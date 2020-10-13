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遠眺太平洋！屏東牡丹「旭海草原步道」坐擁山海好迷人

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

旭海草原又稱中正大草原，位在屏東牡丹鄉，緊鄰著遼闊的太平洋。據說天氣好的時候可以遠眺綠島或是蘭嶼

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這回的南國之旅，我們來到了很少探訪的牡丹鄉，擁有以排灣族為主，部分阿美族的原住民部落，是台灣最南邊的原住民鄉鎮

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從台中一路吃喝來到牡丹鄉已近午後三點，離我們的目的地~旭海大草原還有些距離，擔心步道來回的時間，因此只短暫的停留石門古戰場

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將近四點的旭海景區，雖有腹地不小的停車場，但一旁的收費亭空無一人，不知是不是因為非假日不收費，還是距離5點關園時間近了，總之便停了車

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步上停車場旁的階梯

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步上停車場旁的階梯，遠方便是遼闊的太平洋

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另一側則是綿延的群峰

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很遠方的海岸邊則是牡丹灣

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旭海園區內規劃了，草原步道、牡丹鼻山步道、和生態步道，步道旁則有導覽圖

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沿著土石階梯、土徑前進，約莫10來分的距離來到，中央氣象局雨量自動偵測系統站

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接著來到第一處涼亭前方的大草原

雖然廣闊，但與我們想的有如一片綠色海浪一般的草原，有些差異，總之天寬地闊還是挺舒心的

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站上涼亭雖有海景，但當時的天空有些灰濛濛…

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步下涼亭繼續前進，兩旁則有低矮的綠意植被

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緊鄰太平洋的牡丹村，美麗的海灣便是牡丹灣，旭海因日東昇於海的美景而得名，來到步道的中段的立牌處，可以想見若是好天氣，肯定能一覽無邊際的海景風光

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接著步下土石階梯，一會淡藍的海，一會飄來烏雲，雖然景緻略遜一籌，但挺幸運的，沒遇上出發前天氣預報的下雨狀況

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很喜歡步道這一處的位置，山凹間相連的太平洋，山與海各自迷人，不過要提醒遊人，千萬不要隨意跨越斷崖處以免危險

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因為是走一圈O型，在上下幾處階梯後，來到第二處涼亭(觀海亭)

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接著接回牡丹鼻山步道，但不知是不是我們走的太匆忙(因為園區5點就關園)，竟沒有發現牡丹鼻山的路線位置??

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旭海大草原原是軍方的管制處，隨著逐漸開放，遊人們得以在遊賞旭海溫泉後，再到聞名全台的旭海大草原，一賞遼闊無際的綠意大草原與遼闊的太平洋，坐擁山與海的天然景致，不過這裡遮蔽處不多，得小心防曬

 

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離開之際，我們在省道路旁發現了牡丹灣與阿朗壹停車的涼亭處，兩年前走了一趟阿朗壹，當時從台東走回旭海，一趟路程遙遠卻精采的古道，朋友看見這指示牌很是興奮。對於分別走過阿朗壹古道的我們，對這裡更有了熟悉的親近感。南國之行，我們在悠閒步道上享受山海間的開闊 ^.^

城市漫遊。 gina

文章出處

步道 古道

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