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不費力就能登頂！台中超簡易登山步道，360度「百萬市景」盡收眼簾
位於台中烏日的「知高圳步道」是一條適合親子共爬的低難度步道，它位於台中烏日區與大肚區之間，頂峰為學田山三角點，高低落差僅80公尺，不需耗費體力可輕鬆走完全程，就算平常沒在運動的人也可以輕易完成。
台中「知高圳步道」沿途風景秀麗，總路程約6km左右，來回大約1個半小時就可完成，可以說是入門級的簡易步道呢！從平緩好走的起點開始，沿途會經過有如綠色隧道般的枕木步道與壯觀的大榕樹氣根，一旁還有潺潺流水聲相伴，環境十分愜意宜人。
其實整段「知高圳步道」不長，若想攻頂就要往好漢坡的方向前進，這也是全程最辛苦的一段路，好漢坡尾端路程就稍微比較陡峭，但視野也慢慢開闊起來，像是從森林般走出來一樣，登頂後迎接人們的是一片開闊大草原，外加360度的遼闊視野，讓人覺得剛剛的汗水也值得了！
同時「知高圳步道」也是觀賞夕陽與夜景的私密景點，到了夜晚萬家燈火如點點星光閃耀般迷人，結束了登高望遠的步道之旅，也可以順道參觀鄰近的善光寺、聚奎居、成功火車站、烏日啤酒廠等景點，來個輕鬆愜意的登山之旅。
地址：台中市烏日區中山路三段登寺巷176號
交通：Google map導航「善光寺停車場」
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