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從輕鬆級到挑戰級！ 臺東七條「最美步道推薦」 最舒服的秋天步道小旅行

健行筆記 / 健行筆記Jen

秋天是適合爬山的季節，褪去夏日的酷暑，走進山裡是最舒服的事。想到去臺東爬山，許多人馬上會想到嘉明湖吧？但其實臺東是個群山環繞的地方，有非常多充滿特色的步道可以探訪，加上人潮較少，可以享受遠離塵囂的寧靜，接下來的秋天，不妨安排一場步道小旅行吧！

這篇文章想跟大家分享我個人最喜歡的七條步道，從輕鬆級到挑戰級都有，搭配優美的原住民歌聲，彷彿身歷其境。

1. 四格山步道

離臺東市區只有不到半小時的車程，步道的長度雖然只有 200 公尺左右，但要直上 200 多個階梯，約需花十分鐘，走上步道還是能讓你汗流浹背！但坡度並不陡、也十分好走，因此很適合帶全家一起來散散心喔！可以遠眺臺東平原、卑南溪流、利吉惡地形、中央山脈稜線、知本主山、都蘭山、太平洋等，360 度的景觀盡收眼底，偶爾還看得到綠島呢！

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2. 都蘭山步道

都蘭山是卑南族與阿美族的神聖之地，在這座美麗聖山裡還設了一個祈禱用的祭壇，祭壇上有塊大石，上面寫著「普悠瑪」三個字。祭臺劃分了阿美族與卑南族，阿美族靠海，卑南族則靠山，彼此畫地界線，清楚劃分兩大族群。直到今日，族人們仍會到此處進行祭拜，向祖靈祈求或表達感謝。

在視野開闊處，往西可遠眺縱谷風光，往東則是美麗的太平洋，是一條非常得天獨厚的美麗步道。

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3. 利嘉林道

在利嘉林道，感受生態豐富的卑南森林！林道的海拔較高，氣候經常雨霧，因此有非常豐富的生態體系，不只有多種臺灣原生的蛙類，可觀察到的鳥類數量更是超過 50 種，螢火蟲數量也有 20 多種。每年約 4-6 月，是螢火蟲繁殖的季節，在此可觀察到數量較多的螢火蟲，適合進行生態夜觀。

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4. 麻荖漏步道

麻荖漏步道原為當地舊有集水取水路徑，溯溪而上可達彩虹瀑布下方。由於步道為重要取水口，因此採用自然的方式與材料修築，並順應地形以生態工法整修。步道沿線起伏較大，除穿越山林之外，部分路段需翻越巨石、穿越山洞及橫渡溪流，夏季水量較大時，可能需要準備輕便溯溪裝備。

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5. 浸水營古道

浸水營古道可以說是南臺灣閱歷最豐富的古道，隨著歷史，經歷過原住民、日本時代、清朝、國外宗教的傳遞，到國民政府，是 500 年來使用頻率最高的古道。

浸水營在臺灣所有橫越中央山脈的古道裡，嶺點最低，稜線平緩，而且這裡擁有許多稀有植物，是一條生態與人文深度並具的步道。

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6. 戒茂斯上嘉明湖

從戒茂斯上去的路段比從向陽登山口要來得陡，也較有挑戰性。

從戒茂斯登山口緩上的路徑開始，會發現林相一直在改變，包括：箭竹草原、台灣鐵杉林、台灣冷杉林等。從一開始的闊葉林群，到比較高海拔的特有植物，例如台灣刺柏、玉山針藺等，都可以在這邊看到。從戒茂斯登嘉明湖，不走傳統路線、不住山屋，推薦給想挑戰一點難度的山友們！

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7. 轆轆溫泉

轆轆野溪溫泉位於臺東縣海端鄉大崙溪上游的深山峽谷之中，位置隱密偏僻。因一般遊客較少，仍保有原始之美。間歇性的噴泉源頭、五彩繽紛的岩石、處處可見沸騰的溫泉源頭，使蒸氣瀰漫整個河谷，彷彿仙境。較佳的造訪期為冬天枯水季，可泡溫泉也可溯溪（務必攜帶裝備），享受戶外自然之美。

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步道 古道 溫泉

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