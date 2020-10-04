快訊

琉璃蟻數量爆增 專家指是因為這個「光」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

坐車比爬山累？攀登南投「郡大山」 稜線上賞無敵視野

健行筆記 / 健行筆記JRJ

de8a52625b7aa13431d7a1e1c7c654a4.jpg

20200913郡大山 攀登:

2020.09.13郡大山攀登(南投/登山/JRJ紀錄分享):

「郡大山」高山百岳，位於南投縣信義鄉的郡大山為台灣百岳「八秀」之一，海拔高度3278M，隸屬「玉山山系」。經由崎嶇不平的「郡大林道」直抵海拔2865公尺的登山口，讓爬山的落差和行程時間大幅縮短，常被山友戲稱是一顆「坐車比爬山累」的入門級高山。

abdcd31cc0da7c250e2868de59769803.jpg

feec9423d7e1c8f09cd6bd6c322da7d6.jpg

a7e1569b05bb82a5e135eae377a48822.jpg

車子進入「郡大林道」如越野賽車，彈跳起伏32公里，震到頭昏腦脹，登山口在郡大林道32K處，從登山口一路陡上約半小時即可抵達「望鄉山」，這裡設有氣象局的「雨量觀測計」，天氣好時還能遙望「玉山」和「阿里山山脈」。

3878f30d5a8a3a47b230b6d84330f08d.jpg

1fe7004c1cd10619ad92cee16d9a223d.jpg

a6d0fd92bf806ec963996bcd7f820f41.jpg

接下來的山徑起起伏伏，需在箭竹林中鑽進鑽出，翻過幾個假山頭和容易被忽略的郡大山北峰，無敵的視野開始在稜線上緩緩展開：東有東郡大山，北望西巒大山和干卓萬群峰，東南方為氣象萬千的馬博橫斷，南邊則是觀賞玉山群峰的最佳角度，大約再一小時可登上郡大山頂，全程沒有太困難或複雜的地形，是非常適合新手一日輕裝單攻的郊山化百岳。

a9cb97eb85568f86accc19decbda665b.jpg

853db5bc02a17fa5a5468631acab5ea6.jpg

3d0dec8a01a3f1e5b43a1d522ce53b37.jpg

bd38467420dee7b31d5607608ebe38b4.jpg

登山 玉山 阿里山

延伸閱讀

如何找山友一起爬山？登山控新手必看秘訣，陌生人也能輕鬆揪

海拔3100公尺施工讓業者卻步 369山莊爭取重建

男爬合歡北峰疑心臟不適倒下 送醫搶救無效

坐擁山林美景、城市綠境！台北百大必訪步道「象山、金面山」

相關新聞

坐車比爬山累？攀登南投「郡大山」 稜線上賞無敵視野

20200913郡大山 攀登: 2020.09.13郡大山攀登(南投/登山/JRJ紀錄分享): 「郡大山」高山百岳，位於南投縣信義鄉的郡大山為台灣百岳「八秀」之一，海拔高度3278M，隸屬「玉山山

水漾森林的夏季星空！ 路途雖遠，卻阻不了對妳美麗的虔誠

秋夏交替，趕在夏天結束前看一下夏季的星空，一不小心就來到這裏 - 水漾森林 水漾森林 - 在一次台灣地震後形成的堰塞湖，原本生長在這裏的樹木被湖水包圍而頹圮枯死；這些樹木在湖中死亡，形成了奇幻的水中

再累也要體驗一次！ 台灣人必做的玉山單攻　挑戰台灣第一高峰

台灣人必做的三件事，其中一件『登玉山』，我終於挑戰完成了! 單攻玉山，千萬要想清楚 ! 對我來說體驗一次就夠了，因為真的累的不要不要的 從凌晨2點爬到下午4點，花費時間共14小時，一天共走24.6

從輕鬆級到挑戰級！ 臺東七條「最美步道推薦」 最舒服的秋天步道小旅行

秋天是適合爬山的季節，褪去夏日的酷暑，走進山裡是最舒服的事。想到去臺東爬山，許多人馬上會想到嘉明湖吧？但其實臺東是個群山環繞的地方，有非常多充滿特色的步道可以探訪，加上人潮較少，可以享受遠離塵囂的寧靜

河岸景觀第一排太美！初訪「大克山」砲台古道

大克山砲台古道資訊 1.起登處：苗栗縣卓蘭鎮白布帆社區（南稜線）。谷哥地圖可蒐尋「白布帆砲台古道」即可得知位置，此點為 A 線的登山口，另附近亦有一B線登山口，惟坡度較大，一般不建議由 B 線起登。

漫步綠蔭、眺望梨山四部落！「梨山希利克步道」 聆聽大自然的合奏曲

漫步綠蔭之中除吸收芬多精外，還可與自然生態鳥不期而遇。一邊欣賞美景還能聆聽大自然的合奏曲，不知不覺中全程輕鬆走完！攬勝樓可遠眺梨山四部落、德基水庫、佳陽山、桃山、大小劍山、雪山、志佳陽... 出

谷關七雄最美路線！「馬崙山」沿途杉木遍佈如魔法森林

上一趟的八仙山悶熱難耐又沒展望，走起來真令人感到無力。智銓大哥說：馬崙山會涼爽宜人許多，之前幾次經驗看來，智銓大哥的話總是真心不騙?? 那就來試試吧！ 「馬崙山」為雪山山脈白姑大山向西延伸之山岳

讚嘆大自然生命力！ 陽明山山系野遊 感受七星山+超美碧綠夢幻湖

七星山腳下感受大自然的生命力，噴氣孔冒著熊熊白煙，空氣中瀰漫著濃濃硫磺味，大地正在深呼吸。秋意未濃，七星山頭白背芒探頭初見客。 走在綠意盎然的竹林裡，林氣鮮芬，山風清爽，漫漫而行。綠色隧道竹林、芬多精

箭竹、綠樹、山巒！ 再訪古樸的太平山高海拔步道 欣賞壯麗漸層美景

隔了半年再訪太平山，也是第三次從竹南騎車走北橫，現在想想覺得好瘋狂，只能說人不輕狂枉少年呀！夏天在較高海拔的步道遊走特別涼爽，空氣也新鮮；特別感謝走北二段時認識的山友 - 91 哥陪走了 6 條步道跟

草坡被染上整片金黃！攻頂「武陵四秀」　4座不同風格的百岳

本次參加台灣樂山協會所舉辦的武陵四秀三天兩夜的活動，終於是完成我心中放很久的口袋名單！ 武陵四秀總共有四座山峰：品田山(3524公尺)、池有山(3303公尺)、桃山(3325公尺) 與 喀拉業山(3

來回40分鐘內！新竹「老鷹溪步道」懶人健行推薦　尖石後山賞瀑玩水好去處

Instagram流行後，有很多以前沒注意到的秘境都一個一個出現，今天來到老鷹溪步道住在新竹三十幾年，也是今年透過IG才知道這個【遠得要命的瀑布】 但今天除了看瀑布，他步道沿途的自然景觀，是不用辛苦

阿里山2020新玩法！失落仙境「眠月線」拍照景點、交通資訊整理

今天小編要來告訴大家到阿里山的新玩法！帶你走進失落秘境，圍繞著神祕氣息的眠月線。 因為921大地震再加上八八風災重創，造成眠月線多處坍方，一度消失在世人眼前。然而近年深受各個登山好手的喜愛，夢幻美景（鐵道、森林、隧道、車站等景觀組合）加上平緩路程，再度成為熱絡的景點。

熱門新聞

坐車比爬山累？攀登南投「郡大山」 稜線上賞無敵視野

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。