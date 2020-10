水漾森林的夏季星空！ 路途雖遠，卻阻不了對妳美麗的虔誠

秋夏交替,趕在夏天結束前看一下夏季的星空,一不小心就來到這裏 - 水漾森林

水漾森林 - 在一次台灣地震後形成的堰塞湖,原本生長在這裏的樹木被湖水包圍而頹圮枯死;這些樹木在湖中死亡,形成了奇幻的水中倒影景致。

在研究交通方式、規劃登山路線、列印路線地圖、下載離線地圖、GPX參考及查詢七日內之天氣後,最後整理裝備 Let’s go!

有兩條登山路線可以由仁亭登山口前往水漾森林,一條是先越過鹿屈山再經亞杉坪林道前往,另一條即是由林道腰繞路至水漾森林;前者需要先從海拔1600公尺攀升至2289公尺接着再下降至1840公尺到達水漾森林,後者即是平緩的路線。筆者規劃登山路線時決定進入時選擇第一條路線(經過鹿屈山路線),離開選擇第二條路線(平緩路線);畢竟一去一回也行走同一路線感覺會有點悶,那就先苦後甜吧 (*ゝω・)ノ

P.S.水漾森林雖然海拔高度只有大約1850米左右,但是路途遙遠及頗為陡峭;地質不穩及登山路徑未經修理,容易有崩塌,來回行程大約20公里;建議以兩天作為行程需時基礎及詳細考慮自身能力來決定前往與否。登山不是說走就走的旅行,如沒妥善準備及登山規劃等經驗,建議參加由專業人士帶領之登山團。這邊你也可以下載我的GPX文件進行路線參考

Download detailed route as GPX

看見這景致...路途即使再遙遠也覺得沒所謂了

躺在帳篷內,看星星看累了,在星空下慢慢睡着...

最後,大家務必要把帶來的垃圾全部帶下山啊>< 遵從LNT概念(無痕山林),這樣才可以把美景永續 : )

All photos were taken by

*Fujifilm X-T2

*XF 8-16 f/2.8

*XF 50-140 f/2.8

