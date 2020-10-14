滿天星斗下的幽謐森林　中級山「新阿溪縱走」賞仙境

新阿溪縱走（自阿里山走到杉林溪），老實說是第一次知道這個名稱，但對眠月線與水漾森林卻是久聞盛名。其中眠月線有幸在21年前的921大地震前夕搭火車拜訪過，可惜記憶隨著年紀增長已經慢慢消逝，唯獨留下幾張底片機照片，證明我曾來過。

正式出發的前一晚，住在奮起湖，隔天一早才進入阿里山森林遊樂區。從阿里山森林鐵路的沼平車站開始，這次沒有火車可坐，而是一步一步走入停擺二十多年的眠月支線，就像是踏進時光隧道，腦中記憶隨著每一次的快門似乎逐漸甦醒。

第一天的鐵道，走起來輕鬆愉快！

很快就走到塔山明隧道

過了明隧道，就是暗隧道，戴上頭燈繼續走。

路程一半左右，開始有了騰空的鐵道橋。

與石猴的再次相遇，它的頭卻不見了，被地震震到山下去了吧？

第一晚（9/11）因協作未申請入園被趕下山，好在仍找到些許的米與罐頭，在領隊大廚的展現下稍稍弭平大夥的飢餓。因為今日來訪人數眾多無法搭帳篷，大家便在石猴車站裡席地而睡，那種感覺也算是難得。

第二天（9/12）前往杉林溪，途中的鐵路多已崩毀，無法像前一天一樣沿著鐵路輕鬆前行，開始辛苦的高繞陡上與陡下，途中經過此行最高峰，松山，可惜無展望。之後再去拜訪眠月神木，4100多歲的老檜木，依稀記得21年前在火車仍通行時曾來過，卻一直沒有深刻的印象?，不曉得是不是跟某些記憶混淆了？

高聳巨大的眠月神木，令人心生景仰。

下午在轟轟雷聲催促下抵達水漾森林，幸好沒淋到雨，還能欣賞到池邊氤氳繚繞，宛如仙境，在湖邊最靜謐的時刻，可見水鳥嬉戲，真想將時間暫停，享受這不受打擾的世外桃源，可惜滂沱大雨隨之而來，持續到入夜才停歇。

氤氳版的水漾森林，宛若仙境。

第三天（9/13）特別早起，摸黑涉水走到湖邊，欣賞滿天的星斗與星月照耀下的幽謐森林，慢慢迎接日出的到來！ 早晨或許是最美的時刻，令人捨不得離開。下山走得比較快，加速朝杉林溪前進，沿途大多是林道，輕鬆寫意，唯一要小心的是為數眾多的咬人貓，原本一直很小心，可惜在最後一段為了閃泥巴而中招，刺痛到現在（回程高速上）竟然還持續著！

清晨天公賞臉，不但看到滿天星斗，更出現美麗的藍天與倒影！為此行畫下圓滿的句點。