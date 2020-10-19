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1.5小時就能往返的百岳！南投「石門山」高山步道好親民

健行筆記 / 健行筆記Walker Shih

石門山簡介

花蓮秀林與南投仁愛交界的石門山，入口位於台14甲線33.5公里合歡尖山北側登山口停車場處，走入石門山步道之中，可感受如奇萊草原般的壯闊,有著台灣八小巒的名號，抬頭便可遙望奇萊群峰、屏風山、合歡群峰、中央尖山等山稜並陳，立霧溪流淌於河谷之中。春秋二季賞杜鵑觀日出，冬夏二季各自不同風情，又是一座讓人流連忘返的高山

路線簡介

石門山入口位於台14甲線33.5公里，合歡尖山北側登山口停車場處，海拔高度3237公尺，步道往返1.5小時，距離0.8公里，高度落差187公尺

行者行程

1000點--台14甲線33.5公里登山口1020點--中途觀景處1040點--石門山三角點1100點--中途休息處1130點--台14甲線33.5公里登山口

開車大眾運輸方式及路線請點選此處,連結健行筆記詳細介紹

高山268｜南投｜石門山3237公尺｜1小時往返親民百岳｜仁愛鄉

高山268｜南投｜石門山3237公尺｜1小時往返親民百岳｜仁愛鄉

高山268｜南投｜石門山3237公尺｜1小時往返親民百岳｜仁愛鄉

大家好，來到周更中的S行者。這次帶大家來到位於花蓮秀林與南投仁愛交界的石門山。入口位於台14甲線33.5公里，合歡尖山北側登山口停車場處。走入石門山步道之中，可感受如奇萊草原般的壯闊，不愧台灣八小巒的名號，抬頭便可遙望奇萊群峰、屏風山合歡群峰、中央尖山等山稜並陳，立霧溪流淌於河谷之中，春秋二季賞杜鵑觀日出，冬夏二季各自不同風情，又是一座讓人流連忘返的高山，就讓行者帶著大家一起健行去吧

高山268｜南投｜石門山3237公尺｜1小時往返親民百岳｜仁愛鄉

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石門山步道全長約750公尺，入口經鞍部至山頂約30分鐘，全線坡度起伏不大，易於行走屬可及性極高的高山步道

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往上走的坡道上，人潮較之前幾次上石門山時多很多。這當然是疫情之下的報復性出遊，有時想想疫情帶來的影響真的很重大。無論是人們生活旅遊還是工作經濟政治等，各層面產生出的影響不可謂不大。除了讓更多人認識自己生長的這塊土地，原來隱藏著這麼多的秘境美景之外，也讓我們有時間沉澱下來，好好與周遭的親朋好友一同面對這百年難得的疫情。上一次有這樣的感覺已經是多年前的Sars跟921地震了。當然最好都是一切平安，但危難發生了，團結共享才能安度過去啊

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合歡山由來有二說法，一合歡山為濁水、北港、畢祿、合歡、塔次基里等五條溪流的源頭匯集之處，稱為五港泉，五港的台語近似日語的合歡故取做合歡山；二為日本時期台灣總督佐久間左馬太，原住民的太魯閣征伐戰西軍，從台中埔里霧社而上，北軍由花蓮太魯閣立霧溪谷而上，東軍沿木瓜溪谷，翻越中央山脈討伐勝利後，三軍匯於合歡山慶功故名「合歡」。而今日的陸軍寒訓中心，就是當時日軍討伐原住民的指揮站所。二種說法我當然選擇第一種說法，相信第二種說法太過諷刺及悲傷，也無法與現況每逢休假人們到合歡群峰賞花踏青的愉快，做成適當的聯想。

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1935年日本人修築合歡越嶺道，合歡越嶺古道最早為西元1914年，台灣總督佐久間左馬太五年理蕃計畫，太魯閣討伐戰時所修築的軍用道路。後續為積極開發山區及加強對原住民管理，乃分三個階段，重新規劃路線修建。自花蓮經太魯閣經天祥、碧綠、關原、落鷹山莊、合歡山、梅峰、鳶峰、昆陽、合歡山莊，直達南投霧社，當時號稱為理蕃道路。因工程需要把越嶺道上，石門山北側的岩壁鑿成一個隧道，此隧道命名為「石門」，也在合歡山山莊現址設立「石門警官駐在所」，作為管理山區人力及物力的指揮站，遙想當年軍用道路歷史對照，如今的旅遊專用道路差異不可謂不大啊。石門山為最親民的百岳，若有機會經過33.5公里處的登山口，也歡迎大家一起來走走了。

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登山 合歡山 步道

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