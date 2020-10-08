山岳旅遊首選臺中！ 2020「谷關七雄登高」挑戰到年底

山的子民，島國山脈獻禮

四面環海的臺灣，擁有多樣而複雜的地形，在臺灣超過3萬6千平方公里的面積內，屬於山地面積就占70%，3千公尺以上的高山更超過2百座，並組成五大山脈，包含中央山脈、海岸山脈、阿里山山脈、玉山山脈及雪山山脈，是以高山聳立聞名國際的「高山島嶼」。

▴圖片來源:臺中市政府提供

山界明星－臺中谷關七雄

而身為臺灣第二大城、全臺最宜居城市的臺中，立於臺灣中部，擁有變化萬千的山脈旅遊樣貌與型態，是海島台灣的山岳獻禮，諸如知名網美山－鳶嘴山、雪山山脈的末端－橫嶺山、獨特相思圓木步道－大坑登山步道、大雪山森林遊樂區森林浴步道、八仙山森林遊樂區、武陵四秀登山步道，以及登山界明星路線，難度中偏高的知名中級山－谷關七雄。（活動資訊見文末）

▴圖片來源:臺中市政府提供

谷關七雄，是臺中谷關風景區中著名的七座中級山，依照其高度排順序，分別為八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山，七座山各有其特色，並如同「谷關七雄」的名號，七座山皆非常雄壯，無論是高度落差以及路線長度都有一定的難度，來回路程均至少需六小時以上，是充滿挑戰的登山路線。

山林裡的瀑布仙境－唐麻丹山

身為谷關七雄高度最低的唐麻丹山，位於松鶴部落與裡冷部落之間，自兩個部落均可登上唐麻丹山，從松鶴部落後方起登較適合新手嘗試。唐麻丹山擁有七雄裡唯一的瀑布景觀－蝴蝶谷，可以愜意踏水，體驗山林裡的瀑布仙境。

◆ 標高：1,305公尺

◆ 步道長度：5.4公里

◆ 來回時間約3小時

◆ 難度：★★★☆☆

▴唐麻丹山－蝴蝶谷瀑布／圖片來源:陳威得提供

俯瞰大甲溪－白毛山

從白鹿吊橋出發，走在森林裡的白毛山亦擁有絕佳展望，三角點前的山稜俯瞰大甲溪、谷關大道院，東望東卯山與和唐麻丹山，北望稍來、鳶嘴稜脈，更遠處則可看到八仙山、馬崙山以及雪劍稜脈。下山後還可品嚐大甲溪發電廠的白冷冰棒，做為攻頂後的犒賞。

◆ 標高：1,522公尺

◆ 步道長度：2.3公里

◆ 來回時間約6-7小時

◆ 難度：★★☆☆☆

▴白毛山登頂前山稜／圖片來源:陳威得提供

▴登山口旁馬鞍壩水庫／圖片來源:陳威得提供

環景360度最強展望－東卯山

自谷關大道院出發的東卯山，擁有谷關七雄裡最好的展望，360度無敵展望，可以遠眺八仙山、鳶嘴山與唐麻丹山，步道除起點與終點前一公里為陡坡外，其餘全程皆為Z字型緩慢上升，雖然高度為谷關七雄排名第五，但非常適合初挑戰谷關七雄的登山者，難度適中、並可獲得滿滿的收穫！

◆ 標高：1,690公尺

◆ 步道長度：6.7公里

◆ 來回時間約6-7小時

◆ 難度：★★☆☆☆

無限陡坡，號稱「坡真陡」-波津加山

台語諧音「坡真陡」，波津加山實至而名歸，步道起點與谷關捎來步道相接，坡度卻與捎來步道有天壤之別，全程幾乎都在爬升，高度落差超過1,000公尺，並須拉繩、跨越巨石群，須手腳並用，具中高難度。昔日為台電保線道路，步道旁現今還能看到倒臥的老舊木製電線桿及固定用的鋼索，登頂後並有小小展望，頗具特色。

◆ 標高：1,770公尺

◆ 步道長度：3.2公里

◆ 來回時間約7小時

◆ 難度：★★★☆☆

▴沿途橫生的樹木／圖片來源:陳威得提供

▴波津加山登頂展望／圖片來源:陳威得提供

下坡偷懶－屋我尾山

高度排名谷關七雄第三名的屋我尾山，擁有一條偷懶的路線！自海拔高度2,000公尺的大雪山林道起登，往屋我尾山三角點為下坡路線，坡度平緩，路線不長，全程走在森林中，走起來非常舒服，很適合第一次接觸谷關七雄的挑戰者。

