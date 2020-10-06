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「十二寮登山步道」淨山體驗　親子健行還能守護環境

健行筆記 / 健行筆記黃薏潔

8/9人生第一次有淨山的念頭，是因為看到健行筆記APP的活動，說真的，一開始是看到可以抽獎，但又礙於我們小家庭，不到五人無法參加團體賽，所以好不容易逮到全家出遊，又不小心引導他們到『鳳崎落日登山步道』來健行，我怎能錯失機會。沒想到，一聽到爬山又要撿垃圾拍照，大家開始扭扭捏捏的，「一定要撿嗎？還是我剛吃完的早餐當我撿到的垃圾好了」，「對阿，這裡人來人往，很多人在看..#@$..」所以，第一張很蝦的淨山照就這樣誕生了。

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最後心想，團體賽參加不成，來個個人淨山投稿總行吧！這次安排『十二寮登山步道』，人比較少，我第一個淨山垃圾就是一支塑膠水管，就在我放到塑膠袋內後，小孩誇張的大叫說，媽，你為什麼要撿垃圾阿？？雖然心裡os是我要抽獎，但還是要做好身教，好好跟小孩解釋，如果來爬山山裡都垃圾，他喜歡的小動物就無法居住了，小孩似懂非懂的說，是喔！那山神好可憐，我來幫忙好了

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其實我有點嚇到，不要小看小孩子，說真的，以前他都邊走邊看動物跟撿樹枝，這次，沿路幫我看哪裡有垃圾，突然他停下來挖土，我想說他在幫動物挖洞，沒想到他拉出一張衛生紙，很開心的說，媽咪，我「又」撿到垃圾了，還叫爸比趕快幫忙看哪裡還有垃圾，突然覺得小孩長大了。

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很心痛的是，在路上撿到「很新鮮」的垃圾，真的讓人無力又無言，隨手把垃圾拿下山很難嗎？下山後，小孩又跑來看今天的成果，看起來是糖果紙跟小透明塑膠袋居多，應該是因為路口有賣菜包，大家上山前都隨手買一個吃，吃完就隨手亂丟吧！

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步道 登山 早餐

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