棉花糖雲海好療癒！經典縱走路線：觀霧樂山、大板根、雪見

由觀霧樂山-大板根-北坑山出雪見縱走是鹿場連嶺古道的一部分，樂山即是鹿場大山，這條古道最早曾是大安溪沿岸泰雅族原住民遷徙、遊獵的山徑，日據時期再開闢拓寬成『理番道路』； 自2013.02.01因樂山雷達站佈署最先進的長程預警雷達系統，戰略位置提升，管制哨下移至樂山林道10.5K後，這條經典縱走因阻斷入口銷聲匿跡已近8年，直到最近熱心山友另闢途徑，避開管制哨，終使得這條鹿場連嶺古道重見天日，風華再現。

觀霧樂山-大板根-雪見縱走要走得順暢，曾參考Bala Wu兄航跡，關鍵點就是要避開樂山林道10.5K管制哨，建議車停9.5K五峰天際線終點三岔路口，走到約10.2K處電桿 ＃213旁取左鑽入箭竹林，走約80公尺即已繞過管制哨，由電桿＃222前出去。

（避開管制哨圖資）

觀霧樂山-大板根-雪見縱走可雙向進出，11年前我曾帶團逆走由雪見-大板根-出觀霧樂山林道11.8K，接駁車在此等候，由下而上爬升較辛苦，今日改採順走觀霧樂山-大板根-雪見縱走，由上而下緩降輕鬆多了，一路徜徉在林木蓊鬱的綠色隧道中，漫步在浪漫的稜線上，令人心曠神怡。

觀霧樂山-大板根-雪見經典縱走風華再現航跡檔連結

行程記錄：(航點編號)

9/20 高雄8樂大軍2輛9人座小巴從高雄北上，07：00我在北斗交流道會合上車，直接google觀霧國家森林遊樂區遊客中心，先到清泉部落溫泉區泡腳遊憩，等11點在老王客棧用餐，適逢清泉舉辦馬拉松賽，好不熱鬧；13：10觀霧遊客中心休息(001)，因明天要吃大餐走觀霧樂山-大板根-雪見縱走，今天先吃點小點心走檜山巨木步道熱身一下。

13：30請司機載到樂山林道1.2K下車，由巨木步道入口(002)進入，玩賞巨木群後15：30走出樂山林道6K瞭望台(017)，全程4公里，再請接駁車載至觀霧山莊夜宿，晚上山莊餐廳用餐後依例開趴，不醉不罷休。

(巨木步道入口樂山林道1.2K)

（巨木步道出口樂山林道6K）

（觀霧山莊開趴～）

9/21 04:00起床，05:00整裝後出發，樂山林道沿途北側雲海翻騰，載沉載浮，軟綿綿的好似棉花糖，非常壯觀，趕緊請司機停車觀賞雲海。

05:40抵樂山林道9.5K三岔路口(018)下車，H2438 m，這裡是五峰天際線終點，三岔路口左側圍有鐵絲網是軍區，右邊樹上有藍天隊指標，北往筆林山、大窩山、鳥嘴山、鵝公髻山，東往觀霧；建議在此停車，低調沿著柏油路林道往上走。

（樂山林道9.5K下車開踢）

（五峰天際線終點）

05:51樂山林道10K (019)，H2462 m，樂山林道每500公尺都有路標指示，兩側盡是高箭竹林，不遠處樂山雷達站雄偉建築矗立前方，大夥兒靠邊借高箭竹掩護前進。

05:55電桿＃213入口(020 )，H2471 m，約在樂山林道10.2K處，左側有電線桿＃213，入口就在電線桿旁鑽入箭竹林，昨晚有下雨，箭竹沾滿雨水，游了一小段，還好有要大家穿雨衣褲；崗哨處傳來狗吠聲，禁聲悄悄繞過。

（ 電桿#213高遶入口 ）

05:58高遶出口(021)，H2480 m，高繞路平緩落差不大，距離僅約80公尺，前一小段是箭竹林，後段是芒草區，出口左轉即是電桿＃222(022)，續沿著林道前進。

（高遶出口）

06:19電桿253岔(024)，H2547 m，這裡是全程最高點，約在樂山林道11.8K，岔路口前左側立有『佳仁山生態保護區』告示牌，寫著『本地區屬生態保護區，未經申請許可者禁止進入』；前面是電桿＃253，取左離開樂山林道，遁入泥土廢棄產道；此處已離開樂山雷達站營區，闖關成功！

（樂山林道逛大街，後面即是樂山雷達站）

（樂山林道11.8K出口）

06:43廢林道岔右(025)，H2499 m，左右兩側皆有廢林道，岔路口地勢平坦，讓大家休息脫掉雨衣褲；拿出背包一罐昨晚開趴剩下的金牌啤酒與雅玲分享以減輕重量；小休後取右續行。

07:07巨木(026 )，H2426 m，沿途巨木成群，造型奇特，讚嘆大自然雕功神奇；偶然相遇路旁的原生蘭花和蕈菇類，爭奇鬥艷，一個邂逅又是一段美麗故事的開始，大家邊走邊拍，不自覺放慢腳步。

07:43崩壁(027)，H2285 m，稜線右側有一段崩壁陷落，透空處展望特佳；這是一條快樂又浪漫的稜線，境朗林幽，鹿場連嶺古道已變成8樂隊員最佳伸展舞台，手機隨便拿出怎麼拍都美。

