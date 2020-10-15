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地久天長只要10分鐘！嘉義觸口「地久天長步道」俯瞰溪谷美景，還能順遊南區樹木銀行

當白雲飄進藍天 / 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

要地久又天長要花多久的時間？一輩子還是十年二十年？答案是，10分鐘！是的，由嘉義觸口的地久橋走到天長橋，只要10分鐘時間。

不過地久橋和天長橋原本定名的用意並沒有那麼浪漫，觸口在早期是阿里山山區與平地往來要道，在此要渡過八掌溪，常因大水沖毀便橋而造成交通中斷。西元1937年在地善心人士集資修建兩座吊橋，落成時剛好遇到天長節（日治時期天皇誕生紀念日），於是上橋取名天長橋，既然有了天長橋，那下方的吊橋自然也配合地久節（日治時期太后誕生紀念日）取名作地久橋。而現在的吊橋則是民國85年重建的，仍然延用舊名。

典故如此，不過布魯還是比較喜歡穿鑿附會的天長地久意涵，即使還不知能不能長長久久，先和喜愛的人一起走一趟天長橋和地久橋就對了。

一般遊覽車或廂型租車都會將遊客投放在地久橋頭，由此出發追尋地久天長。
一般遊覽車或廂型租車都會將遊客投放在地久橋頭，由此出發追尋地久天長。

地久吊橋跨越八掌溪，橋身很穩固。
地久吊橋跨越八掌溪，橋身很穩固。

過地久橋即香火頂盛的靈隱寺，面對寺廟的左側也有停車場。
過地久橋即香火頂盛的靈隱寺，面對寺廟的左側也有停車場。

布魯建議由公路旁全家便利商店旁的人樂崎古道，通往天長橋最有FU。
布魯建議由公路旁全家便利商店旁的人樂崎古道，通往天長橋最有FU。

人樂崎古道建於民國49年，有150級石階，是地久天長最好的考驗。本文除了這張是先前到訪時以單眼拍攝，其他都是以gopro記錄。
人樂崎古道建於民國49年，有150級石階，是地久天長最好的考驗。本文除了這張是先前到訪時以單眼拍攝，其他都是以gopro記錄。

走完人樂崎古道就到天長吊橋，地久到天長，其實只要10分鐘。
走完人樂崎古道就到天長吊橋，地久到天長，其實只要10分鐘。

由天長橋直接向下俯瞰八掌溪的支流獨座溪。
由天長橋直接向下俯瞰八掌溪的支流獨座溪。

由天長橋俯瞰獨座溪及八掌溪溪谷，以及旁邊的觸口村落。
由天長橋俯瞰獨座溪及八掌溪溪谷，以及旁邊的觸口村落。

百分之95的遊客都只走完地久橋就走掉了，布魯強烈建議要走到天長橋，才能欣賞此境最美風景。
百分之95的遊客都只走完地久橋就走掉了，布魯強烈建議要走到天長橋，才能欣賞此境最美風景。

走完天長橋，想要沒完沒了，可以再往上走。
走完天長橋，想要沒完沒了，可以再往上走。

武財神廟前的觀景台展望也很好。
武財神廟前的觀景台展望也很好。

步道的終點是天龍岩聖南宮，廟體是一塊超大的岩石。
步道的終點是天龍岩聖南宮，廟體是一塊超大的岩石。

回到靈隱寺旁的小公園，可以在天長地久石合照見證這一段天長地久之旅。而如果和喜愛的人走完地久天長步道，還要繼續走下去喔！
回到靈隱寺旁的小公園，可以在天長地久石合照見證這一段天長地久之旅。而如果和喜愛的人走完地久天長步道，還要繼續走下去喔！

順遊景點：南區樹木銀行

南區樹木銀行位於林務局嘉義林管處觸口工作站旁，是林務局為了暫時或永久安置公共工程而必須移植的珍貴老樹，所設立的植物園區。園區有環狀長約1公里的步道，設施完善，景觀宜人，是阿里山公路上山前的重要景點。上阿里山行程如果不趕，或下阿里山時間還早，布魯都建議先轉入小走一番。

南區樹木銀行位於阿里山公路觸口之前，過五虎寮橋後就會先到樹木銀行。
南區樹木銀行位於阿里山公路觸口之前，過五虎寮橋後就會先到樹木銀行。

走完地久天長橋步道，再到樹木銀行繞這個圓走三圈，就能圓圓滿滿下去了。（這是布魯瞎說的，請勿當真）
走完地久天長橋步道，再到樹木銀行繞這個圓走三圈，就能圓圓滿滿下去了。（這是布魯瞎說的，請勿當真）

樹木銀行自然教育中心，裡頭可以參觀展示或聽取解說。
樹木銀行自然教育中心，裡頭可以參觀展示或聽取解說。

自然教育中心內的大樹模型，可以了解樹木的生長情形。
自然教育中心內的大樹模型，可以了解樹木的生長情形。

園區火災瞭台下瞰景觀不俗。
園區火災瞭台下瞰景觀不俗。

園區西側生態池旁的景觀極佳。不過布魯走到這兒境然下起雨來。
園區西側生態池旁的景觀極佳。不過布魯走到這兒境然下起雨來。

園區內的永久移植區，兩棵由其他地方搶救回來的老茄苳樹長得十分茂盛。
園區內的永久移植區，兩棵由其他地方搶救回來的老茄苳樹長得十分茂盛。

園區中央生態池是布魯認為最美的地方。
園區中央生態池是布魯認為最美的地方。

園區內的步道設施十分完善。
園區內的步道設施十分完善。

園區東側的大涼亭，可以容納30個人在裡頭玩大風吹。
園區東側的大涼亭，可以容納30個人在裡頭玩大風吹。

由此向東續行就到盡頭，可以接環狀步道返回自然教育中心。
由此向東續行就到盡頭，可以接環狀步道返回自然教育中心。

布魯便利貼

南區樹木銀行

地址/嘉義縣番路鄉新福村1鄰五虎寮18號。電話/05-2590211；假日電話/05-2590004#660。開放時間：09：00～16：30（離園時間下午5:00前）。

順遊景點：欣欣水泥森活園、阿里山風管處觸口遊客中心、愛情大草原

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：納維布魯

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