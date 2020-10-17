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台灣郊山之王！「迷你版劍龍稜」東北角山巒、海景一次收穫

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劍龍稜位於台灣東北角，由金瓜石山區延伸至東北角海岸線的稜脈，為黃金十稜中之黃金第五稜，因沿途盡是岩石絕壁，視野毫無遮蔽，山海比鄰，風景壯闊不輸高山百岳，為北台灣頗具盛名的挑戰級郊山路線，號稱為台灣郊山之王。

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一般山友欲攀登劍龍、鋸齒稜，最早是由台2線81.2K或79.6K台金公司附近起登，惟因園區受重金屬污染，現已封閉禁止進入。目前的新路係由南新宮起登，經南子吝步道登南子吝山，下切半屏溪越溪後爬上劍龍稜稜線平台，然後依序攀登劍龍稜及鋸齒稜，再由半平山Ｖ型谷下切茶壼山稜線步道，經無耳茶壼山至勸濟堂。

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▲圖取自登山補給站(Paul Lee)

惟因此一路線全程約6～7公里，海拔落差達700公尺，相當於陽明山西段大屯群峰縱走的強度，並非輕鬆的親子路線，又因稜線上幾乎都是毫無遮蔽的岩石絕壁，曝曬感十足，夏季前往必須備妥充足的飲水，以免人間蒸發（今夏即有多起中暑之山難事件，甚至有3件以直升機吊掛救援）。筆者在網路上爬文得知由381峰附近有條撤退路線，可以下切至山腰水管路到勸濟堂停車場，此一路線，可以省去攀爬鋸齒稜及茶壼稜路段，僅單走劍龍稜，對於想去挑戰刺激又擔心體力不濟的山友來說，是個相對輕鬆的選擇。

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▲藍線為傳統劍龍鋸齒稜路線，紅線為劍龍稜下山腰水管路。

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▲我們挑選初秋，東北季風還沒開始肆虐之前，找個非假日的好天氣，快閃劍龍稜。

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▲一開始由南子吝步道起登，屬於親子步道，輕鬆好走。

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▲步道開闊處可以眺望南子吝社區。

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▲南子吝東峰眺望東北角海岸。

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▲續行前往南子吝山。

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▲南子吝山(196公尺)，山頂有一星狀指標的小平台和基石，不僅能俯瞰南雅聚落，還可南望苦苓嶺、無耳茶壺山、半平山、燦光寮山及草山山列的壯麗山容；遠眺煉銅場、水湳洞、基隆嶼、陰陽海、基隆山和鼻頭角的岬灣美景。

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▲續行下切半屏溪溪谷，要先經過一段密林後，再徒下溪谷。

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▲林間空隙眺望等下要攀爬的峭壁及遠望劍龍稜。

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▲拉繩下切溪谷。

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▲由半屏溪谷越溪後上攀大岩壁(起攀點在右前方大石壁後方)

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拉繩陡上一段坡度達70度的大岩壁

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▲來到一處平台，可以眺望台金公司及東北角海岸。

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▲繼續向劍龍稜平台挺進。

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▲眺望遠方的半屏溪峽谷地形及大鬼瀑布（有隊溯溪的山友在瀑布戲水）

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▲起登後2時40分左右抵達劍龍平台，展望極佳(右下角為台金公司的廢棄廠房)

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▲遠眺稜線上有位山友正在攀登劍龍稜。

由劍龍稜平台至381峰間為劍龍稜最精華之路段，沿途地層屬中新世南港層，由頁岩、砂岩、粉砂岩組成，裸露的巨岩在稜線上列成一串鋸齒，由登山口向上望去，像極劍龍的背脊，岩壁上需手腳並用，曝露感十足，稜線上視野良好，除可眺望半屏溪峽谷、大鬼瀑布、茶壺山、半平山等黃金稜線外，還可以俯瞰東北角海岸及水湳洞陰陽海等景觀。

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▲開始進入劍龍稜最精華路段

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▲中間最高點為555峰，左為鋸齒稜，右為無耳茶壺山。

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▲騎在龍背上。

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▲來到381峰眺望基隆山及長仁社區(水湳洞)。

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▲遠方無耳茶壺山下方的路徑即為等下要走的山腰水管路。

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▲由381山峰續行至龍牙岩下切點。

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拉繩陡降80公尺後接水管路(此路段幾無踩點，要藉由繩索垂降，有點素密達斷崖的FU）

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▲山腰路平緩好走，可以由不同角度欣賞東北角之美。

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▲抵達勸濟堂產業道路，結東本日行程。

航跡參考

步道 瀑布 基隆

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