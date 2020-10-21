初秋山系野遊！遊走森林賞七星山雪白芒花、夢幻湖

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初秋走讀森林的風情與美感...七星山南麓的闊葉森林、夢幻湖臺灣水韭、葉子左右對稱花分雌雄水鴨腳秋海棠、七星山白背芒、秋的果實野鴉椿...滿滿負離子絹絲瀑布

  • 出發日：10月01日，天氣：晴朗

  • 交通：捷運北投站搭小9公車到陽明山遊客服務中心

  • 陽明山遊客服務中心→七星山苗圃登山口→七星山公園→教育電台廣播塔→夢幻湖觀景台→夢幻湖山→冷水坑服務中心→菁山吊橋→冷擎步道→絹絲瀑布步道

  • 全程費時：5.75公里。3小時58分

  • 苗圃、七星公園、夢幻湖至冷水坑+絹絲瀑布步道 GPX照片連結

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初秋微涼的早晨，走在闊葉森林裡，陽光在葉縫中灑下，聽著蟲鳴鳥叫大自然的合奏曲。

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漫步闊葉林間常見野生赤腹松鼠，全身褐色腹部赤褐色，沿樹幹攀爬、在樹林間跳躍...擺動那灰色蓬鬆的大尾巴。

ca532bd9e410e93c6820e8768fff2cd1.jpg七星公園 - 初秋是野鴉椿最迷人的時刻，尚未裂開前果實活像野鴉停棲在樹梢，裂開的果莢留著二個黑黑的種子好像一對眼睛，造型可愛。

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夢幻湖 - 台灣水韭為多年生水生蕨類，纖細翠綠、稍透明，珍貴稀少。

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七星山白背芒舞秋風，在陽光照射下白色絨毛狀花穗佈滿山頭，在藍天的襯托下，隨著風陣陣吹拂搖曳生姿，一波波的浪花十分可愛，隨手一拍都是明信片般的美景。

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能量補給站 - 冷水坑石尚自然探索屋 - 紅燒牛腩飯 - 好吃...尤其在大自然中享用，更加美味。

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秋日菁山吊橋旁的金銀忍冬 - 像紅瑪瑙般的果實掛滿枝條，惹人喜愛，也是鳥兒們的美食。

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負離子滿點的絹絲瀑布

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水鴨腳秋海棠的花有分雌雄，看得出來嗎？雄花，四片花瓣，二大二小。雌花，五片花瓣，後面還有像翅膀的子房。

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含苞待放的水鴨秋海棠，花苞像個小荷包。葉子一左一右相互對稱。 

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接近菁山小鎮登山入口有二處落石，經過時勿逗留，快速通過。若下雨天不建議前往。

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瀑布 步道 公園

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