喜多麗斷崖賞夕陽和雲海！攻頂南疆聖山「北大武山」 3天2夜的愜意之旅

文章撰寫：雞翅、Pan

抽了三、四次，終於在四月份讓我們抽到兩晚檜谷床位啦！得以前往探訪南疆聖山、五嶽之一的南嶽─北大武山。

時間：2020/4/25-2020/4/28 ； 成員：雞翅、Pan、Wei、Marco

行前準備

1. 行程安排：三天兩夜或兩天一夜，我們這次選擇三天兩夜的愜意行程，可以在喜多麗耍廢看雲海夕陽

DAY0 住宿：泰武部落登山故事館，距離登山口約20分鐘車程DAY1 新登山口→舊登山口 (1547m) →喜多麗斷崖→檜谷山莊 (2150m)DAY2 檜谷山莊 (2150m) →大武神木→高砂義勇軍紀念碑→大武祠→北大武山登頂 (3092m)→檜谷山莊→喜多麗斷崖看夕陽DAY3 檜谷山莊→喜多麗斷崖→舊登山口→新登山口

※泰武部落登山故事館 (網站點我)一晚500/人，含早餐、熱水澡、冷熱水飲水機及下山後淋浴→能回去淋浴超級舒適!!!共有3個公共衛浴，提供洗髮精和沐浴乳。FB搜尋「登山故事館」即可聯絡。

2. 檜谷山莊申請

於檜谷山莊網頁申請 (網頁點我) ，分別可申請床位及營地，30天前會抽籤

3. 申請入山證：警政署入山證申請 (網站點我)

若有申請檜谷山莊床位以及入山證，在舊登山口時僅要報名字跟對身分證就好~→單攻的話就要在管制站填申請單囉！

※入山證記得列印出來帶在身上，下山時管制站若沒人要投入信箱

4. 協作訂餐

北大武山分別有兩間協作：檜谷廚房、北大武高山協作工作室【檜谷訂餐】我們這次訂的是北大武高山協作工作室 三天兩夜1700/人，含睡袋、甜湯、早餐、晚餐及水果，也提供飲用水和熱水。餐食很豪華好吃，滿推薦不想自煮的人訂餐

出發前記得先下載離線地圖，這裡提供我們的GPX檔供大家下載～～點我下載GPX

行程總覽

[DAY1] 共7公里、爬升接近900m，共6小時 (含休息)

8:30 新登山口10:00 舊登山口 (0K, 1547m)：休息、上廁所、管制站登記報到)13:30 喜多麗斷崖 (3.8K)：拍照、打卡、休息14:10 檜谷山莊 (4.2K, 2150m)

[DAY2] 來回共10公里，爬升900m，共9.5小時 (含休息、午餐)

6:00 檜谷山莊出發7:00 大武神木 (5.25K, 2500m) 水源地 (6.3K)：山壁下一方鐵桶，我們不小心錯過了又再回頭裝水9:00 往南大武山岔路 (7.5K)10:13 高砂義勇軍紀念碑 (8K, 3029m)10:56 北大武山三角點 (9K, 3092m)11:40 大武祠吃午餐、休息15:30 回到檜谷山莊

[DAY3] 7公里，下降900m，共4小時

6:20 檜谷山莊出發8:40 舊登山口10:00 新登山口

[DAY1] 前往檜谷山莊

北大武有新和舊登山口，舊登山口於2009年莫拉克颱風坍塌，現在必須由新登山口走2.8K的石子路才能抵達舊登山口。

新登山口最近新闢了停車場 (收費100元/天)

如果有像我們是爬三天兩夜的朋友們，可以早點出發停在產業道路邊 (北大武這條路線假日登山客非常多！！！)

※切記不要在唯一的迴轉區停車唷！

(圖: Wei)

新登山口距離舊登山口有2.8K，大多是之字形水泥路和小石子路緩上，相對之後的路算平緩好走。

(圖:雞翅)

舊登山口是一塊寬廣的平地以及管制站所在位置，這裡有水龍頭也有椅子提供登山客休憩提醒大家這裡是接下來4.2K到檜谷山莊之間「唯一」的廁所，工作人員建議女生們一定要去上完再出發！

