山脊稜線上飽覽美景！遊走「皇帝殿」 登山新手入門級挑戰場地

走過千山萬水 , 夥伴們相約再來石碇漫步優遊慶功 . 皇帝殿烙印著北雁過往的足跡 . 回首那些年 , 那些事 , 那些人 ... 真讓人懷念 ~~ 青山依舊在 , 幾度夕陽紅 . 秋風拂面何飄飄 , 往事知多少 ? 佇立崗嶺 , 哼著昔日青春夢曲 ... 悠然俯瞰山谷花開花落 , 仰望天上雲捲雲舒 , 眺覽山巒連綿秀美 , 諦聽岩稜思念心語 ... 一幕幕甜蜜往事湧上心頭 !

「皇帝殿」位於新北市石碇區。海拔不高，但山勢非常陡峭，從很早以前就是台北近郊非常熱門的登山越嶺路線。自東峰到西峰之間約兩公里長的瘦稜幾乎都是由巨大的岩塊構成，早期沒有護繩，常見懼高者以匍匐之姿緩慢挪移前進。近年來部份危險路段加裝了鐵鍊繩索以確保安全，雖然少了一些驚險刺激，卻成為更容易親近的登山步道。皇帝殿的東峰、西峰和天王峰，皆無三角點，峰頂視野極佳，能遙見大屯山系、淡水河、觀音山系和大台北地區，還能遠眺筆架山連稜的單面山景觀。主要有東峰（小粗坑）、西峰（湳窟）、北峰（大溪漧永定國小）這幾個登山口，沿途指標清楚，登山者可衡量自身的體力，選擇適合的路線攀登，下山後亦可順遊石碇老街、小走一段淡蘭古道或循106縣道至深坑老街逛逛 。(引用 健行筆記)

登山新手入門級挑戰、磨練攀爬岩稜的絕佳場地!

皇帝殿登山步道 , 從過去就一直是台北近郊非常熱門的一條登山越稜路線 . 與石碇筆架山(筆架連峰)、三峽五寮尖並稱北台灣三大著名岩場 . 可說是網美、登山好手、攀岩菜鳥的口袋名單！

步道原始而陡峭 , 很多路段需要手腳並用拉繩索攀爬而上 , 過程須步步為營驚險刺激 , 但安全性還算OK ! 美麗山脊稜線上美景盡收眼底 . 因而受到許多喜愛挑戰的登山客青睞 .

皇帝殿縱走屬熱門步道 , 很多地方都只能單向通行 , 假日很容易大塞車 . 對登山新手來說 , 是測試腳力、體力的最佳路線之一 . 整體來說難度不算高 , 路程也不遠 , 早點出發造訪東峰 - 西峰 半天就可以結束 .

* 皇帝殿以前沒有階梯陡峭難爬 , 岩稜上也沒護欄非常驚險 . 情侶或夫妻一起來爬可以共患難增進彼此的感情 , 曾被稱做【愛情山】*

【小O環登東峰歷程】

上回造訪皇帝殿由老街的石碇警察局、消防分隊旁的湳窟路進入 , 穿過皇帝殿風景區牌樓直上抵往西峰登山口起登 .

這回夥伴們爬過不少百岳後 , 刻意來好山、好水、好溫馨的石碇慶功歡唱+暖腳輕鬆行 . 改由「小粗坑登山口」沿傳統路線經天王廟上稜線小O環登東峰 .

09:10 起登 . 左線經天王廟上稜線往天王山、東峰 . 右線直往東峰 . 登山口旁設有公共廁所 .

取傳統左線 , 依例阿旺隊長前方引領 , 北雁押後守護 .

經過天王廟聯絡處 , 一旁有顆大石頭 , 其上有一尊慈祥白衣觀音立像 .

前段路走的是石階路 , 到這裡後漸漸變成原始山路 .

皇帝殿之名稱得自於稜線下方的這座天王廟 , 皇帝殿即是天王廟之別稱 . 這座廟的後方是天然的石壁 . 由於涉及產權問題而拆解 .

