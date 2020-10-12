壯闊大景輕鬆賞！新竹「鳳崎落日登山步道」還能看新豐後山晚霞

鳳崎落日步道，是我最常去的步道之一。除了離家近，在行走的難易度、步道距離上可以依自已的狀況做調整。最重要的，只要天氣不差，就能輕鬆欣賞到離你最近的【鳳崎晚霞】，非常壯闊!

登山口的位置在【新豐天德堂】旁廟前空地、登山口下坡、登山口旁斜坡都能停車，幾乎不管何時來幾乎都有位置空地旁的【天の堂景觀咖啡】大學生晚上也常來看夜景、喝咖啡

斜坡下去就可以看到登山入口。假日時，每次到下午三、四點就可以看到很多的長輩或全家人一起出遊，滿滿的人

另外這裡值得推薦的原因這邊的步道規劃上及步道狀況都保持的很好每六、七百公尺，就會有一個休憩場所所以不管是小朋友、長輩都能視自已狀況隨時調整體力，好好休息在繼續。

大約走20分鐘，就到達牛牯嶺體能活動廣場。這裡有單槓、繩梯等活動設施可以讓好動小孩們能動一動、放個電也有許多木椅，能好好休息，再繼續往前。

從活動廣場旁石梯，繼續往蓮花寺方向前進。

去年年底，步道有大規模坍崩之前只能走到體能廣場，中間這段在整修重新舖上水泥步道和擋土牆左側山坡，還可以看到之前坍崩的痕跡。(驚)

走到這邊，其實就可以看到很開闊的風景可以遠眺到鳳岡的【新月沙灘】另外走到這段時，不時可以看到步道旁邊廢棄碉堡、軍事坑道，滿滿的軍事感!

大約走40分鐘，走到這個遊戲運動場。就代表快到看落日的地方了!

當你走出步道，看到【輕鬆點咖啡】就到達，觀賞【鳳崎落日】最棒的拍攝點。

落日、海岸線、藍天、白雲層層堆疊的壯闊景色每次看到，都還是覺得很感動。加上當天有點西北雨東邊灰厚雲層與西邊落日沙灘形成一種強烈對比，給人更遼闊壯觀的感覺。

而且沒有遮蔽物，所以不管怎麼取景，都很好拍，轉個角度搭配咖啡廳的枯樹，就是另外一種孤寂感。

離開【輕鬆點咖啡】，大約5點20分沿途欣賞日落不斷變化的景色。走到停車場，大約6點15分左右。建議大家，好天氣大約四點半左右就可以出發可以趕上最好的落日大景時間點。以下建議提供大家參考1.若只想單純看落日、喝咖啡，可以設導航【輕鬆點咖啡】，停在他們的停車場再上來。2.看日落的地點約1.7km處，步道後半段接近蓮花寺的高低落差較大，推薦較有體力的朋友。

完整影片實錄