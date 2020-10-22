5座山頭一日搞定！「雲嘉五連峰」穿梭翠綠茶園、竹林好療癒

前 言

原本今天的計畫是要到苗栗的「向天湖山」走走的，哪知已經因天氣因素而延宕兩個禮拜之久的「向天湖山」行程，這個週末仍舊盼不到好天氣，還好口袋裡的備走清單很多，立馬改來去地區天氣狀況較佳的「雲嘉五連峰」治腳癢。「雲嘉五連峰」之所以會列入我的口袋名單，是因之前已走過同樣位在梅山太平村南側的「大籠頂山」和「獨立山」。許多山友除了在一天內走完前述兩座山外，還會加走位於北側的另五座山頭，以完成「雲嘉七連峰」行程。

這五座山頭分別是：1.太平山：H968M，位於山頂通訊機房後方，有觀光局阿管處所立的精導點基石。2.梨子腳山：又稱祝壽山，H1176M、有一顆編號228的三等三角點，同時它也是編號057號的小百岳，腹地不大且無展望。3.馬鞍山：也是梨子腳山主峰，H1265M，無基石，腹地不大山頭且位於竹林中無展望。4.二尖山：H1270M，原省政府圖補點已經遺失，山頭則大約位在第一觀景平台旁邊。5.大尖山：H1305M，編號056號的小百岳，山頂上有一顆一等三角點，同時它也是嘉義縣十二名山之九，山頂腹地很大展望極佳。

由於自認屬於弱腳一族，故要我在一天之內走完七座山，根本是mission impossible，分兩次走才會是我的菜。所以在走完大籠頂山與獨立山後，「雲嘉五連峰」自然是要來走一遍的。雖然一天內要走五座山，但它們的稜徑彼此相連，經評估後覺得對於老咩來說並不會太困難，困難的是是怎麼拐騙老咩和我一起去 @@~

雲嘉五連峰資訊

1.起走點：梅山太平老街上方之「三元宮」。2.終點：大尖山。3.環狀來回距離：約12公里。4.高低落差：1,006~1,305公尺，落差約299公尺。5.步道類型：郊山步道。6.部分岔點不明顯，若為初次登走，建議下載GPX檔使用。

實際登走時程 08:49 從「三元宮」起走。08:50 接「梅花路步道」。09:10 經「警察廣播電臺」查探「望風斷崖」，但眼前一團白茫，什麼都看不到。09:29 至「太平山」電信機房後方之精導點基石。09:59 抵「梨子腳山」。10:33 來到「馬鞍山」。10:49 於「龍興宮」後方之觀景平臺短暫休息。11:18 抵「二尖山」，並至餐廳用餐。去程約耗時二個半鐘頭。12:02 用完餐，啟程前往「大尖山」。12:22 抵「大尖山」，只見白牆，不休，拍完照即下山。12:50 回抵「二尖山」。拍完照後循柏油路下山。13:00 右轉進茶園，走茶園步道捷徑。13:11 出茶園步道，接回柏油路。13:23 經「龍興宮」。13:36 接「嘉151」縣道。14:13 回到「三元宮」。回程約耗時二個小時又十分鐘。

遊 誌 08:40 車行來到全臺灣海拔最高的天公廟-「三元宮」，但現在三元宮的入口處貼有「禁止登山客入內停車」的黃色告示，嗯…這……，我還是第一次遇到廟方特別針對「登山客」所立的告示，即使不了解之前是發生了什麼事，但咱還是乖乖停路邊去吧 @@~

雖然不能停車，但應該還是可以借用一下洗手間，同時也來去向玉皇大帝及三官大帝祈求今天的五連峰行程能夠順利平安。

這次從健行筆記網站先下載山友的GPX檔（由於路線多元，下載前請務必先研究一下該路線是否符合自己所需）。08:49自三元宮外的嘉151縣道往上走，沒多久就看到這個「梅花路步道」，依GPX所顯示，從這兒上就對了。

走「梅花路步道」上太平山的話會多繞一點路，依其他山友的GPX，其實還有其他較簡短的走法。之所以選擇走梅花路步道是因為想去看一下「望風斷崖」，若沒有要去望風斷崖的冰友，可以選擇其他較短的路線上太平山喔~

