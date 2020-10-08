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登頂「大橫屏山」鳥瞰九九峰全景，翠綠山形盡收眼簾！還能順訪芙蓉瀑布

健行筆記 / 健行筆記孟明義

九九峰全覽與大橫屏山對望，最高海拔779.4公尺

與三義火炎山、六龜十八羅漢山並稱為「台灣三大火炎山地形」，921地震前高度777.5公尺  地震後的土石崩落，裸露的山稜線已慢慢休養生息了!

大橫屏山 「橫看成嶺側成峰」這不是形容女孩的，而是這座山它稜脊瘦如刀鋒

在國道六號穿梭的同時總會看到一座高聳尖銳山頭，另一邊像一刀劈過的屏風般的山勢印入眼簾。山頂可以一覽無遺南投，草屯。大台中地區，更可以鳥瞰九九峰的全景。

往台21線約21公里處左轉，過長安橋順著投16線迂迴而上。經過碧山農場，我們就開到柏油路接上土石路況就打住。把車迴轉停好，在走約略500公尺的產業道路到盡頭!不敢再貿然前進避險。目前的位置在後角寮海拔850公尺~

前一天下午我們先行到吳老師的農舍打尖，突然暴雨兇狠的落下，想說隔天爬山的泥瀝可能會讓我慘不忍睹。所幸今天風和日麗，天氣涼涼的，路徑不打滑，不時微風吹過來很是舒服。

產業道路終點漫草橫生，就會看到左邊小徑有著登山步條就從這裡而上

天邊的雲層時而透露著重疊的雲勢，山形還是展望無遺，可以看到鳶嘴山與捎來山的山稜線!

開始之字路而上，迎面而來的是荊棘般的親吻。時而勾住我們的衣服，又狠狠的拉住我們的衣袖褲管。這條路不難，卻有難以折騰的黃藤伺候

黃 藤 又名 星月菩提

藤心可以食用燉煮雞湯，我吃過但很苦喔!確是原住民的料理食材。也是我們小時候挨打的藤條前身。一身都刺，想小心但都會不時的給扎一下。圖上結果纍纍，酷似蛇皮的果子，透黃的時候可以食用酸溜溜的。

要到稜線往右橫切稜線是大橫屏山前的一座假山頭，我都稱呼為大橫屏山前峰海拔約1170公尺(峰) 這裡的指示牌也是最後一座指示牌，請大家小心今年的秋天風雨不大，但虎頭蜂可是一直在這山頭巡視，這裡上方有個小蜂窩，我們就低調的趕緊離開這裡。

大橫屏山前峰有個展望點  可以看到很美的視野

這個角度吳老師介紹著眼前的九九峰，還說第二座高壓電塔下就是他的農舍，也是我們昨晚落角的地方。十幾年前吳老師退休就在九九峰下找了一處國有承租林地，自己開始圓夢過著抓山豬跟猴子對話吵架的日子。時而藍腹鷴造訪時而臺灣藍鵲拖著長尾，昂首閃閃發光的紅色嘴在它農舍與他對話閒聊。

吳老師說有看到嗎  那就是我家，他也說來這裡好幾趟這次大雨過後的能見度最清楚，第一次從這角度看到自己的農舍

曾幾何時我們總是挨著馬路去看九九峰，今天我們卻可以在高處好好的全覽這裏的美景

921後得來不易的復育結果，從裸岩的山頭土坡。慢慢的翠綠山形已呈現眼前。

往右邊看過去可以看到大橫屏山

從1170峰下鞍部，再一路陡上拉繩~

大橫屏山前的大岩石，提醒一下這裏更多虎頭蜂集結在樹上，我仔細的找了一會蜂窩在哪裡!就在這位孟祥前面的小樹梢上

不怕死的傢伙，說真的是我叫他在這裡擺姿勢，過了這裡就是登頂了!

還是有一段要拉繩，昨天的豪雨在這裡也讓路徑泥滑，女孩子踩一步而上就滑下

大橫屏山   H1205m  NO 45  小百岳

我。碧新 。吳老師。榮進。秀足。孟祥  。益生

大橫屏山原有一顆二等1119號三角點，但因921大地震而崩落，後來千岳俱樂部於95年3月補立新的三角點

慢慢的起霧了  風也徐徐的吹過來  三角點旁有幾顆像是檸檬結果的果樹，我們把它摘下切開  很酸! 放在水裡好喝喔~

爬山的時候才是讓自己可以很開懷的留著汗水，甘願的辛苦著的旅行

今天好舒服，三角點的方向可以看到136線國性往台中太平方向

另一個角度試看21線往新社谷關方向

芙 蓉 瀑 布 下山後輾轉到這

阿冷坑溪的上游溪谷，北港溪的支流，因分為上下兩層相疊落下，因此又稱為龍鳳瀑布，上層約二十公尺高，下層高度則有三十公尺，相疊落下的總高度為四十公尺

走下階梯已經隱隱約約看到瀑布緩緩而下，水流不大

涼快一下 吳老師的堅持一定要來這裡走走，但是孟祥的新車被芒草打的霹靂啪啦，心疼阿

午後的我們也在這裡慢慢的畫下休止符

喝一下水吧~

旁邊還可以戲水，但要注意螞蟻群喔!

像孩子般的抓蝦 洗洗剛剛的汗水，涼快一下!

隱約又聽到天際的雷聲隆隆，期待下次再見!

瀑布 登山 美景

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