08:05劈腿樹(028)，H2183 m，這樹根造型好像瑜珈劈腿，山友名之劈腿樹，練過瑜珈的過動娥和金金紛紛站上去劈腿較量，一路玩歡笑聲充滿山谷，感覺這不像爬山是來郊遊的。

09:10獵寮營地3 (031)，H2002 m，在曙光鞍部接連走過三個獵寮營地，沿路躺在地上的倒木長滿綠色青苔，賞心悅目，直覺這附近應該有水源；看了一下GPS，離大板根只剩360公尺，頓時心情輕鬆不少，因為大阪根之後是一般的山徑不用費心找路。

（第一獵寮營地 ）

09:20-10:40大板根樹(032)，H1970 m，行前曾google這是一棵長尾栲，巨大板根盤踞平台，相對把人變小了；墾丁森林遊樂區內的知名板根景觀為銀葉樹，三峽大板根森林的樹種為九丁榕，像苗栗縣雪見大板根長尾栲如此巨大板根非常珍貴而少見；金牌縱橫山林20幾年，擁抱無數神木，大板根是一生必遊的景點，一生要擁抱一次的一棵神木。

(大板根比人高很多）

到了大板根較困難的路已走完，慶幸一路暢行無礙，走到這裡才3個半小時，卸下心防後大夥兒都神采飛揚，金牌秒變人形立牌，隊員紛紛來邀合照；開趴囉~清疊跟歐大往北坑山約300公尺處小溪溝(033)取活水，我跟過動娥忙著開爐煮開水泡茶、泡麵，再取出背包的金牌啤酒及高粱酒助興，這場大板根高山派對足足玩了80分鐘才意猶未盡的下山去。

11:48北坑山(036)，H2163 m，三等三角點6616號，山頂有幾排座椅，腹地頗大但無展望，這是鹿場連嶺古道行經的唯一山頭，距大板根約2.3K；有三角點大夥兒迫不及待粉墨登場，我也拿出剩下的金牌啤酒，一張張網美照直把北坑山當舞台演很大，能爬山是幸福的，表示經濟無虞，身心健康，一定要敞開心胸擁抱大自然。

12:18木馬道岔路(037)，H2070 m，是個三岔路口，有路標指示『 回往北坑山0.29K，左往北坑山登山口(木馬道)1.3K，右往北坑山登山口(登山步道)1.09K』，左右殊途同歸，來過多次，取左走平緩林相又佳的木馬道下山。

(木馬道岔路取左）

（木馬道林相優美）

12:40北坑山登山口(038)，H2006 m，與右側的登山步道會合，有路標指示『前往雪見遊客中心6.2K』，這裡是司馬限林道終點29.9K，登山口有流動廁所，先帶他們走進左側樹林裡有餐桌可野餐，順等後面那些愛拈花惹草拍照的女隊員到齊；大家都拿背包剩餘的水果乾糧出來分享，真的好像來郊遊野餐。

（北坑山登山口）

13:20展望處(039)，H2009 m ，左側圍起欄杆有兩排座椅，向左展望大小霸及聖稜線，清晰可見。

13:30東洗水山登山口(040)，H2010 m ，有路標指示『回往北坑山登山口2.4K，前往雪見遊客中心3.8K，右上往東洗水山0.83K』，雖來回僅1.66K，大家已無心戀戰。

（東洗水山登山口）

14:10柵欄(041)，H1897 m，如果下面停車場停滿了，車子可以開到這邊來，少踢0.5K的林道。

14:20雪見遊客中心(042)，H1885 m，司馬限林道23.7K，兩位司機已再此等候，本來約好5點，提早了近3小時，大家都好厲害，完成古道巡禮，見證這歷史性的一刻，感動之情溢於言表，遊客中心裡有上下兩間廁所可供擦洗換裝，換裝完畢後一身輕鬆，有始有終的團拍行程完工照。

（出雪見畢業照）

1720東勢牛嫁莊慶功宴，席開一桌4000元共2桌，大夥兒興高采烈的暢飲金牌，談論行程點滴，金牌幸不辱使命，再一次將大家安全帶下山，背包裝回滿滿的回憶，酒酣耳熱後賦歸。

鹿場連嶺古道之觀霧樂山-大板根-雪見經典縱走全長約17公里，由上往下僅爬升850公尺，一直走在那山稜線上，這是一條浪漫的稜線；美麗的古道，穿越時空緬懷先人行旅，探索地圖上最美的綠色驚嘆號，慶幸我們曾經來過。

同行山友Rita Tsai感性貼文：20200921 跟著金牌探訪鹿場大山、北坑山連嶺步道，這是一條嚮往已久的路線…；這次很幸運請熱情的金牌帶路，全程走在魔法森林間，沿途開滿不知名的原生蘭花和蕈菇類，對面山巒是壯麗的雪霸連峰，完全符合所謂天時、地利、人和的基準。行進中分別路過北坑山及雪見駐在所岔路，這兩條和另一條封閉的北坑溪古道都是心目中的路線，期待有機會能圓夢。

感謝琴娥完美的安排，吃好、住好，眼睛也吃到飽，是爬山少見的澎湃行程。讚曰，跟對人比好命更實際啊！