梅花路步道雖然不長，但卻一路陡上。

08:56 出步道後向左轉。

左轉後約50公尺處，有一觀景平臺。

平臺這兒可俯看太平村莊的樣貌，而此時右方也漸漸飄來一團雲霧。咦~七早八早的，怎麼就起霧了呢？或許就是這種如仙境的地理環境與氣候，造就了茶園遍佈的美景。

離開觀景平臺順著柏油路續行，沒多久，09:10便見到這個巨大的通訊塔，地圖上的標記為「警察廣播電臺」。繼續沿電臺的邊牆前行，朝「望風斷崖」挺進。

哇哩咧，一大片白牆，看來想在斷崖邊欣賞梅山的風光，今天是無緣了。

雲霧矇矇，我眼也矇矓 @@~

看不到景，有些失落，只能期待下次有機會再訪了~

接下來的路要怎麼走則有點搞不清楚，一開始先往回走到柏油路的另一頭，發現有另一幢建築物。港結不太對。趕緊拿出GPX檔判讀一下，走錯路，正確的方向應該要朝電臺的另一側牆走去。

馬上修正路線，路過電臺大門後右轉（這個方向也就只有這麼一條路）。

右轉後變成一條更小的產業道路，且坡勢往下。

路愈變愈小條，但別怕，GPX檔顯示是對的 @@~

走出小路後是一大片的茶園，此時要立馬右轉往上走。

哇~看起來是大上坡無誤，雖然有設置階梯，但走起來也是會讓人喘得不要不要的 @@~

走完這一小段上坡後便會來到稜徑，樹幹上的指標很明確的告訴大家「太平山」三角點的方向。

此時也見到其他的山友從別的方向過來，前方的那幢水泥屋，旁邊就是「太平山」的基石所在。

09:29 抵太平山基石，大家有致一同聚集在通信機房這兒等著拍照留念。

順利完成第一峰。

接下來沿著剛來的稜徑往回走，準備前往今日第二峰-梨子腳山。而此時同行的山友甚多，讓我們很放心的跟著山友的腳步走就對了 ^^

看到前的高高隆起的山頭，港結待會兒肯定要翻山越嶺了 @@~

此次五連峰行程中，除了會經過數不清的茶園外，也會時不時就亂入在隨風婆娑的竹林中。

「梨子腳山」又稱「祝壽山」，是太平村裡的最高峰。相傳民國42年時，楊森將軍曾率眾登此山岳，以慶祝先總統蔣公80壽誕，故將此山命名為「祝壽山」。

回頭望望太平山，沒想到我們竟已走過一座山頭。

接下來要從茶園中往上穿過，這個地方沒什指標，也沒有登山條，若為第一次來訪，肯定會不小心就錯過。還好今天我們很厚臉皮地跟著一隊山友走，省去了找路的麻煩。

山腳下隱約可見的聚落，推測應該就是梅山的市區了

爬呀爬，爬完一山又一山。

有資深山友帶路，腳步可要跟好來。

09:59 來到梨子腳山，沒展望，不休，續行。

有夠多茶園的啦，而且都整理得很好。

繼續往前方的山頭挺進~

山頭雖然看起來很高，但實際上並不會花太多力氣與時間，對於平時有運動習慣的人來說，這條路線應該算是輕鬆級的。

約半小時後，10:33來到馬鞍山。一樣，無展望，僅是路過 @@~

過了馬鞍山後，坡勢幾乎一段向下，原本還以為是不是走錯路了，不是在爬山嗎？怎麼會一路往下個不停呢？而且還聽到前方有車子經過的引擎聲與人類的喧嘩聲 @@~

10:49 抵龍興宮上方的觀景平臺，從這裡有岔路可前往「華山」，不過我們今天的目的地是「大尖山」。

觀景平臺上聚集好多山友，時近中午，大家都準備在此開吃。而我們不久留，繼續前行，因為「二尖山」上有餐廳可用餐，若太晚去就沒位置了。

霧矇中的龍興宮~

好膽嘜走！

為了中餐，拼了！

這一段嘜走步道的上升高度還挺驚人的，小車車馬上變成更小的火柴盒小汽車。

今天小咩雖然一路唉說被我騙了，但既上了賊船，也只能認命的往前衝了~

原本看到這景象還以為二尖山到了，結果是我想太多，還要再走一小段路才會到。

11:18 終於看到位在「二尖山」旁的第一觀景臺。「二尖山」這裡沒有三角點，只有一個山友幫忙製作的小紙牌，告訴大家要拍照就在這兒拍。

實在是太餓了，先來去吃飯，等回程時再來與二尖山拍個照。唉喔，原來「大尖山」跟「二尖山」這兩兄弟離這麼近啊，只要15分鐘的步程。

吃飯為大，趕緊來吃飯，不然看這食客多到要滿出來的模樣，直不知道要等到什麼時候才會有飯菜可吃。

由於已無空位，接待的小姐要我們等一下，但老咩見到一旁放著準備販售的水果的小木桌沒人坐，於是就問接待的小姐可不可以坐這木桌就好，小姐說如果我們不介意太小的話就可以。哈，其實我們才三個人，也吃不多，這小桌子對我們來說夠用了！

