遊走森林浴步道、賞壯闊雙層瀑布！「三峽滿月圓＋烏來內洞步道」一日遊

滿月圓位於三峽大豹溪上游，為中低海拔天然闊葉林森林形態。春夏時分，滿園蝴蝶飛舞，秋冬時分，楓情萬種，一年四季的自然景觀不盡相同。園區內的設施與自然結合，減少人為的破壞，無障礙空間設置完整，適合各年齡層造訪，主步道可觀瀑布、森林浴、賞蝶、賞楓，是北台灣非常受歡迎的森林遊樂區

內洞位於新北市烏來區信賢里，有「娃娃谷」之稱。生態環境保留的相當完整，是臺灣北部低海拔溪流峽谷生態環境的代表，南勢溪的上游切開岩壁，形成陡峭壯觀的峽谷景觀，以森林遊樂區內著名的信賢三層瀑布，及高度相當高的烏來瀑布為代表。生態方面密佈天然闊葉林、鳥類、蛙類、蝶類繁多。

三峽滿月圓、烏來內洞步道一日遊，享受涼風負離子佐森林浴，結束至烏來雲頂泡溫泉，完美的放鬆行程。

▲滿月圓步道 - 俯瞰三峽大豹溪上游-蚋仔溪，青山孕育了源源流水

▲遊樂區內充滿文青氣息的木屋

▲處女瀑布，高約25公尺，由大石壁上方傾瀉而下，氣勢壯觀

▲滿月圓瀑布上方，欣賞規模壯觀的河床傾斜平台

▲滿月圓觀瀑亭，原可覽瀑布全貌，但植物生長茂盛，遮蔽了瀑布近 2/3 的範圍

▲愜意走在自導式步道，欣賞兩旁壯碩柳杉

▲下山至三峽享用美味小吃-池記肉圓

▲內洞-觀瀑步道-沿南勢溪而行，平緩寬敞，可輕鬆抵達樂水橋欣賞瀑布美景

▲羅好水壩-為台電水壩，引水 4740 公尺長的隧道至「烏來電廠」發電

▲樂水橋-連結內洞溪兩岸，能正面欣賞雙層瀑布之美

▲下層瀑布，是觀賞瀑布景緻的最佳位置

▲森淋浴步道-沿途林相主要為天然闊葉及人工林，可漫步賞景，享受森林浴。

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相簿連結：

滿月圓國家森林步道群：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=25925

內洞國家森林步道群：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=196463

行程GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=196463 (滿月圓)