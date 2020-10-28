360度環景視野！世紀奇峰「大霸尖山」景色震撼又壯闊

(世紀奇峰－大霸尖山)

有著「世紀奇峰」美名的大霸尖山，座落在500元鈔票背後，沿途還可順道造訪小霸尖山、伊澤山、加利山，四座百岳合稱大霸群峰。

要爬大霸尖山，需先申請九九山莊的三天兩夜行程（和搶票一樣，一個月前的早上7點開搶），很幸運的在中秋連假遞補到位，跟山上協作訂了伙食和睡袋，收拾行李準備出發。

Day1

大霸尖山登山服務處繳交入園證，接著開啟思考人生模式，因為你得花上約5個小時，踢著17公里的大鹿林道，然後接0.7公里捷徑，到馬達拉溪登山口（最原始的大霸尖山登山口），最後再以4公里、海拔爬升950公尺作結，抵達九九山莊。

抵達山莊後，先跟莊主報到、領取床位，接著找訂餐的協作，確認用餐時間；晚餐時，協作會統計各隊隔日早餐時間，並於飯後帶我們去領睡袋，累了一天加上隔日行程更硬，收收東西，擦拭更衣，七點便躺平休息。

(大霸尖山登山服務站，拿入園證完成報名)

(大霸群峰，正式啟程)

(先踢17+0.7K的大鹿林道，約耗時超過5小時)

(接著陡上4公里，海拔爬升950公尺)

(Day1終點，也是本趟行程住宿地點：九九山莊)

(晚餐菜色，有訂餐者還能裝熱水和冷水，相當方便)

Day2

今日行程：04:10九九山莊→06:30加利山→08:50中霸山屋→09:10中霸坪（500元鈔票景）→09:40大霸尖山→11:30小霸尖山→14:30伊澤山→16:50九九山莊

一早三點起床早餐，四點出發，似乎是全山莊最後一組。先赴加利山看日出，接著前往中霸坪，拿出500元鈔票拍攝。

離開中霸坪，距離大霸尖山已不遠；今日從遠到近，再從近到遠，360度親臨觀賞世紀奇峰的壯闊，真的震撼到無法形容。

離開大霸尖山，從下方的壩基「穿越」過去後，便見到小霸尖山的真面目，接近90度的垂直攀岩，心驚卻手不能抖，登頂後，360度環景視野，大霸尖山、品田聖稜一覽無遺。

離開小霸、返回山莊路上，順道再撿了一座百岳：伊澤山，心滿意足的返回山莊，擦拭更衣、用餐休息。

(加利山賞火焰月亮，美不勝收)

(日出的大霸、小霸，也是今日行程的折返點（想到就累）)

(大霸尖山前的中霸坪，也是500元鈔票取景之處。)

(離開中霸坪，代表離大霸尖山已不遠。)

(世紀奇峰－大霸尖山)

(大霸尖山的另一角度)

(下一站，小霸尖山)

(接近90度的垂直攀爬)

(一旁就是峭壁懸崖)

(小霸登頂，視野一望無際)

(回山莊前，順路去伊澤山打個卡)

Day3

今日行程：05:10九九山莊→07:30馬達拉溪登山口→12:30出大鹿林道

兩天累積的疲勞已現，陡下4K，大腿真的抖抖抖，再接0.7+17K的大鹿林道，彷彿永遠走不完，但沿途聽著音樂哼著歌，吃著最後的行動糧，也終於重返人間，結束這趟難忘的大霸之旅。

感恩＋感謝

覺得自己非常幸運，能從遞補100多號遞補上，加上老天連賞了三天大晴天，讓中秋連假充實滿滿。

此外，也感謝梁大霸的協作，讓我們少背了很多東西上山，早餐雖然普普，但晚餐相當豐盛，冷熱開水充足，Day2還有綠豆甜湯喝到飽。

下一站：10月底的郡大西巒！