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萬丈深淵在腳下！登在高山健行斷崖　花蓮「錐麓古道」超刺激

健行筆記 / 健行筆記Chung Chang（仲成）

你問旅咖，花蓮有什麼古道值得去健行的，那我一定會說就是鼎鼎有名的錐麓古道囉，以前在網路上看到影片真的覺得錐麓古道非常漂亮，可是只見其影不見其道沒辦法感受，所以在今年四月初，員工旅遊就有安排體驗錐麓古道這個景點囉，不過並沒有全程走完，走到最經典的斷崖就折返了，畢竟身上還背著小孩子所以不是很方便，整個上午就是消耗卡路里的行程，接著跟著旅咖鏡頭一起來爬山吧!!

花蓮錐麓古道

太魯閣國家公園境內唯一的史蹟保存區，錐麓古道為合歡越嶺古道殘存遺跡。錐麓與福磯斷崖隔溪對峙，長約1.2公里，高約600公尺，幾乎全由大理岩構成，是太魯閣峽谷最壯麗的景觀。

PS：在花蓮第一天旅咖的單眼相機就摔機了，所以從頭到尾都是使用手機拍攝，如果覺得照片不好看請見諒囉。

花蓮錐麓古道

▲錐麓吊橋

錐麓古道在以前是合歡越嶺古道的其中一段，名字的由來是因為這段古道建立於三角錐山(也有人稱之為大斷崖山)的山麓而命名的，所以叫做錐麓古道。

花蓮錐麓古道入園申請

花蓮錐麓古道

首先要進入錐麓古道是需要申請的，可以直接在線上申請「錐麓古道入園線上申請」。

錐麓古道單日路線：

（一）入園1天15：00前至30天內可提出申請。

（二）錐麓古道每天每一人限制申請一隊12人，申請人、領隊及隊員不得重複申請。

（三）錐麓古道受理申請時間為入園前1天15：00前至30天內，週二至週五入園應於前1天15：00前完成申請，週六至翌週一入園應於週五15：00前完成申請（連續假期應於放假前1天15：00前完成申請），30日內之申請案件不在此限。

（四）入園前30天內提出申請案件以線上申請時間為先後排序

（五）入園申請案件審核通過後，日期、人員(含領隊、隊員、留守)不得更換或增加，可以取消入園（全隊或個別隊員取消），新增人員應另案提出申請。

旅咖是跟著公司一起走，所以申請部份都是專人處理，如果自己要上山記得要線上申請喔。

花蓮錐麓古道

旅咖和愷媽這次帶著愷愷一起出門，所以背著小孩要走錐麓古道，預計是走到最漂亮的斷崖就會折返。

登山入口在燕子口附近，如果是自己開車來倒是可以停在這邊。燕子口登山口可停車約4-5部，如果這邊已經停滿了，要往前開六百公尺，於靳珩橋會有一塊空地可以停車。

花蓮錐麓古道花蓮錐麓古道

旁邊立霧溪切出大理岩峽谷真的很美。

花蓮錐麓古道

過了錐麓吊橋後就開始有階梯爬坡囉，在爬之前最好是先熱身一下，不然前半段會比較辛苦喔，愷媽背著愷愷所以重量又更重了，其實前100公尺就想放棄了~哈哈!!

花蓮錐麓古道

背著小朋友一起爬山也還蠻有趣的，只是會很累喔，雖然愷媽以前也是登山社爬過眾多山，畢竟背著小朋友爬山是不一樣的感覺，剛開始還笑得出來~~~

花蓮錐麓古道

錐麓古道一路背著愷愷，旅咖與愷媽輪流交換背，不然真的會很累><

花蓮錐麓古道

旅咖走錐麓當天天氣非常好，藍天白雲也不會太熱，有時候停下來休息還有栩栩微風吹過來，還蠻涼爽的。

花蓮錐麓古道

其實有些路段真的比要難走，不過撐過這些路段後也都是緩緩平路上去，如果你輕裝上來其實可以走得很輕鬆。

花蓮錐麓古道

走著走著會經過太魯閣錐麓巴達岡駐在所，位於錐麓古道的前段。太魯閣語意思是「麻竹」，另有「突擊戰地」的意思。日治時期，設置招待所，俱樂部宿泊所，供作玻士岸(今富世)與塔比多(今天祥)間的休憩處。說白話點就是日據時期太魯閣經合歡越道路(即現今的東西橫貫公路)與外界交換食物,彈藥武器之地，戰略位置即為重要。

花蓮錐麓古道

除了走階梯之外，也比較多這種原始林道，走在樹林底下真的很涼爽也不怕會曬到太陽。

花蓮錐麓古道

經過巴達岡駐在所後再走一段路會走到巴達岡二號橋。這個吊橋高度也蠻高的，往下看真的有點抖抖~~

花蓮錐麓古道

高度越來越高，本來要仰望才看的到的布洛灣山月吊橋，在山上看過去變渺小了。

花蓮錐麓古道花蓮錐麓古道

走著走著會經過一個由石頭所鑿出來的山洞，這邊拍照還蠻有感覺的。經過山洞會不會出現世外桃源呢?

花蓮錐麓古道

花蓮錐麓古道

慢慢的就會開始看到右邊是山壁，左邊是斷崖的場景囉。

花蓮錐麓古道

站在制高點可以看到山壁旁邊有一條鑿出來的古道，真的非常壯觀。

花蓮錐麓古道

走在這段路很多人都是手握著繩索往前走，畢竟另一邊可是萬丈深淵啊!!

花蓮錐麓古道

錐麓古道最著名的也是這段，步道寬度不到一公尺，另一邊則是比台北101還高的斷崖，所以在這邊行走的真的不能開玩笑，不小心下去就真的兩眼開開準備投胎了!!!

花蓮錐麓古道健行心得

其實整段路不算難走，不過因為旅咖和愷媽背著小孩索以上下山都都蠻累得，這次我們只有爬到最經典的斷崖就折返了，這樣來回大約也花了快4個鐘頭，畢竟並不是單純一個人來健行，所以就會邊走邊看囉，讓自己更輕鬆的走完這段古道，旅咖本來想放棄的，怕說跟不上隊員，後來也是靠著毅力爬完，畢竟你下一次要來爬，不知道!!!而且那麼美麗的風景什麼時候才會在看到，不知道!!所以給自己一次機會吧~這輩子一定要來爬上一次的錐麓古道。

相關資訊

太魯閣國家公園：https://www.taroko.gov.tw/

錐麓古道入園申請：https://npm.cpami.gov.tw/

太魯閣空拍申請：https://www.taroko.gov.tw/zh-tw/Service/AerialPhotography

古道 吊橋 國家公園

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