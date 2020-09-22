阿里山2020新玩法！失落仙境「眠月線」拍照景點、交通資訊整理

今天小編要來告訴大家到阿里山的新玩法！帶你走進失落秘境，圍繞著神祕氣息的眠月線。因為921大地震再加上八八風災重創，造成眠月線多處坍方，一度消失在世人眼前。然而近年深受各個登山好手的喜愛，夢幻美景（鐵道、森林、隧道、車站等景觀組合）加上平緩路程，再度成為熱絡的景點。

眠月線介紹

路線總長9.2公里，總爬升高度只有約100公尺的落差，對新手來說也很輕鬆友善。一天來回或是來個兩天一夜的放鬆之旅也很適合，紮營賞星空，迎接早晨曙光。沿途的風景詩情畫意，被封為「最美麗的台灣森林鐵路步道」，絕對可以拍出超多美照。

眠月線申請入園許可

雖然進入阿里山國家森林遊樂區不需要許可證，只需付門票（全票3百、線上買門票2百），但眠月線屬於一葉蘭自然保留區，必須到林管處申請保育區進入許可證。

申請流程：

填表申請➜抽籤（進入日期前14天）➜審核（若被通知資料不全，須在期限內補件）➜Email結果通知

注意事項：管制人數為每日500人，超過人數就必須抽籤。需於出發日的前5～60日前申請。

申請連結： 自然保護區域進入申請系統

STEP1

1. 區域類型：自然保留區

2. 選擇區域：台灣一葉蘭保留區

保護區進入申請。 圖／行政院農業委員會林務局官網

STEP2

填寫申請人資料

填寫申請人資料。 圖／行政院農業委員會林務局官網

STEP3

1. 進入範圍或地點：眠月線鐵道

選擇申請區域與進入範圍。 圖／行政院農業委員會林務局官網

2. 選擇進出入口：塔山車站

3. 預計抵達時間：*視個人需求填寫

選擇進出入口與預計抵達時間。 圖／行政院農業委員會林務局官網

4. 申請目的或項目：民眾為環境教育之需要

申請目的或項目。 圖／行政院農業委員會林務局官網

5. 選擇日期並確認安全聲明

選擇日期並確認安全聲明。 圖／行政院農業委員會林務局官網

STEP4

填寫成員名單：*每團人數限制3～15人

填寫成員名單。 圖／行政院農業委員會林務局官網

STEP5

確認資料後遞交申請

STEP6

等候審查（進入日期前14天會完成抽籤，「正取/備取送審」有優先的審核資格，審核資料完才會通知最終結果。）

STEP7

Email結果通知：核准進入。恭喜你獲得許可證了唷！

小編認為登山安全最重要，所以別怕麻煩～上網填起來！

眠月線交通方式

先至阿里山森林遊樂園區內→ 搭乘阿里山小火車（6分鐘）／步行1.8k（15分鐘）→ 沼平車站（眠月線入口）

小火車票價：全票100元，半票50元

小火車時刻表

小火車時刻表。 圖／FunTime

至阿里山森林遊樂園區的交通方式

自行開車

國道三號297-中埔出口下交流道→ 沿阿里山公路（台18線）→ 遇嘉130鄉道後駛入→ 嘉130鄉道走到底左轉，繼續行駛阿里山公路（台18線）即可抵達

包車

沒有駕照或是不熟悉山路的人，也可以考慮包車上阿里山。由專業的司機接送上下阿里山、不用擔心交通問題、省下搭乘大眾運輸工具等車的時間。1台5人座單程3千有找，一行人平均下來也蠻划算的！

大眾運輸

從各縣市可搭乘國光客運、高鐵或台鐵抵達嘉義，再轉乘以下車班前往阿里山：

➢台灣好行

於嘉義高鐵站2號出口搭乘阿里山-A線或阿里山線-A線（經奮起湖）

於嘉義火車站搭乘阿里山-B線或阿里山線-B線（經奮起湖）

詳細時刻及票價表請見官網

➢嘉義縣公車

〔從火車站出發〕

於嘉義火車站搭乘7322嘉義 ⇌ 阿里山路線，於阿里山站下車（部分班車繞行奮起湖）

於嘉義火車站搭乘7302嘉義 ⇌ 奮起湖路線，於奮起湖站下車

〔從高鐵站出發〕

於嘉義高鐵站搭乘7329高鐵嘉義站 ⇌ 阿里山路線，於阿里山站下車

詳細時刻及票價表請見官網

登山路線介紹

單趟路程約5.5～6小時。沿途總共會經過14座隧道和24座橋梁，可以一起來數看看～如果想分兩天一夜走完眠月線的話，可在明隧道1號、塔山車站、石猴休憩區紮營唷！

去程：沼平車站（阿里山閣大飯店）→ 塔山步道木棧道橋→ 十字分道（祝山線與眠月線鐵道分岔處）→ 沿左側鐵軌進入眠月線→ 明隧道1號→ 明隧道2號→ 1號隧道→ 2號隧道→ 塔山車站→ 沿右側鐵軌往石猴→ 一連串的隧道與橋樑→ 22號橋梁→ 眠月檢查哨→ 8.2k處的杉木群黑森林→ 23、24號橋梁→ 石猴休憩區→ 石猴車站

