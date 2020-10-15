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地久天長只要10分鐘！嘉義觸口「地久天長步道」俯瞰溪谷美景，還能順遊南區樹木銀行
udn走跳旅遊／布魯
要地久又天長要花多久的時間？一輩子還是十年二十年？答案是，10分鐘！是的，由嘉義觸口的地久橋走到天長橋，只要10分鐘時間。
不過地久橋和天長橋原本定名的用意並沒有那麼浪漫，觸口在早期是阿里山山區與平地往來要道，在此要渡過八掌溪，常因大水沖毀便橋而造成交通中斷。西元1937年在地善心人士集資修建兩座吊橋，落成時剛好遇到天長節（日治時期天皇誕生紀念日），於是上橋取名天長橋，既然有了天長橋，那下方的吊橋自然也配合地久節（日治時期太后誕生紀念日）取名作地久橋。而現在的吊橋則是民國85年重建的，仍然延用舊名。
典故如此，不過布魯還是比較喜歡穿鑿附會的天長地久意涵，即使還不知能不能長長久久，先和喜愛的人一起走一趟天長橋和地久橋就對了。
順遊景點：南區樹木銀行
南區樹木銀行位於林務局嘉義林管處觸口工作站旁，是林務局為了暫時或永久安置公共工程而必須移植的珍貴老樹，所設立的植物園區。園區有環狀長約1公里的步道，設施完善，景觀宜人，是阿里山公路上山前的重要景點。上阿里山行程如果不趕，或下阿里山時間還早，布魯都建議先轉入小走一番。
布魯便利貼
南區樹木銀行
地址/嘉義縣番路鄉新福村1鄰五虎寮18號。電話/05-2590211；假日電話/05-2590004#660。開放時間：09：00～16：30（離園時間下午5:00前）。
順遊景點：欣欣水泥森活園、阿里山風管處觸口遊客中心、愛情大草原
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