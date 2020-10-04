坐車比爬山累？攀登南投「郡大山」 稜線上賞無敵視野

20200913郡大山 攀登:

2020.09.13郡大山攀登(南投/登山/JRJ紀錄分享):

「郡大山」高山百岳，位於南投縣信義鄉的郡大山為台灣百岳「八秀」之一，海拔高度3278M，隸屬「玉山山系」。經由崎嶇不平的「郡大林道」直抵海拔2865公尺的登山口，讓爬山的落差和行程時間大幅縮短，常被山友戲稱是一顆「坐車比爬山累」的入門級高山。

車子進入「郡大林道」如越野賽車，彈跳起伏32公里，震到頭昏腦脹，登山口在郡大林道32K處，從登山口一路陡上約半小時即可抵達「望鄉山」，這裡設有氣象局的「雨量觀測計」，天氣好時還能遙望「玉山」和「阿里山山脈」。

接下來的山徑起起伏伏，需在箭竹林中鑽進鑽出，翻過幾個假山頭和容易被忽略的郡大山北峰，無敵的視野開始在稜線上緩緩展開：東有東郡大山，北望西巒大山和干卓萬群峰，東南方為氣象萬千的馬博橫斷，南邊則是觀賞玉山群峰的最佳角度，大約再一小時可登上郡大山頂，全程沒有太困難或複雜的地形，是非常適合新手一日輕裝單攻的郊山化百岳。