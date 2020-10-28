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360度環景視野！世紀奇峰「大霸尖山」景色震撼又壯闊

健行筆記 / 健行筆記KobeNi

(世紀奇峰－大霸尖山)

有著「世紀奇峰」美名的大霸尖山，座落在500元鈔票背後，沿途還可順道造訪小霸尖山、伊澤山、加利山，四座百岳合稱大霸群峰。

要爬大霸尖山，需先申請九九山莊的三天兩夜行程（和搶票一樣，一個月前的早上7點開搶），很幸運的在中秋連假遞補到位，跟山上協作訂了伙食和睡袋，收拾行李準備出發。

Day1

今日行程：07:15大霸尖山登山服務處→07:30大鹿林道17K→12:00捷徑0.7K→12:30馬達拉溪登山口→16:00九九山莊

大霸尖山登山服務處繳交入園證，接著開啟思考人生模式，因為你得花上約5個小時，踢著17公里的大鹿林道，然後接0.7公里捷徑，到馬達拉溪登山口（最原始的大霸尖山登山口），最後再以4公里、海拔爬升950公尺作結，抵達九九山莊。

抵達山莊後，先跟莊主報到、領取床位，接著找訂餐的協作，確認用餐時間；晚餐時，協作會統計各隊隔日早餐時間，並於飯後帶我們去領睡袋，累了一天加上隔日行程更硬，收收東西，擦拭更衣，七點便躺平休息。

百岳 大霸尖山 大霸群峰 九九山莊

(大霸尖山登山服務站，拿入園證完成報名)

百岳 大霸尖山 大霸群峰 九九山莊

(大霸群峰，正式啟程)

百岳 大霸尖山 大霸群峰 九九山莊

(先踢17+0.7K的大鹿林道，約耗時超過5小時)

百岳 大霸尖山 大霸群峰 九九山莊

(接著陡上4公里，海拔爬升950公尺)

百岳 大霸尖山 大霸群峰 九九山莊

(Day1終點，也是本趟行程住宿地點：九九山莊)

百岳 大霸尖山 大霸群峰 九九山莊

(晚餐菜色，有訂餐者還能裝熱水和冷水，相當方便)

Day2

今日行程：04:10九九山莊→06:30加利山→08:50中霸山屋→09:10中霸坪（500元鈔票景）→09:40大霸尖山→11:30小霸尖山→14:30伊澤山→16:50九九山莊

一早三點起床早餐，四點出發，似乎是全山莊最後一組。先赴加利山看日出，接著前往中霸坪，拿出500元鈔票拍攝。

離開中霸坪，距離大霸尖山已不遠；今日從遠到近，再從近到遠，360度親臨觀賞世紀奇峰的壯闊，真的震撼到無法形容。

離開大霸尖山，從下方的壩基「穿越」過去後，便見到小霸尖山的真面目，接近90度的垂直攀岩，心驚卻手不能抖，登頂後，360度環景視野，大霸尖山、品田聖稜一覽無遺。

離開小霸、返回山莊路上，順道再撿了一座百岳：伊澤山，心滿意足的返回山莊，擦拭更衣、用餐休息。

百岳 大霸尖山 大霸群峰 九九山莊

(加利山賞火焰月亮，美不勝收)

百岳 大霸尖山 大霸群峰 九九山莊

(日出的大霸、小霸，也是今日行程的折返點（想到就累）)

百岳 大霸尖山 大霸群峰 九九山莊

(大霸尖山前的中霸坪，也是500元鈔票取景之處。)

百岳 大霸尖山 大霸群峰 九九山莊

(離開中霸坪，代表離大霸尖山已不遠。)

百岳 大霸尖山 大霸群峰 九九山莊

(世紀奇峰－大霸尖山)

百岳 大霸尖山 大霸群峰 九九山莊

(大霸尖山的另一角度)

百岳 大霸尖山 大霸群峰 九九山莊

(下一站，小霸尖山)

百岳 大霸尖山 大霸群峰 九九山莊

(接近90度的垂直攀爬)

百岳 大霸尖山 大霸群峰 九九山莊

(一旁就是峭壁懸崖)

百岳 大霸尖山 大霸群峰 九九山莊

(小霸登頂，視野一望無際)

百岳 大霸尖山 大霸群峰 九九山莊

(回山莊前，順路去伊澤山打個卡)

Day3

今日行程：05:10九九山莊→07:30馬達拉溪登山口→12:30出大鹿林道

兩天累積的疲勞已現，陡下4K，大腿真的抖抖抖，再接0.7+17K的大鹿林道，彷彿永遠走不完，但沿途聽著音樂哼著歌，吃著最後的行動糧，也終於重返人間，結束這趟難忘的大霸之旅。

感恩＋感謝

覺得自己非常幸運，能從遞補100多號遞補上，加上老天連賞了三天大晴天，讓中秋連假充實滿滿。

此外，也感謝梁大霸的協作，讓我們少背了很多東西上山，早餐雖然普普，但晚餐相當豐盛，冷熱開水充足，Day2還有綠豆甜湯喝到飽。

下一站：10月底的郡大西巒！

登山 早餐 連假

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