石門山簡介 花蓮秀林與南投仁愛交界的石門山，入口位於台14甲線33.5公里合歡尖山北側登山口停車場處，走入石門山步道之中，可感受如奇萊草原般的壯闊,有著台灣八小巒的名號，抬頭便可遙望奇萊群峰、屏風山

台灣郊山之王！「迷你版劍龍稜」東北角山巒、海景一次收穫

劍龍稜位於台灣東北角，由金瓜石山區延伸至東北角海岸線的稜脈，為黃金十稜中之黃金第五稜，因沿途盡是岩石絕壁，視野毫無遮蔽，山海比鄰，風景壯闊不輸高山百岳，為北台灣頗具盛名的挑戰級郊山路線，號稱為台灣郊山

山脊稜線上飽覽美景！遊走「皇帝殿」 登山新手入門級挑戰場地

走過千山萬水 , 夥伴們相約再來石碇漫步優遊慶功 . 皇帝殿烙印著北雁過往的足跡 . 回首那些年 , 那些事 , 那些人 ... 真讓人懷念 ~~ 青山依舊在 , 幾度夕陽紅 . 秋風拂面何飄飄 ,

地久天長只要10分鐘！嘉義觸口「地久天長步道」俯瞰溪谷美景，還能順遊南區樹木銀行

udn走跳旅遊／布魯 要地久又天長要花多久的時間？一輩子還是十年二十年？答案是，10分鐘！是的，由嘉義觸口的地久橋走到天長橋，只要10分鐘時間。 不過地久橋和天長橋原本定名的用意並

中橫四辣之中辣「畢祿山」一日行程　垂直峭壁處拉繩下山超驚險

9/26（六）「中橫四辣」之中辣 #畢祿山 我的第8座百岳 【海拔】 3,371公尺（百岳排名39） 【往返】 約13小時30分（含休息），來回約22K多 【備註】 要申請入園，準備頭燈、

滿天星斗下的幽謐森林　中級山「新阿溪縱走」賞仙境

新阿溪縱走（自阿里山走到杉林溪），老實說是第一次知道這個名稱，但對眠月線與水漾森林卻是久聞盛名。其中眠月線有幸在21年前的921大地震前夕搭火車拜訪過，可惜記憶隨著年紀增長已經慢慢消逝，唯獨留下幾張底

遠眺太平洋！屏東牡丹「旭海草原步道」坐擁山海好迷人

旭海草原又稱中正大草原，位在屏東牡丹鄉，緊鄰著遼闊的太平洋。據說天氣好的時候可以遠眺綠島或是蘭嶼 這回的南國之旅，我們來到了很少探訪的牡丹鄉，擁有以排灣族為主，部分阿美族的原住民部落，是台灣最南

熱門新聞

一家三口的「大霸群峰」健行之旅　近距離賞500元紙鈔高山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。