※記得在這裡跟工作人員報到、確認人數及相關注意事項；回程若工作人員已下班，請將入山證撕下投入信箱

每500m設有木樁，有幾段崩壁處，小心通過即可，較危險的路段皆有拉繩輔助或圍欄防護，步道整體而言規劃相當完善。

2.5K處是一個平坦的休息地，有水源，在這裡碰到可愛的阿杯們跟我們聊了好久，還送了一大包鹽糖

(圖：Pan；已經忘記是哪個里程的部分了XD)

往3.8K喜多麗斷崖是較陡的路段，揹著重裝陡上滿累人的！這是我們第一次背重裝爬比較難的路線 (上次重裝是去年的奇萊南華)有了自己的包包真的差好多！！

(圖:Wei)

3.8K喜多麗斷崖─北大武著名觀賞雲海和夕陽的地點，大多傍晚時分才有美景 可以先前往山莊放裝備

4K處有三岔路指標，再往前走200m即可抵達檜谷山莊。

抵達山莊後須先跟莊主或管理員報到，管理員會確認身分以及告知床位、注意事項山莊有乾淨的廁所、充沛的水源和洗手台，還有一間更衣室，內有42個床位，床位的木板上有一層薄薄的墊子。 由於這裡野生動物較多，食物們請放在塑膠袋裡綁好高掛或好好收進背包內。

※關於登北大武山行程規畫、氣候問題也可請教管理員的意見喔！

(圖:雞翅)

18:00 先吃晚餐後再去喜多麗看夕陽！

在喜多麗斷崖開箱可樂

雲海退了之後可以看到屏東夜景

[DAY2] 前往北大武山三角點

從山莊出發的話，必須往回走200m來到三岔路指標牌，一開始就是上坡段，5K的路程要上山海拔約900m。

5.4K處有著名的大武神木，大家都會在這裡拍照留影6.3K處是這段攻頂路上「唯一」的活水源，建議大家還是過濾後再飲用。

一路上偶有陡上，或是有拉繩及攀鐵鉤的路段，但都算安全好爬

上稜線後開始有眾多鐵杉可欣賞，切記做好防曬。

過大武祠後就是攻頂的最後1K可以把裝備放在這裡，接下來要上上下下3個假山頭，心累

攻頂的最後0.5K是最後一段陡上，也是最累人的！鐵杉加上藍天真的很美啊

登頂！北大武的山頂處腹地不大，也沒有遮蔭處，建議大家拍拍照後即可快速離開若要在此觀賞日出的話要提早出發，才能搶到好位置~

在山頂也要開箱可樂！這麼熱的天氣喝汽水真的好爽啊啊啊！！！

登頂囉！！！！！！！！！

下山後速速吃完晚餐，跟山莊管理員借了腳架前往喜多麗斷崖看到完美的夕陽跟雲海好感動

第二天即使再累還是要到3.8K喜多麗斷崖欣賞夕陽和雲海，看再多都不嫌膩！如果沒有時間壓力的話，更建議大家帶上頭燈，等待夜晚的星空，還能眺望屏東的夜景，非常值得的行程三天兩夜十足享受在山上的悠閒。(還有一個重點是：喜多麗斷崖訊號超級好！)

[DAY3] 返回新登山口

在山莊舒服的睡飽、隔天早餐吃飽後，就準備下山了~

↑速速抵達舊登山口，開心!!!!!!下山速度快了不少，4小時抵達新登山口

這次的北大武三天兩夜行程雖然也挺累但有感自己體力進步了不少~比較知道該如何調整步伐及呼吸、使用雙杖分擔重裝重量及負擔另外也深感平常的體能訓練是多重要

下一篇會是51連假的大小霸朝聖之旅&相關登山運動傷害文章唷~我們下次見

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圖文詳細好讀版▼https://hiking104ya.pixnet.net/blog/post/10192028

歡樂影音看這裡！

Pan Vlog：北大武山 (上集)▼

Pan Vlog：北大武山 (下集)▼