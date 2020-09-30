漫步綠蔭、眺望梨山四部落！「梨山希利克步道」 聆聽大自然的合奏曲

漫步綠蔭之中除吸收芬多精外，還可與自然生態鳥不期而遇。一邊欣賞美景還能聆聽大自然的合奏曲，不知不覺中全程輕鬆走完！攬勝樓可遠眺梨山四部落、德基水庫、佳陽山、桃山、大小劍山、雪山、志佳陽...

◖梨山賓館旁遊客中心開始，途經尋梅園，看到一個Q版娃娃就是步道入口。

◖為何叫希利克步道 - 「Siliq希利克」即為泰雅族的占卜靈鳥–繡眼畫眉之泰語。

◖樹縫中微微望見雪山

◖處處充滿自然野趣的森林步道，沿途綠意萬千，原始自然豐富…，蟲鳴鳥叫、偶而還可以見到小動物，好不熱鬧…

◖途中還有二座設計精美的繩索吊橋，可以測測平衡感…

◖步道結束後，出現在眼前的是一個觀景平台「Lokah勇士營地」

◖經過勇士營地後，接著爬上一條短短階梯….

◖希利克步道的亮點…也就是在尋梅園入口時看到的小小亭子豎立在林中…「攬勝樓」巍峨諸峰環繞，遠方是德基水庫上游溪谷...。

◖可以遠眺梨山所有部落⟨新佳陽、環山、松茂、梨山⟩、還有德基水庫、佳陽台地…等美景。面對的是好幾座聳立的高大山景【佳陽山、桃山、大小劍山、還有雪山、志佳陽山、多加屯山、思源埡口】立正站好、站滿，非常壯觀。…. 不論是好天氣、或是些許雲彩、亦或是飄著雨、都有不同的美。

◖尤愛，雲朶在山間飄渺，好似人間仙境。彩色山水畫般的情境，藍藍天空，飄著些許雲彩，在亭的正對面有棵美麗的針葉樹。這般景致真的是名符其實的攬勝樓！

◖結束希利克步道。接著走 梨山賓館生態環保步道

◖梨山賓館生態環保步道到這裡(陡上木階梯起點)一切都很美好。接著第一段木棧道很美。第二段就是當地人稱的天梯(真的很陡近90度的陡梯)如下圖。第二、三段的木棧階梯有些木塊己經腐朽，我都不敢踏太用力。我只爬到第三段就放棄了(因，我往上望去，好像還有三至四段很陡的階梯要走)。我怕，我上得去下不來啊！因為往終點福壽山農場千櫻園路段是封閉的。上去之後必須原路下來...。

◖往回走到步道入口，回到尋梅園

◖接著，回到梨山賓館

◖賓館前二個超高大 - 雪松

古色古香的 全家Family Mart

跟著寶寶漫步參山之希利克步道及生態環境步道(缺一個寶寶)。因為我沒勇氣走上去啊！