◆ 標高：1,915公尺

◆ 步道長度：6.7公里

◆ 來回時間約5小時

◆ 難度：★★★☆☆

▴屋我尾山沿途山徑／圖片來源:陳威得提供

▴屋我尾山沿途山徑／圖片來源:陳威得提供

最美林相，森森沐浴－馬崙山

以最美林相著稱的馬崙山，步道起始即可看到八顆壯碩的五葉松，稱為「八壯士」，沿途的森林非常美麗，生態豐富，踏在落下的五葉松上，腳感柔軟而有彈性，透過枝葉空隙灑落的陽光，將步道映照成一片澄黃，山頂雖無展望，但走在馬崙山步道優美的森林間，舒服而療癒。

◆ 標高：2,305公尺

◆ 步道長度：7公里

◆ 來回時間約7-8小時

◆ 難度：★★★☆☆

▴馬崙山登山步道／圖片來源:陳威得提供

▴馬崙山沿途優美林相／圖片來源:陳威得提供

群山之首，幽靜綠色秘境－八仙山

以「路程非常遙遠」聞名的八仙山，位於八仙山森林遊樂區內，步道全程走在森林中非常，自5K起開始有特別美麗的林相：像麻花捲錯結的枝幹、橫躺的巨木、展翅的綠葉跟漫山的苔蘚，步道末端並可見到伐木時期留下來的流籠頭景觀，綠色秘境非常獨特而迷人。

◆ 標高：2,366公尺

◆ 步道長度：6公里

◆ 來回時間約9-10小時

◆ 難度：★★★☆☆

▴八仙山流籠頭遺跡/圖片來源:陳威得提供

▴八仙山綠色秘境/圖片來源:陳威得提供

▴八仙山綠色秘境/圖片來源:陳威得提供

好湯紓壓，山岳完登至高享受

谷關地勢險要，山岩崢嶸矗立，除雄偉迷人的谷關七雄，自山麓湧出、穿梭在山岩間流著的谷關溫泉，水量終年不竭。谷關溫泉泉質乃屬碳酸泉，含有硫化物及鹽分，因含大量硫化物，所以在靠近時可聞到硫化物特有的刺鼻味，據傳日本明治天皇泡完谷關溫泉後，一舉得「子」，故有了「生男湯」的傳說。登完谷關七雄後，至溫泉區體驗谷關溫泉的魅力，紓壓又放鬆。

▴谷關溫泉／圖片來源:臺中市政府提供

▴谷關溫泉，好湯紓壓／圖片來源:臺中市政府提供

2020谷關七雄完登活動

凡於活動期間內攀登至少三座谷關七雄(東卯山、馬崙山、白毛山、八仙山、唐麻丹山、波津加山、屋我尾山)，登山者開啟手機/相機標示日期功能或是手持手寫時間版與山頂標高處木樁合照。黏貼於成果紀錄表經兌換店家確認後即可兌換谷關七雄紀念品一份，完登七雄者另頒完登證明。

活動日期：即日起 至2020/12/31止

兌換日期：即日起 至2021/1/10止，完登證書預計2021/1/30頒發。

▴2020谷關七雄完登活動／圖片來源:臺中市政府提供

活動資訊！你可能有興趣

▸2020谷關七雄完登活動官網

同場加映：臺中後花園-大坑登山步道

大坑12條登山步道有12種不同的面貌，將大坑登山活動設計成為趣味的尋寶遊戲「我是登山王‧大坑生態尋寶趣」，設計10道任務主題，其中3號及8號步道因整修不納入本次挑戰路線。

活動期間只要每攀登完一條步道，即完成一道任務解鎖，級別為：親子級、休閒級、健腳級，例如親子級要完登6、7、9及9-1號步道等4條步道，需解鎖4道任務才算完成一個級別。完成三個等級，即成為制霸大坑的登山王，就可擁有「我是登山王」限量臂章及完登證書等榮耀。

活動日期：即日起 至 109/10/31止

兌換日期：即日起 至 109/11/10止

▴2020我是登山王．大坑生態尋寶趣／圖片來源:臺中市政府提供

活動資訊！你可能有興趣

▸2020我是登山王‧大坑生態尋寶趣活動官網

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