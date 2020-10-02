再累也要體驗一次！ 台灣人必做的玉山單攻　挑戰台灣第一高峰

台灣人必做的三件事，其中一件『登玉山』，我終於挑戰完成了!

單攻玉山，千萬要想清楚 ! 對我來說體驗一次就夠了，因為真的累的不要不要的

從凌晨2點爬到下午4點，花費時間共14小時，一天共走24.6km，步數52635步

『為何想單攻玉山?』

去年看到電視節目愛玩客爬玉山深深感動到，想去但因為擔心體力不足遲遲不敢行動

直到今年順利走完三天兩夜的嘉明湖，決定下個目標就是登『台灣第一高峰玉山』

但因為排雲山莊抽了幾次都抽不到，中籤率連平日都很低，眼看要慢慢入秋了

於是決定挑戰單攻玉山，知道會很累，但還是決定拚一波

單攻這個想法還是夢想爬玉山的爸爸提出來的，身為年輕人的我怎麼能不一起衝一波!!

『行前準備』

1. 申請入園證、入山證

單攻玉山主峰一樣要申請也有名額限制，每日60人

如抽籤日申請人數不到60人，依照申請順序核准

玉山單攻查詢

▼ 8/27 剛好看9/17 當天竟然還有名額，於是申請入園，幾天後順利核准，玉山單攻確定成行!

2.上網爬文、做功課、下載軌跡圖

單攻不容易，也擔心第一次走路線不熟，在出發前看了很多影片及攻略

3. 練體力，登山裝備準備

因為之前走過三天兩夜的嘉明湖，該有的登山裝備都有了，

陸陸續續也有爬錐麓古道、合歡主峰，平時除了爬山也有練跑步

單攻不容易，體力一定要足夠

▼ 背包建議帶一大一小，上排雲時換成攻頂包攻頂!!

4. 訂東埔山莊住宿及早餐 住宿費用$300、早餐$80

東埔山莊之住宿於109年9月28日起,由另一經營團隊接手服務

『 玉山國家公園出發GO 』

▲上山前，在最後補充一下糧食、當天晚餐

˙因為台21線晚上會封閉，擔心繞路，也想說提早去探路，15:30抵達上東埔停車場，山上大霧繚繞像到了仙境，開車千萬要小心!!

※ 台21線 110~145K 每日下午17時30分至隔日7時止進行夜間封閉管制。

停車場有公廁，正對面就是前往玉山的路口，因為是單攻得半夜出發，沒有接駁車可搭，必須多走一段公路2.8K

▼單攻就從這邊開始走。

玉山接駁車時間服務時間每日早上06:30-17:00

每天皆正常營業服務，接駁車來來回回接送，隨到隨即有車可搭、無須事先預約

但是於颱風、豪雨、雪季(1-3月)期間，一定要事先電話預約喔

?預約叫車專線:0928-358-307朱先生 或 0932-832-077 葉先生

※ 回程一定要在17:00前抵達玉山登山口搭接駁車，否則要多走2.8K....

▲一同愛護山上環境，自己的垃圾自己帶走

15:30 抵達東埔山莊

東埔山莊住起來像是好一點的山屋，床上下舖、寢具感覺跟山屋差不多，山莊有供應飲用的冷水及熱水

廁所、浴室都算乾淨，浴室有蓮蓬頭和熱水可以沖洗，開放時間是16:00-21:00

時間過了就沒有熱水，沒有吹風機、沒有鏡子

東埔山莊海拔2584m，離玉山的步道很近，是單攻前一晚住宿的好選擇，提前睡一晚也可以適應海拔高度

比較讓我意外的是，山莊內有少數充電插座，網路訊號也異常的好!!

廁所在屋內可以安心上廁所，不像山屋半夜得走出去上廁所...

▼ 17:51 濃霧散去，日落超美

▼東埔山莊供應的晚餐，每人費用300元，需事先預訂，此桌菜為多人合菜，老闆會依團隊人數分配菜量

(我們沒有訂晚餐，此為別團山友的桌菜)

辦理入住時由老闆安排床位、確認隔日早餐用餐時間

老闆會盡量依照是否單攻及性別作區別

我們那間有一半山友是單攻，我們兩女一男，隔壁床位就搭配一位單攻男性山友

因為隔天一早就要起床，前一晚先準備好行李，以免吵到其他還在睡的山友

?山上希望大家都能互相尊重，行李整理以盡量不吵到他人為主，交談時降低音量

山屋內有兩天一夜、有單攻的夥伴，大家出發時間不同，但大家都不希望被吵

當晚七點多躺平，山莊外山友們聊天有夠大聲整整到八點多，房間內都聽得一清二楚...