食客這麼多，但上菜的速度還可以。這溪蝦炸得酥脆，好吃，只是到山上吃溪蝦，不會怪怪的嗎？

高麗菜又脆又甜，讚！

至於這梅子排骨，不知道是不是廚房人員給忘了，我們的溪蝦和高麗菜都啃完了，還是等不到這道菜，直到我去詢問櫃台後才送來。至於口味則是偏酸，老人家的牙齒有點受不了。讓我們比較驚嚇的是，老咩吃到後來竟發現裡面有一顆配菜用的梅子竟只剩下子，感覺好像被人咬過再吐回去。天啊，希望不是如我們所想的那回事 ><"

吃飽喝足後，12:02 啟程往「大尖山」邁進。

午後的二尖與大尖直接穿起白紗，讓人摸不著頭緒，幸好有GPX檔隨時指引我們往正確的路途前進。

老咩和小咩對一塊路牌進行研究中，研究的論題是：為什麼什有人要破壞指示牌上的字呢？哥只能說少數的渣渣是用來襯托多數人的良善。結案！

有人看起來已經有軟腳的癥兆 @@~

12:22 抵達大尖山三角點，比指示牌說只要15分鐘的步程整整再多5分鐘。看來我們的步速較一般人為慢，屬於弱腳一族無誤 @@~

雖然在之前所做的行前功課中，有山友提到「大尖山」這裡的展望還不錯，但看看這白茫茫的樣子，就算視野再好也只能望霧興嘆啊！

沒停留，拍完照後立馬循原路，折返來去「二尖山」拍照留念。

路過餐廳後方的第二觀景臺，很多山友都在亭裡休息聊天，配上這霧裡看花的仙境氛圍，自是讓人捨不得離開了。

額~這二尖山山頂上唯一的餐廳，依舊人潮擁塞中 @@~

二尖山的拍照點就在第一觀景臺旁。拍完照後問咩咩們要走來時的山徑回去，還是走柏油路下山？

咩咩們很掙扎，但哥最後還是讓已感倦怠的咩走距離略長一點但卻好走很多的柏油路下山。

由於柏油路係順著山勢以S型環繞下山，若老老實實的順著柏油路走，自然會多走許多路。故以途中依GPX檔指示，改走茶園步道捷徑下切。

咦~這時候採出來的茶算是秋茶嗎？我腦袋裡只知道有春茶和冬茶捏……。

一路往下。

還好是往下走，不然這坡度也是夠讓咩咩們唉唉叫的 @@~

接回柏油路後就一路往「龍興宮」方向前進。

12:23 抵「龍興宮」。我在這裡差點又走錯路，還好走沒幾步便發現與GPX的路徑不符。

遠方山頂上的景觀設施應該就是「碧湖山觀光茶園」了。

加油，還有3K。鄉間小路很難會車，看到一輛車子為了會車而卡到底盤，真替車主心痛 @@~

回程路上有滴幾滴小雨，好在老天爺對我們不薄，就滴那麼兩滴後就不再滴了。

咦~這不就是早上的梅花路步道的啟登口嗎？走著走著就走回來惹。

14:13 回到三元宮。

再度入內借用洗手間，滿身臭汗的我趕緊換上乾淨的衣服，因為待會兒還要來去逛太平老街。

三元宮廣場前有通往老街的街梯，真是超方便的！不然若再走外頭柏油路下去的話，得繞好一段路才會到。

老街有名的冬瓜茶，這是我第二次喝，但我喝完之後還是不知道到底是哪裡好喝了，茶葉蛋的香氣也沒有比所長茶葉蛋來得濃郁啊，只能說美食到底美不美，見仁見智囉 @@~

一枝50元的烤玉米，我吃起來會卡牙縫。看來我是真的老了，連吃個東西，牙齒都要跟我作對 ><"

三元宮這兒有香客大樓，說不定有提供住宿。在太平這兒先住上一晚，隔天再起早爬山，或許也是個不錯的選擇，有需求的冰友可以打電話去問問。

太平村再會啦，待以後有機會再訪 ^^