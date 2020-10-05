登頂高舉國旗美翻！「國慶雙十連假」全台景點攻略，登山健行瘋國旅

有連假~有連假~十月有連假！2020國慶雙十連假為10/9(五)、10/10(六)、10/11(日)，放完月初的中秋連假第二週繼續放國慶雙十節。除了去總統府前升旗，還有哪些熱血活動呢？全台登山、健行活動懶人包推薦，跟著小編「熱血登山，愛台灣」。

國慶雙十連假景點推薦

國慶雙十連假登山路線推薦#1

鳶嘴山

▲國慶雙十連假登山路線推薦-鳶嘴山。 （圖／no1305, Instagram）

位在台中海拔2180m的鳶嘴山，險峻的峭壁危崖吸引了許多愛冒險的登山客來攀登。鳶嘴山不太好爬，小編推薦國慶日想來這邊曬國旗照的朋友，平常要有運動習慣或登山經驗比較適合登鳶嘴山喔！開始爬山前須到「和平分局大棟派出所」辦理入山手續，當天再辦即可非常方便。

鳶嘴山有許多需要手腳並用的巨石、攀繩路段，建議去爬山的大家要戴手套比較安全。走完鳶嘴山全身肌肉並用下隔天很容易鐵腿，所以國慶連假第一天去爬還有兩天可以好好休息，快把握時間出遊吧！

國慶雙十連假登山路線推薦#2

合歡山

▲國慶雙十連假登山路線推薦-合歡山。 （圖／imma_pon, Instagram）

合歡山無疑是海拔標高3000m的高山中數一數二好爬的，無論平常有無運動習慣都適合阿公牽阿嬤、爸爸甲媽媽、兄姐帶弟妹去踏青。合歡山由七座高峰相連而成，分別是合歡主峰、合歡東峰、合歡西峰、合歡北峰、合歡尖山、石門山、石門北峰。

沿著台十四甲線開上合歡山在30.8K處開始步行約1.8K，來回約1.5小時，這條路線是合歡山最入門、最好走的路段。體力許可的朋友小編推薦合歡北峰步道給你，從36.7K處開始步行約2.3K來回約4個小時。合歡北峰是合歡群峰中海拔最高的，在北峰山頂讓國旗飄揚享受大汗淋漓後的成就感吧！

國慶雙十連假登山路線推薦#3

特富野古道

▲國慶雙十連假登山路線推薦-特富野古道。 （圖／a024111, Instagram）

說到台灣山林中最夢幻的鐵道，絕對不能錯過的就是特富野古道了，然往返特富野古道全程需耗時7個小時，所以小編建議台18線自忠登山口開始步行到3.7k處折返即可，這一段平坦好走風景優美。

路途中可以看見舊鐵道、木棧道這些在伐木時期運送木材的軌跡。漫步在特富野古道非常舒服，有紅檜、扁柏、針闊葉混合林林相相當豐富，利用國慶連假離開都市在充滿芬多精的森林裡放鬆的吐納，讓大自然承接疲憊的你。

國慶雙十連假登山路線推薦#4

向陽山

▲國慶雙十連假登山路線推薦-向陽山。 （圖／airbox119, Instagram）

向陽山是登上天使的眼淚—嘉明湖的必經之地，爬嘉明湖通常需要3~4天的時間，由向陽山的登山口入山，隔天清晨薄霧朦朧時背著重裝開始一步步向上爬，在向陽山上賞令人感動的橙黃日出。

向陽山的美必須親自造訪才能深刻驗，名列百岳標高第17名的向陽山海拔高達3600m，在黎明陽光灑落十照在向陽山的大崩壁上，如同楓紅一般美麗因此向陽山又被稱作「紅葉山」。

國慶雙十連假登山路線推薦#5

火炎山

▲國慶雙十連假登山路線推薦-火炎山。 （圖／ronggotu, Instagram）

火炎山寸草不生的紅土地質像極了美國的大峽谷，特殊的岩質構造讓此處泥沙容易崩落，如果出發前一兩天有下雨的話攀登時要特別注意安全。如同火在燒的赤紅火炎山名列小百岳，海拔高度為602公尺，組成原因為河流海濱砂石堆積而後地殼台生而成，其惡地形地質非常特別，讓赭紅的火炎山成了2020最具特色的運動型網美必爬小百岳。

國慶雙十連假登山路線推薦#6

奇萊南華

▲國慶雙十連假登山路線推薦-奇萊南峰。 （圖／jayc_togo, Instagram）

「奇萊南華」是奇萊南峰與南華山步道的簡稱，因為兩座山位置相鄰故有此稱。想開始蒐集百岳的朋友奇萊南華是不錯的入門路線，建議大家從坡度最緩、景觀絕佳的「能高越嶺道」西段進入山區。廣闊的高山草原在陽光的照耀下變成最溫暖的金色地毯，沿途將經過塔羅灣溪和箭竹草坡，路途上薄霧與霞光相擁出最浪漫的景色，這些高山美景等待你親臨。

國慶雙十連假登山路線推薦#7

秀姑巒山

▲國慶雙十連假登山路線推薦-秀姑巒山。 （圖／sylvialiutaiwan, Instagram）

喜愛爬山的朋友可能聽過「八大秀」一詞，八大秀係指「八通關大山」、「大水庫山」、「秀姑巒山」。其中秀姑巒山又與玉山、雪山、南湖大山、北大武山和成五嶽。秀姑巒山別具特色的白木林，滄桑又帶點憂鬱的景致是許多人來秀姑巒山必拍的一景，這座白木林見證了幾百年前的一場大火，在日曬雨淋的下白化，在這個奇景前揚起國旗留下難忘的回憶吧！

國慶雙十連假登山路線推薦#8

中霸坪

▲國慶雙十連假登山路線推薦-中壩坪。 （圖／chaooyang, Instagram）

在攀登中霸坪前除了帶水壺、帽子等登山必需品外，別忘了帶上一張500塊鈔票和一面台灣國旗。500元紙鈔背面的大霸尖山，便是站在中霸坪上拍的。大霸尖山與中央尖山、達芬尖山合稱「三尖」，泰雅族與賽夏族原住民相信他們的祖先是在此山發源，便將此山視為聖山。

提醒國慶雙十連假想一睹聖山芳澤的朋友要提前5~30天申請入園證，起登前別忘了至派出所申請入山證！

國慶雙十連假登山路線推薦#9

加羅湖

▲國慶雙十連假登山路線推薦-加羅湖。 （圖／kiwi__0827, Instagram）

傳說很久很久以前，一位貌美的仙女在梳妝打扮時不小心打破了手中的鏡子，晶瑩的碎片落入了凡間，就成了加羅湖泊群。清澈純淨的加羅湖在陽光的照射下，反射出如同珍珠般的光澤，因此這個夢幻秘境又被稱作仙女散落的珍珠。

兩天兩夜的加羅湖，挺適合在連假時攀登，回家後還可充分休息再迎接工作中的挑戰。在高山上紮營的夜晚，人們以大地為床、星空為幕自由自在的享受大自然的擁抱。

國慶雙十連假登山路線推薦#10

玉山

▲國慶雙十連假登山路線推薦-玉山。 （圖／edward_btf, Instagram）

你有聽過台灣人必做的三個挑戰嗎？分別是登玉山、單車環島和泳渡日月潭。人稱抽籤比攀登難的玉山海拔為3952m，是東北亞的第一高峰。雖說許多高山以險峻難攀登出名，但玉山的登山難度並不會太高，幸運在雙十連假得到登玉山機會的朋友，帶上國旗朝聖台灣人眼中的聖山吧！

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