漸行漸高 , 視野也開展起來 ..

沿途也都有綠蔭遮蔽

利用繩索和天然的樹根攀爬而上 ,

@ 溫馨提示 : 建議帶雙防滑手套 . 若下雨過後 , 路線會變的十分泥濘濕滑 , 階梯岩壁岩稜區危險升高 , 務必要多加小心才是 !

上來山稜線 , 有一方平坦空地 , 也是往東、西峰岔路 . 短暫小休便上路 .

續行 , 往東峰沿著山稜線走 ...

攀爬陡坡 , 有拉繩輔助 . 踩點也清晰 .

稜線上眺望遠近山頭 !

順著稜線走 , 旁有樹木及護繩 , 安全多了 !

走在山脊上很刺激 . 一路上有增設拉繩、鐵欄杆 , 維護得非常良好 . 踩點也明顯 , 走起來寬心不少 . 整體來說挺安全滴 . 若天氣好時360度無遮蔽視野 , 美景盡收眼簾 , 相當值得造訪！

蠻多地方都需要手腳並用 , 雖然很多地方都有繩索但還是要注意小心 .

太多的人工設施 , 雖然更親民了 , 但少了一份刺激的樂趣！

皇帝殿以前沒有階梯陡峭難爬 , 岩稜上也沒護欄非常驚險 . 情侶或夫妻一起來爬可以共患難增進彼此的感情 , 曾被稱做【愛情山】.

遙想～當年學生時代 , 青春熱血 . 第一次造訪皇帝殿就是和初戀女同學攜手穿越這一重重驚險岩稜 . 記憶依然清晰 ,令人懷念不已 !

稜線上視野極佳 , 能遙見最後方的大屯山系、淡水河、觀音山系和大台北市區、101大樓 , 還能遠眺二格山、筆架山連稜的單面山景觀 .

稜線上視野極佳 , 向東望能遙見礁溪 - 聖母山莊上方的三角崙山東南峰和主峰(最遠處相連二山峰)

遊走起伏不大的美麗岩稜線上 ... 欣賞秀美山峰 , 令身心格外舒暢 !

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當年攀登「皇帝殿」必須穿越狹長瘦岩稜上 , 寬度僅一人通過 , 雙邊都是深壑 , 毫無防護鐵欄拉繩 , 格外驚險 ! 屢現美女驚怕的花容失色、匍匐前進 ... 就是那下方 , 當年美女不慎滑落而扭擦傷 , 幸好有樹叢擋住 . 上演「英雄救美」偶像劇 , 攙扶變長程揹負 , 卻苦不堪言 ... 隔日才真累斃了 , 背上重壓陰影好多天才消除 . 一場美麗的意外 , 杯具 ~ 慘呀 ! 嘿嘿 , 成了甜蜜回憶哟 !

下圖 , 如今, 闢建岩稜下方步道無須穿越稜線 , 下方的樹木也茁壯茂盛 , 草叢繁多紮實 , 危險指數下降了 . 又加設防護鐵欄拉繩 , 穿越其間安全許多 . 雖說過多的人工設施 , 更親民了 , 卻少了一份刺激挑戰的樂趣！

連續穿越起伏岩稜 , 難得遇到一片平坦空地 . 也是攀登東西峰往來山友常留步休整的地方 . 今天非假日 , 但見多批登山隊停留 .

夥伴們輕鬆行不趕路 , 阿旺隊長依例熱誠奉獻心力 , 沖泡老同學 - 標哥 提供的黑咖啡讓大家分享 . 在大自然山林道上品味 , 確是無比暢快 ! 感恩 ～～

讚讚讚 !!! 老童鞋 - 阿廖 學生時代在班上就是一枚文弱書生樣兒 , 缺乏運動細胞 . 近年來 , 被夥伴們影響鼓舞他而戀上山林 , 勤於爬山 . 光今年就已經登頂百岳20座 , 猛喔 ! 可謂老當益壯 . 可喜可賀 !!

登過不少百岳高山的玉玲美女 , 很開心參與師風勇腳隊行程唄 !?

