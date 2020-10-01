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河岸景觀第一排太美！初訪「大克山」砲台古道

健行筆記 / 健行筆記章魚便當

大克山砲台古道資訊

1.起登處：苗栗縣卓蘭鎮白布帆社區（南稜線）。谷哥地圖可蒐尋「白布帆砲台古道」即可得知位置，此點為 A 線的登山口，另附近亦有一B線登山口，惟坡度較大，一般不建議由 B 線起登。2.終點：大克山三角點。3.步道單程距離：約 4 公里。4.起訖點高低落差：487~1,236 公尺，落差約 749 公尺。5.步道類型：郊山步道。6.路跡尚屬明顯，沿途亦有登山條指引。過最後一處可泡茶之休息區後約還有 30 分鐘路程到「大克山」三角點，該段路徑較小、較原始，也較濕滑，雨後較不建議前往。

實際登走行程

08:25  從 A 線登山口起登。08:47   A、B 線水塔處分岔口。09:04  號紅字標示處（休息平台）09:13  號紅字標示處。09:29  號紅字標示處。09:50  號紅字標示處。10:03  號紅字標示處。10:14  號紅字標示處。10:19  抵砲台遺址休息區。在此休息十分鐘，補充糧食。10:29  出發前往大克山。10:55  抵大克山三角點。在山頂上休息近半小時。上山途中約小休 5 次，耗時 2.5 小時抵大克山。11:22 啟程下山去。11:48 回到砲台遺址的休息區。12:39 抵 2 號紅字標示處。12:59 抵 A、 B線水塔處分岔口，選擇原路 A 線下山。13:20 回抵白布帆社區登山口。下山時小休 3 次，耗時約 小時。

（由於回程時GPS有漂移現象，故以上過程僅供參考）

遊  誌

原本今天的計畫是要和老咩一起到苗栗的「向天湖山」走走的，誰知老咩臨時棄我而去。考量二個禮拜後就要與大蝨們去探訪「畢祿山」，若再不趕緊練走，恐怕到時又要見不到大蝨們的屁股燈。因此山不轉路轉，既然老咩不陪偶去，那偶就獨自來去比較近一點的「大克山」溜溜。早些年，欲登走「大克山」，大致上會有二種選擇。一是從大克山森林遊樂區沿溪谷上至北稜，二是從「馬那邦山」，經「司令山」後至「大克山」，也就是岳界裡赫赫有名的「馬克縱走」路線。顧名思義，縱走路線較具冒險性，不僅路程（約13K）較長，其中也有危險路段，因此得先具備充足的體力與過人的膽識，方有挑戰「馬克縱走」的本錢。而前者從大克山森林遊樂區起登的北稜路線，據聞同樣也有一段路須攀爬危險峭壁，亦具一定程度的危險性，實在不適合我這種弱腳人士登走 @@~好在，晚近從卓蘭白布帆（有名的楊桃產地）社區這兒有開發出一條較親民，且相對安全的南稜路線，今天就選擇從「白布帆登山口」出發！ 08:25起登。

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一開始即是平坦的水泥路。由於最近午後常下雨，水泥路上有青苔，行走時仍得留意。

DSC07040.JPG哪知才轉個彎便見這近45度的仰角，哎額，才剛要暖身就博這麼硬 @@~

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DSC07042.JPG這條水泥路不止陡，沿路還會附贈從邊坡滾下來的絆腳石。建議行走時要隨時留意邊坡上的動靜，避免不小心中大獎 @@~

DSC07043.JPG一旁的小溪涓涓流過，今年夏季真缺水 @@~

DSC07044.JPG約八分鐘走完前面這段陡得不要不要的水泥路後，眼前這平坦的泥巴路算是短暫的安慰。

DSC07045.JPG看到插在前方水塔上的紅色箭頭牌子了嗎？沒錯，往前走一點，過草叢後左轉。

DSC07046.JPG依箭頭繼續往上陡去 @@~

DSC07047.JPG兩旁的坡地種了許多的五葉松，看來五葉松的價格應該還不錯。

DSC07048.JPG愈走愈高，已經高到可以一窺大安溪的河床樣貌。

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DSC07051.JPG看這扮勢，知道咱即將變成誤入叢林的小白兔……。

DSC07052.JPG水泥路告終後，接替的是一小段的緩坡土石路。

DSC07053.JPG上來後是平緩的開闊地，這裡同時也是A、B兩處登山口的分岔點。往左通往大克山，往右的話則是往B線登山口。我們剛走上來的是A線，路程較長但坡度較緩；而B線雖然較短，但相對也比較陡，有的山友回程時便會走B線下山。然多數的山友會建議沒特殊原因的話，還是走A線較安全。另一方面，我也查看山友所記錄的GPX檔後發現，兩條路線的路程看起來並沒有差很多，實在沒必要苦毒自己，所以我今天皆以A線來回。

