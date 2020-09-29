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谷關七雄最美路線！「馬崙山」沿途杉木遍佈如魔法森林

健行筆記 / 健行筆記阿米

上一趟的八仙山悶熱難耐又沒展望，走起來真令人感到無力。智銓大哥說：馬崙山會涼爽宜人許多，之前幾次經驗看來，智銓大哥的話總是真心不騙?? 那就來試試吧！

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「馬崙山」為雪山山脈白姑大山向西延伸之山岳，在谷關七雄中海拔僅次於八仙山，排行老二，是中部著名的中級山。和八仙山相較之下，馬崙山的登山步道平緩許多。山徑早年是為新山分場員工運補生活用品修築的步道，保有伐木時期居民生活建設的遺跡、還設有涼亭、觀景台⋯。沿途雖展望點雖不多，但林相優美，自然景觀豐富。登山口至山頂的山徑雖然來回長達14公里，但松針滿佈，走起來彈性十足，也是輕鬆自在。因此，馬崙山可說是谷關七雄中登山步道中，最優美的一條路線。

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從農家果園開始，先是結果纍纍的梨子樹，抬頭一望，東八仙山、八仙山、佳保台山寬廣地一字排開。進入森林後，山徑平坦易行，五葉松八壯士的樹稍中透了點光，優雅的樹形很是吸睛，難怪五葉松一直被日本人視吉祥樹，喜愛種植用來作為庭園造景。森林開始是平坦的松針路，很適合暖身；到了1K，之字形陡坡出現，路徑走起來的感覺很像八仙山，有踏點甚寛的石階，摻雜著樹根。1.2K-1.5K 直上陡坡，慢慢行走也不太累，1.5K-1.8K 坡道更陡，足足用了15個之字形來解決這樣的直上。走到這裡，難免有點小喘小累，調整呼吸、休息片刻，再繼續前進吧。

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1K-2K的陡坡克服之後，馬崙山給予的甜蜜回饋是個展望極好的觀景台：八仙山至佳保台山、屋我尾山至東卯山、稍來山至鳶嘴山的稜線⋯都清清楚楚！

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3K-5K是坡度平緩的 大之字坡。如果說1K-2K的山徑像桃山登山步道的話；3K-5K的山徑就像雪山的登山步道了！沿途森林杉木筆直，樹根盤距的山徑平緩好走，不需擔心被突兀的石階絆倒。4K和5K山徑旁也可見到腰圍粗壯到需要好幾人環抱的大樹，幾陣微風吹拂，好像來到「魔戒」電影中的魔法森林。大樹爺爺神彩奕奕且笑容可掬，溫暖地張開雙手對我說：「孩子，過來吧」！我依偎在大樹的結實臂膀裡，放心將自己交付於它，幻想著大樹爺爺緩慢悠閒地散步，帶我前往那奇幻的魔法森林世界！

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幻想的世界還是得快快清醒⋯無論遇到多少大樹爺爺或結實臂膀，還是得自己抬腿向前才能走到山頂。5K-6K是輕鬆無比無坡度的山腰路，涼爽又不累，真是甜蜜的時光！沿途除了舊有路標木樁之外，還有一些新的木樁尚未裝訂完成。我走到5.5K，看到了7K的新木樁丟在路旁，笑開懷卻也無奈⋯好希望在這裡真的變成7K，就可以直接拍登頂照了啊～～???

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馬崙山登山步道沿途幾個特定的點還可見當地原住民自發性的放置醫藥箱及毛毯在菱形的石縫中，裡面有簡易的清潔、消毒及包紮用品，供緊急狀況時使用。「菱形」在泰雅族的圖騰裡代表祖靈的眼睛，也時時提醒山友們注意登山安全，真是有心了！ 

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??? 最後1公里是世紀大魔王，超大跨階的陡坡、拉繩、一路直上⋯一鼓作氣努力向前，就可以到達「完全無展望」的山頂！登頂之後，心情愉悅地回到登山口，買了2顆南瓜當作完登紀念品。抱著南瓜快樂向行，果園裡的阿嬤突然喊著～～ 

# 阿嬤：「小姐，你要去停車的地方是要向前走，不是左轉吧！」

# 阿米：「是吔，好像走錯了⋯」

# 阿嬤：「左轉是往別人家，那裡在養放山雞⋯」

???心中大驚，立刻回頭走正道⋯

???一切都晚了⋯

???右前方站著一隻大白雞，安靜地凝視著我⋯

???腦袋裡又浮現人生跑馬燈了！

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2020年9月1日

05:45 馬崙山新山登山口出發；05:55 八壯士；06:20 1K；07:15 2K；07:25 展望台；08:05 3K；08:50 4K；09:30 5K；09:40 新山國小遺址；10:05 6K；10:20 6.5K涼亭休息；10:35 6.5K出發；11:00 馬崙山山頂；11:40 6K；12:05 5K；12:30 4K；12:55 3K；13:30 2K；14:05 1K；14:30 回到馬崙山新山登山口

登山 步道 谷關

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