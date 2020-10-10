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挑戰台中谷關七雄「唐麻丹山」　順遊蝴蝶谷瀑布好涼快

健行筆記 / 健行筆記Abo阿寶｜登山．攝影．旅遊

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。

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身為台中人，從小就常被爸媽帶著往谷關跑，卻是這一年才知道原來那裡還有山界赫赫有名的谷關七雄。自從得知谷關七雄的存在後，我便一直想找個機會來走走，但每次回台中的時候不是天氣不好、就是已經安排了其他活動；終於在九月初來踩點啦！

谷關七雄

谷關七雄為七座位於台中谷關附近的中級山，目前台中市政府有推出谷關七雄完登活動，2020年底前攀登至少三座谷關七雄，就能兌換紀念品哦。

  • 八仙山：海拔2,366公尺

  • 馬崙山：海拔2,305公尺

  • 屋我尾山：海拔1,796公尺

  • 波津加山：海拔1,772公尺

  • 東卯山：海拔1,690公尺

  • 白毛山：海拔1,522公尺

  • 唐麻丹山：海拔1,305公尺

唐麻丹山有松鶴裡冷二個登山口；前者坡度較平緩，後者坡度較為陡峭、部分路段需拉繩而上。唐麻丹山也是谷關七雄中唯一一條具有瀑布景觀的步道，蝴蝶谷瀑布步道起點位於唐麻丹山環狀步道3.5k處，可視體力及時間選擇是否順訪。

這次我是由松鶴登山口起登，先登唐麻丹山，再去蝴蝶谷瀑布。今天的文章內容包含行程概覽行程建議GPX軌跡詳細時程紀錄，一起看下去吧！

 

行程概覽

  • 日期：2020/09/06（日）

  • 天氣：晴☀️

  • 人數：2人（平常有運動習慣，爬過初級百岳）

  • 難度：低~中

  • 距離：8.2公里，T型縱走

  • 時程：4小時45分鐘06:40 松鶴登山口(0k) → 07:05 左右線岔路口(0.6k) → 07:25 唐麻丹山蝴蝶谷瀑布岔路口(1.4k) → 08:15 唐麻丹山(2.5k) → 09:20 唐麻丹山蝴蝶谷瀑布岔路口(3.6k) → 10:05 蝴蝶谷瀑布(5.2k) → 10:50 唐麻丹山蝴蝶谷瀑布岔路口(6.8k) → 11:05 左右線岔路口(7.6k) → 11:25 松鶴登山口(8.2k)

 

行程建議

  • 松鶴登山口前有民營停車場約30個車位，汽車$100、機車$50，附設廁所和洗手台。

  • 建議將車停在P1停車場就好，後面P2~P5雖然離登山口較近，但路小坡度陡不好開。

  • 登山口位於P5旁的小徑，有綁登山條。

  • 假日如果不喜歡人擠人可以7點前起登，或10點前抵達蝴蝶谷瀑布。

  • 河床石頭青苔常駐，玩水要注意安全。

  • 下山可以順道買支白冷冰棒吃，私心最愛紹興桂圓糯米冰，便宜又消暑！

  • 也別忘了準備唐麻丹山＋蝴蝶谷瀑布T型縱走的GPX軌跡哦。

 

詳細時程紀錄

06:30 抵達松鶴登山口前停車場。一般來說是要先付停車費的，但因為老闆還沒來，我們是回程準備下山時才付錢。

▾▾ 把車停在P1後，沿著指示牌往登山口（P5）方向前進。

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▾▾ 剛開始山徑偏小，一路之字形緩上，頗有走在農田小路的感覺，我們還在這邊看到台灣獼猴呢。

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▾▾ 07:05 抵達左右線岔路口，右邊是往裡冷登山口，我們取左往蝴蝶谷瀑布方向前進。

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▾▾ 岔口這邊有一個步道導覽圖。我們今天的路線是從左上方的松鶴登山口走到3.5k唐麻丹山蝴蝶谷瀑布岔路口，往地圖下方先取唐麻丹山，之後原路折返朝右邊蝴蝶谷瀑布方向前進，再回到松鶴登山口，完成T型縱走。

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▾▾ 接著是一路平緩好走的林道，沿途多有遮蔽，走起來不會太熱。

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▾▾ 看到4k的路樁不要嚇到，因為這是從裡冷登山口經唐麻丹山環狀標示的里程數，從松鶴登山口上來的我們看這個當然不準啦！

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▾▾ 07:25 抵達唐麻丹山蝴蝶谷瀑布岔路口；這裡有二個路樁，分別是唐麻丹山步道3.5k和蝴蝶谷瀑布步道0k。我們先取右往唐麻丹山。

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▾▾ 3.5k~3k這段是之字形緩上，接近3k時山徑會轉為跨幅較大的陡上，要開始流汗囉！不過陡上距離不長，約10分鐘就能爬完。

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▾▾ 接下來一路緩坡，但中間有個地形踩點較窄，一旁附有麻繩，小心通過便可。

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▾▾ 08:15 抵達唐麻丹山，海拔1,305公尺，為谷關七雄的小雄（老么）。四周枝葉茂盛，展望不佳。

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我們到山頂的時候，一個人都沒有！大約等了10多分鐘才遇到其他山友從裡冷登山口上來。在這邊大快朵頤老爸準備的牛肉和滷蛋後，08:40從山頂原路折返。

▾▾ 步道常有引導標示，把容易走錯的山徑用麻繩和吊牌擋住，順便指出正確的行徑方向；加上沿路有里程路樁，這條步道規劃很完善、不太容易迷路。

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09:20 回到唐麻丹山蝴蝶谷瀑布岔路口，這次要往蝴蝶谷瀑布的方向前進。

▾▾ 蝴蝶谷瀑布步道全長1.6k，前面0k~1k是之字形緩下，1k之後轉為上坡。

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▾▾ 看到橋就代表快要抵達步道終點的瀑布囉！

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▾▾ 原本我還以為蝴蝶谷只是一個名稱，沒想到這邊真的有超多蝴蝶！右邊那隻的造型好像枯葉，但Google又覺得不太像，好在IG上有大神出來解惑，說是長鬚蝶才對?

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▾▾ 1.5k這邊可以取左下切到溪谷，要往前走到瀑布的話一定得涉水，河床石頭滿多青苔的，自己需注意一下腳下安全。

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▾▾ 水很乾淨又冰涼！陳先生都想直接用手捧起來喝了。可惜我們還沒買濾水袋，不然在豔陽下喝上幾口肯定很過癮。

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▾▾ 10:05 抵達蝴蝶谷瀑布，站在步道盡頭能感受瀑布飛濺起來的小水花，超級涼快。

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▾▾ 蝴蝶谷瀑布一樣是空無一人的場景?。我跟陳先生還在納悶：「奇怪...這景點不是很熱門嗎？」結果回程路上遇到很多上山的山友，才知道原來是我們來太早了。

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雖然早起有點疲倦，但及早抵達可以換來獨享的美景，其實還挺不錯的?。

10:20 從蝴蝶谷瀑布折返

10:50 唐麻丹山蝴蝶谷瀑布岔路口

11:05 左右線岔口

11:25 松鶴登山口

 

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