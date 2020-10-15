中橫四辣之中辣「畢祿山」一日行程　垂直峭壁處拉繩下山超驚險

9/26（六）「中橫四辣」之中辣 #畢祿山 我的第8座百岳

【海拔】 3,371公尺（百岳排名39）

【往返】 約13小時30分（含休息），來回約22K多

【備註】 要申請入園，準備頭燈、手套

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05:00 0K 820林道 ▸▸08:20 8.4K登山口 ▸▸09:05 9K處 ▸▸11:25 10.2K畢祿/羊頭岔路 ▸▸11:30 畢祿山三角點 ▸▸12:15 休息完畢下山 ▸▸14:55 8.4K登山口 ▸▸15:40 休息完畢往820林道 ▸▸18:30 0K 820林道

原本今天是要去奇萊主，申請入園時名額已滿，然後朋友打電話去問，說有10隊在排候補了，所以⋯計畫趕不上變化，後來我們先申請雪主東入園 卡在我們有訂住宿，最後又討論了一下要去單攻雪主東、志佳陽還畢祿，定案是畢祿～奇萊，我們下次見吧！

前一晚我們先到清境住，看天氣預報雨會下到半夜，兩點半鬧鐘響後我還躺著，請朋友他們討論要不要上山，原本以為他們會放棄 結果竟然跟我說要走哈哈哈～最後決定開到合歡山隧道看狀況，預報說是陰天，9.10點會出太陽，所以我們出發了。

▼5點戴著頭燈走820林道，然後天漸漸亮了，前一天下雨所以一路上滿多積水、泥濘的，最後2K才開始有ㄧ些陽光露出來

從820林道到登山口要走8.4K，真的hen遠（19K的大鹿林道該怎麼辦）⋯登山口到畢祿三角點是2K才對，指示牌寫1.6K（被騙了）

可能因為天氣狀況沒有很好，一路上我們沒有遇到幾組山友，沒記錯的話加我們只有6組而已～我們三個人這次狀態都沒有很好，前一天下班後集合出發清境，抵達民宿已經快九點了，應該要請半天假提早上去比較妥…天氣預報說中午12點過後，降雨機率會提高至40%，在行走過程中我們就決定抵達三角點不煮水，吃乾糧休息拍完照就下山，不然這2K太危險了。

一路上隊友看GPX路徑，說好像不只10K，還很遠...好不容易走到10K，遇到下山的山友說還有0.4K唷 因為前一天下雨的關係，一路上的泥濘、碎石路、樹根交錯都超級滑，可能從中辣變成中辣辣了吧！每一步都要超級留意，我也用盡全力在拉繩～最後0.2K大概再走5分就會到三角點了！！

▼11點半抵達三角點了！我們包場了～雖然陰天配白牆，但沒有淋到雨是最重要的

▼我們在三角點休息到12:15，然後準備下山～真的好難走啊！

▼垂直峭壁處，拉繩（難怪有人說下山才是考驗）

▼14:55 抵達8.4K登山口，煮水吃（下）午餐

▼15:40 休息完畢往820林道走，在這邊剛好遇到一組人要紮營，請大姊幫我們拍合照

▼太陽下山之後的林道走起來，有點...嗯！忘記我們在幾K的時候就先戴上頭燈走了，在18:30抵達林道0K處，好感動啊～全身髒兮兮。對了，回程我們在車上一直聞到一股屎味，好像是爛泥巴在臭，登山杖、鞋子都有那個味道（暈）

跟我同行的兩位朋友已經走過小辣—羊頭山了，下次換我去走羊頭山了！抓住歲數2字頭尾巴喘息著，雖然用力過生活但也不能莽撞，謝謝山，謝謝山的招待，謝謝過程中痛苦但仍沒有放棄的自己，以及為我加油打氣的隊友

以上為個人畢祿山單日行程心得分享，如有錯誤或需要更正之處敬請告知，祝上山平安。