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箭竹、綠樹、山巒！ 再訪古樸的太平山高海拔步道 欣賞壯麗漸層美景

健行筆記 / 健行筆記小威

隔了半年再訪太平山，也是第三次從竹南騎車走北橫，現在想想覺得好瘋狂，只能說人不輕狂枉少年呀！夏天在較高海拔的步道遊走特別涼爽，空氣也新鮮；特別感謝走北二段時認識的山友 - 91 哥陪走了 6 條步道跟小百岳三星山，一起體驗古樸的高海拔步道，要找到能和自己一樣那麼熱血的人，實在是不容易。

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▲去太平山的前一晚先從竹南夜騎北橫至土場，經過巴陵大橋，深山星繁，月光也點亮了正沉睡著的山巒32952038559f33b2eccb25034f48bafb.png

▲望洋山登山口，有著大型的ㄇ字型造景，材料是直接選用樹幹，真是真材實料啊

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▲望洋山是南澳北溪的發源地，可以眺望大元山、水源山、銅山...， 天氣清朗時更可欣賞到蘭陽平原與太平洋的秀麗風光

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▲看地圖時發現有一條路徑，可以前往三角點，走起來地形多，路徑也稍難巡，海拔2,050M，是太平山一帶僅次於三星山的第二高峰

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▲台灣山毛櫸步道入口的造景又更浮誇了，由超大型木板製成，下方有切片樹幹及方形石砌來打底，好氣派呀

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▲距入口處僅約 400 m 的超大型石砌基座，華麗壯觀，有如金字塔般雄偉

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▲這些像極了抹茶千層派的岩石，是海底沉積形成的頁岩，受高溫高壓作用變質形成板岩，看起來很好吃

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▲遠眺百岳馬比衫山、南湖大山，那如帝王般的南湖圈谷，真是令人難忘

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▲步道上特別的葉形踏階，讓我還以為自己是不是來到了某個忍者村

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▲粉紅帶紫色的禾本科單子葉植物，附著著微小水珠，浪漫而美麗

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▲雖然艷陽高照，但體感溫度只有 26 度，還能欣賞漸層美景-箭竹、綠樹、山巒，真是人生一大享受

5d4257f64c83be8f3f2bf3a0ea47786d.png▲台灣小百岳三星山，海拔 2,351 m ，是太平山最高峰

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▲登太平山時遇到的粉紅濕潤香菇，看起來很好吃，不過通常鮮豔的香菇是有毒的...

05945d9caa58ad9d853520f9f551c287.png▲三星山的登山口很特別，直接是在公路旁，一路上幾乎是較原始的泥枝地形

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▲遊客中心前有寫著羅東扶輪社的地標，上頭時間為1989年5月6日，那時的我還沒出生呢cf43dc16da7dfa5713264cd53b9568a0.png

▲橫著生長的巨木，背上雖然要承受著夥伴們的重量，卻仍堅毅的奮發向上成長

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▲走在海拔2千公尺的檜木及鐵杉林步道，如臨人間仙境

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▲我見太平獼猴多撫媚，料太平獼猴見我亦如是9bef18505680f2fc3f479b67d9d8161c.png

▲含苞待放的虎杖花，充滿著生命力c01068b18f2529ae2f9ebdf5be253bdf.png

▲近臨見晴懷古步道，感受前人在山林裡運材的辛勤51f297132593717bab570353b740f5d9.png

▲前往茂興懷古步道的交通工具 - 蹦蹦車

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▲走在茂興懷舊步道，不時會懷念起過往所發生的舊故事

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▲充滿森意的茂興車站，彷彿下一站將通往魔法森林

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▲步道高處望著蹦蹦車駛回太平山站

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▲在浩瀚的森林裡，試圖尋找一個傳送門，用最快的速度去找你669c3409962f0bbd4d2b1366e986c29e.png51088e1e37aec1493fbcfd4641e34a90.png

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▲結束古樸的步道行程，來到雲海咖啡館，吃著剛出爐的鬆餅，同時賞著雲霧繚繞的山巒美景，好愜意

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▲下山時在見晴懷古步道口望著晚霞佐聖稜線，雪主, 雪北, 大霸映入眼簾

相簿連結：

望洋山步道 → https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=25426

台灣山毛櫸步道 → https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=25429

三星山 → https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=25459

檜木原始林步道 → https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=25460

鐵杉林自然步道 → https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=25498

見晴懷古步道 → https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=25500

茂興懷舊步道 → https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=25501

GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=191405

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