01:02 東埔山莊三人份早餐 清粥小菜 (素食) <葷食是花生換成肉鬆>

01:50 帶著滿滿的衝勁出發 在滿天星斗下開始走山路

東埔山莊內單攻山友們一批批大多也都是這時間出門

01:56 公路起登約5分鐘就可以看到警察局投入山證名冊、排雲登山服務中心掃描每位身分證背面條碼

一掃即報到成功! 簡單快速! 遠遠就能看到這兩間建築物相鄰，有飲水機可以裝冷水和熱水

公路上一半是緩緩上坡、一半是下坡，單趟2.8k 大約走50分鐘

▼ 02:15 1.4K處有公廁

▼ 02:37 2.8K公路後抵達玉山登山口，開始起登! 沿路上每 0.5K 就會有標示排雲，指標一路很清楚

▲ 5:27 太陽即將升起，呈現浪漫的粉紫色天空 (此圖未調色調)

太陽公公在山頭另一面緩緩升起，雖然這頭看不到日出，但天空顏色呈現整片粉紫色，彷彿也在跟我們說加油

我們看到對面遙遠的山頭上燈火闌珊，原來是前一晚住在排雲的山友們，此時此刻正在登頂，而我們也在前往的路上，只是還很遙遠。

06:45 走完8.5K ，抵達排雲山莊 (海拔3402m) 清晨山上還是非常冷，特別是停下來休息時

管理員確認每位身分證件及繳交入園證，告訴我們可以到排雲內休息避風

我們休息半小時，補充能量及回復體力，換上攻頂包繼續前進，大包包可以放在這邊

剩下2.4K，據說是一路陡上、路途很硬，但想到只剩最後一段路，雖然小累但還是要把它完成!!

※ 玉山國家公園規定10點以前一定要到排雲山莊，否則無法繼續前進唷! 大家有注意到管理員的名牌嗎?

▲攻頂時建議可以換攻頂包比較輕鬆，將大包包放置在此處

排雲山莊之後的步道果然比較陡，短短的2.4K都是爬升，走一下就很喘

最後0.9k，看似快到了，但當時覺得是最遙遠的距離

碎石坡一直陡上步步艱難，海拔高空氣稀薄，提著疲憊的身軀，像太空人一樣慢慢前進

有些路段要小心行走，抓著一旁鐵鍊，腳邊看下去挺可怕，偶而也會吹來一陣強風

這段路當時走起來特別累，眼看就快到山頂了，不能放棄! 心中不停吶喊著:加油快到了!

9:43 成功攻頂玉山主峰3952m，攻頂後整個心境都不同了，一切疲勞瞬間拋開，感動至極!! ???

登玉山的夢想總算達成! 連綿的青山百里長，頓時有種站在高崗上，征服世界的感覺

感謝老天爺讓我們一路天氣晴朗，登頂出大景

本來想在玉山頂上喝口台灣啤酒慶祝，但擔心太刺激，於是送給排雲玉山管理員?大哥感覺很開心

山上容易下山難，回程是遙遠的2.4K+8.5K ，總計10.9K 要走，這時又是另一種心境，滿心期待回家的心情

10:40 剛剛爬升的路段，下山更要格外小心，腳下是一路的碎石坡，回頭再次看玉山主峰頂，不可置信已走過。

12:00 返回排雲山莊，雖然抽不到排雲，至少來參觀一下排雲山莊寢室

有詢問過管理員可以參觀，但到2F一定要換拖鞋呦 2F是一間間的臥室以及大置物櫃

經過10小時後，最後的8.5K 更是又長又累，剩最後4K時身心累的不要不要的，滿臉厭世

每個0.5K路牌都覺得距離特別遠，每拐個彎都在尋找期望看到下一個座標牌..

▼大峭壁

玉山步道中共有86座木棧橋，每座不同由近到遠，數字從小至大

數字越來越大代表離玉山越來越近，回程一直在倒數吊橋數字

▲13:37 又開始起霧 ，某動物的便便好大一坨，沿途其實都有看到好幾陀

▼16:04 期待已久的登山口終於出現了!!! 接駁車也剛好停在那兒，一抵達剛好可以上車，歸心似箭

從深夜2點走到下午4點，共計24.6km 完成玉山單攻!

腳已經不是自己的，身心疲憊，靠意志力走完，腳痠外膝蓋也會有點痛

實際走一趟玉山主峰，路線明確清楚、路標每0.5k 必會有路標

步道上也設有幾處公廁，有幾處看似路窄的懸崖，但都有鐵鍊可以抓，小心行走就好，感謝前人的鋪路

更重要的是，手機網路訊號大部分一路順暢穩定，只有少少幾處稍微收不到訊號

玉山單攻總算完成，當下雖然非常厭世，但覺得能完攻等級又提升了一點點

如果可以還是覺得乖乖抽山屋比較輕鬆，要單攻玉山還是要想清楚 ! 人生體驗一次就夠! ?

回台北的路上，驚見這造型雲，彷彿哥吉拉出現!

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難 度 ★★★★★

風 景 ★★☆☆☆

以上評分及心得依照自己以往經驗評分

爬山是挑戰自己、突破自己，做任何決定之前，我一定會做好功課、做好評估，

只有自己最了解自己，爬山只能靠自己的雙腳，並為自己負責，山永遠都在，在每次接受挑戰之前，必定要先做好攻課。

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