水漾森林的夏季星空！ 路途雖遠，卻阻不了對妳美麗的虔誠
秋夏交替，趕在夏天結束前看一下夏季的星空，一不小心就來到這裏 - 水漾森林
水漾森林 - 在一次台灣地震後形成的堰塞湖，原本生長在這裏的樹木被湖水包圍而頹圮枯死；這些樹木在湖中死亡，形成了奇幻的水中倒影景致。
在研究交通方式、規劃登山路線、列印路線地圖、下載離線地圖、GPX參考及查詢七日內之天氣後，最後整理裝備 Let’s go!
有兩條登山路線可以由仁亭登山口前往水漾森林，一條是先越過鹿屈山再經亞杉坪林道前往，另一條即是由林道腰繞路至水漾森林；前者需要先從海拔1600公尺攀升至2289公尺接着再下降至1840公尺到達水漾森林，後者即是平緩的路線。筆者規劃登山路線時決定進入時選擇第一條路線(經過鹿屈山路線)，離開選擇第二條路線(平緩路線)；畢竟一去一回也行走同一路線感覺會有點悶，那就先苦後甜吧 (*ゝω・)ﾉ
P.S.水漾森林雖然海拔高度只有大約1850米左右，但是路途遙遠及頗為陡峭；地質不穩及登山路徑未經修理，容易有崩塌，來回行程大約20公里；建議以兩天作為行程需時基礎及詳細考慮自身能力來決定前往與否。登山不是說走就走的旅行，如沒妥善準備及登山規劃等經驗，建議參加由專業人士帶領之登山團。這邊你也可以下載我的GPX文件進行路線參考
Download detailed route as GPX
看見這景致...路途即使再遙遠也覺得沒所謂了
躺在帳篷內，看星星看累了，在星空下慢慢睡着...
最後，大家務必要把帶來的垃圾全部帶下山啊>< 遵從LNT概念(無痕山林)，這樣才可以把美景永續 : )
All photos were taken by
*Fujifilm X-T2
*XF 8-16 f/2.8
*XF 50-140 f/2.8
Reference / 當地登山資訊
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Shuiyang Forest, Taiwan // August 2020 | SHING MING PHOTOGRAPHY
About
Shing-Ming (Tim)
香港人，台灣留學，喜歡攝影、登山運動
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