來到將近90度垂直長峭壁處 , 攀爬需要一點膽識 . 大岩壁最上端(末端)岩壁凸出 , 攀爬稍需技巧 . 中間有緩衝處 , 若放棄直攀可選擇橫移至旁側的另一較安全路線 . * 大岩壁雨後易濕滑曝險 , 且微含沙質 , 攀爬宜謹慎 .

大岩壁旁 . 另有相對安全易行的上坡步道可供利用

@ 溫馨提示 : 攀爬要領 - 將鐵鍊繩索始終放置雙腳間 , 雙手緊拉鐵鍊繩索 , 一步步穩健攀爬或垂降 . 多觀察周遭環境 , 留意碎石滑落 , 務必要保持安全距離 .

夥伴們都是登山老手了 , 平時除了勤於自主訓練 , 數月來又歷經多座百岳磨練 . 全體選擇挑戰攀爬

陡峭岩壁 , 舒展身手 ! 哈哈 , 各個身手矯健 , 輕鬆達陣 !

女中豪傑 ～ 巾幗不讓鬚眉 !

又是陡坡，需拉繩而上 ...

此處石塊之間的夾縫形成了一個天然的路徑 , 要鑽狹窄岩洞才能通過哦 ! 聽到黃表哥提起～單攻中央尖山 , 揹重裝 , 在溪畔間不時要鑽狹窄巨樹洞穴的窘境 ...

攀上崗嶺就是東峰啦 !

夥伴們勤於爬山 , 全都走的輕鬆愉悅 , 東峰頂上留下美好的身影 .

視野真好 ! 從這兒再往北走就可接到 小霸尖、石霸尖 .

站在峭壁頂端展望群山 , 頓覺心胸開闊 !

岩稜上烙印著北雁足跡 ! 佇立崗嶺 , 秋風輕喚 , 若聞寂靜岩稜低聲述說思念心語 ... 彷彿陷入催眠的指令 , 墜落時空輪迴裡 ... 開啟心中那一扇青春美好的窗 !

人品不錯 , 感謝～ 老天爺 恩賜好天候 !

東峰岩脊上愉悅享受好一陣子 , 近午時分 , 才姍姍下撤 .

13:00 夥伴們轉抵石碇卡拉歡唱店 - 為北雁百岳行慶功餐會 .

夥伴們 , 有你真好 !! 感 恩 ～ ～ ～

攀登皇帝殿可順訪【石碇老街】. 石碇離大台北市區不遠 , 國道3號 深坑交流道下 - 沿106乙 - 在雙溪口 , 轉往石碇老街 . 有史蹟人文景觀 , 特色風味餐廳 , 優雅茶莊 ... 可說是美麗的小村落 .

石碇是昔日淡蘭古道南路—茶道 必經之地 . 淡蘭南路也稱淡蘭便道 - 外垵古道、烏塗溪步道 . 沿烏塗溪畔漫步淡蘭古道 , 欣賞亮麗的淡蘭吊橋 , 思古幽情 . 老街起點 , 走過橋到西岸經石碇國小 . 沿石碇溪到淡蘭吊橋長約 2km , 步道完善平緩好走 , 天候影響小 . 沿途景色優美 . 碧藍青潭 , 淙淙流水 , 成群魚兒悠游 , 遍野花香綠蔭 , 蟲鳴鳥叫不絕於耳 ... 孕育大自然豐富生態 . 優遊其間享受大自然芬多精洗禮 , 是漫步健行的極佳步道 .

也可從淡蘭古道中途岔路 , 攀登筆架山連峰 . 石碇山水怡情兩相宜 , 攀登山林岩稜或漫步水畔古道 隨心所欲 .

@ 溫馨提示 : 文山地區是落雷區 , 夏季午後雷雨頻繁 . 雨季期螞蝗也多 , 此時段攀登高地要多留意

石碇老街 , 烙印著北雁昔日的足跡 .

留下秋詩篇篇 , 諸多難忘故事 ...

北 雁 日 誌 2020 . 9/28