DSC07054.JPG山徑看起來似乎不會太難走~

DSC07055.JPG而且我還發現這裡的樹林有一個特色，就是樹藤特別多。回來後上網一查，發現原來這是血藤，花期大概會落在三~四月，花形遠看很像一串串的銅鈴，只是它的花期甚短，大約只有一週的時間，所以也是要有一些運氣才能見到血藤開花。待明年春季時若有時間，再來此處親眼目睹血藤花的美顏。

DSC07056.JPG09:04（約起登後半小時）抵第一個休息區，前方的大樹樹幹上同時也噴著紅色的數字1。要留意的是這裡有一個不明顯的山字三角點藏在一旁的林子裡，有興趣的人可以去找找看。

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DSC07058.JPG不休息，繼續前行~

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DSC07062.JPG09:13 遇2號紅色標字。除了有前面所提到的血藤外，這條山徑的第二個特色就是倒樹特別多！

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感謝山友們，在瘦稜處幫大家架設安全索。

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這特別的迎賓門就這麼剛好的長在路徑上

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從2號紅色標字處開始，就幾乎一路順走在大安溪旁的稜線上，一水之隔，對面就是台中市的和平區，火紅的「烏石坑橋」清晰可見。

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再來要說的是這條步道的第三個特色，即有些樹木總不按牌理出牌，樹幹竟是橫向的亂長一通。小時候生物課本中所學的植物向光性，在這邊似乎有點說不太通 @@~

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09:39 來到3號紅字處。

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又是會讓我軟腳的上坡 @@~

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烏石坑橋後方就是雪山山脈的稜脊。

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09:50 至4號紅字處。基本上4號之前的坡勢較大，過了4號之後就比較平緩了。

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又是一個亂長一通的~

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10:14，看到6號即表示再五分鐘就會到達砲台遺址了！

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10:19 抵達砲台遺址休息區。但砲台呢？唉~都多久前的事了，砲台怎麼可能還留著呢 @@~ 現場就一張就地取材的原木茶桌和木凳子，不失為一個泡茶納涼的好所在！若想要有什麼視野可看，恐得有善心人士肯上來幫大家除除草先。

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拿出早上在小七店買的紅豆麵包啃啃，又是一人包場。早上起登時只遇到二位健步如飛的大哥，才一會兒功夫就不見他們的人影。過了4號紅標字後則遇到一位要下山的大哥。不禁要問，怎麼都遇不到咩呢?

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填飽肚子後，立馬上路，還有三十分鐘就會到，衝啊~

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接下來這一段山徑位於背光處，所以路徑顯得潮濕許多。

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樹上的蟲子更是嘰嘰叫個不停，原地聽久了大概會瘋掉 @@~

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比半小時快一點，花了26分鐘，於10:55 抵達今天的目的地--大克山！

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二位健步如飛的大哥不知已經在這裡納涼多久了，真是現木，腳程快的好處就是可以在山頂上多留久一點。

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繼續啃麵包，而且還是衝~衝~衝的麵包。兩位帶路的歐告兄對我的麵包虎視耽耽，才剛掏出來，牠們就火速往我這裡靠攏，並擺出一付萌樣跟我討吃。看在他們這麼口愛的份上，哥就分牠們幾口 @@~

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山頂上只有一個缺口有展望。遠方處就是「士林壩」。

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山頂上沒有休憩設施，所以我也就隨地而坐。旁邊的小徑即是通往「馬那邦山」的馬克縱走路線，聽兩位大哥說有一對夫妻已經先探路去了。

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一旁這結著藍色菓子的不知是什麼植物？第一眼覺得它很像是某種咖啡豆，回家後再查，發現很像是「雞屎樹」。額~光聽名字就覺得很臭，但實際上並沒有雞屎味 @@~

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邊啃麵包邊與兩位大哥聊天，謝謝他們一直請我吃東西，還要請我喝茶米茶，可惜我沒帶茶杯，不然在山頂上能夠喝上一口熱茶，可是極大的享受啊！下次再爬山，一定要提醒自己帶上小鋼杯，因為已經多次錯失在山頂上喝茶的機會了 @@~

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11:22 與兩位大哥謝別後啟程下山。

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11:48 回抵砲台遺址休息區，不休，繼續走~

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12:39 回抵2號紅字標示處。

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當來到1號紅字處的休息區時，原本我離開時還在山頂上納涼的兩位飛毛腿大哥，此時已超車跟我 Say 古得拜~

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12:59 來到A、B線的分岔口。

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往右，循早上來時的A路線下山。

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13:20 回抵登山口。此時遠方也響起了轟隆的雷聲，慶幸我估算的沒錯，有趕在下雨之前下山來！

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走過幾座山頭後，凡用心感受，就可以發現每一座山其實都有它獨特的的特色。像是今天的大克山，我還是第一次走在沿溪床行進稜徑上，且這兒的樹長相奇特，直的不長就偏愛橫著長，而第一次在山上見到結著藍色果色果實的「雞屎樹」也算是開了眼界。短短來回8公里路程，不算長，但我依舊走得全身爆汗, 真不知二週後的畢祿山之行該如何是好 @@~

原文出處：章魚便當の嬉遊記

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