回程：原路折返

眠月線路線介紹。 圖／kkday

如果是第一次上眠月線或是登山新手，也可以考慮跟團參加眠月線兩天一夜行程或是三天兩夜行程。除了不用自己申請入山資格外，往返阿里山的交通也免擔心，還有專業的導遊帶你深入了解眠月線。

眠月線必打卡景點

十字分道（祝山線與眠月線鐵道分岔處）

十字分道。 圖／IG, yaoching_wang

從這到阿里山車站（大約三公里長）為眠月線與祝山線的共同鐵道。目前祝山線仍有行駛阿里山小火車載遊客觀賞日出，通行時務必小心此段。再往前走就是分岔處，往左走正式開啟此趟之旅－眠月線！

明隧道1號

明隧道1號。 圖／IG, cheju_dan

明隧道1號崩塌處。 圖／IG, yutingsstudio

這裡在921地震後修建然而又受到八八風災無情的摧毀，重建之路遙遙無期。延展的隧道配上明亮的藍天、綠林的點綴，帶來壯闊的視野；起霧時又是另一種風情，圍繞著神祕又哀愁的氣息。很多遊客駐足在這裡拍照，也有人選擇就地在這露營。再往前一些就是崩塌處，身處在這很難不被大自然的威力震懾。

空中鐵道

空中鐵道。 圖／IG, wwwzh._.wx_

有些橋梁大約一到三層樓，枕木斑斕、木板破舊、鐵道上布滿青苔、腳下還懸空著，走過這裡真的需要勇氣。但這裡的風景真的沒話說，鐵道完美的弧度搭上周遭的林蔭，再加上陽光灑落，怎麼拍都宛如仙境～

終點－石猴車站（海拔2318公尺）

石猴車站。 圖／IG, seekforwild

為眠月線之旅畫下一個完整的句點，這是遊客搭帳露營的熱門景點。石猴車站的木屋因地震已傾斜，旁邊有遺留下來的廁所。周邊原有一座眠月石猴（達摩岩）的巨石，然而在921大地震摧殘後只剩下一半。走到這，面對眼前的景象心中感到惋惜。

這裡怎麼拍都美～穿梭在蓊鬱的山林裡，結合著隧道、車站、鐵道，就像是走入一幅風景畫。

網友建議

攜帶物品：

1. 保暖衣物：阿里山平均溫度約在攝氏10度，最低溫和最高溫分別為攝氏8度和15.7度，氣候涼爽；午後常起霧且早晚有溫差

2. 雨具：山上濕度高雨量多，容易下雨。攜帶分離式與衣褲，行動時更方便。（雨季大約是四月到九月、旱季為12月到3月）

3. 頭燈：隧道裡漆黑無光得照明通行，且有多處崩塌（特別是明隧道1號和隧道2號）需要手腳併用，並小心落石注意安全。

4. 登山杖：某些地方高度較高，可使用輔助，減少側風襲擊。有懼高症者做好心理建設。

5. 有抓地力的鞋子：軌道上長著青苔，鞋子一定要好走且夠止滑！另外橋梁上有些木板已殘破不堪，走在木板與枕木十字交接處較安全。

注意事項：

1. 下雨不建議前往：因為崩塌處容易有雨水瀑布難以通行、鐵道會變得濕滑難走，增加意外發生機會。

2. 沼平車站至十字分道前的鐵軌：仍有祝山線火車行駛，不建議在鐵軌上走。而眠月線已停駛，過十字分道後就能放心走在上面。

3. 水源處：分別在隧道2號的崩塌處後以及24號橋前方。若攜帶的水不夠，可以把握這兩處。用個濾水袋，或是煮沸再喝。

4. 一葉蘭花季：每年三至四月，大多分布在5號至10號隧道處。喜歡的朋友可以在這時期前往唷～

5. 垃圾不留地：將自己的垃圾帶走，為這美好的山林盡一份心力，共同守護這片美麗之地！

整體來說眠月線的難度低，路程平緩不吃力，絕對難不倒新手！唯有幾處崩塌處較為危險，以及塔山車站之後的鐵道上有些木板已經受損必須小心，懼高的朋友們必須克服心魔走過空中鐵道，但眼前的美景絕對值得～真的會讓人嘆為觀止。許多遊客直接帶上裝備前往露營，享受大自然的芬多精。不妨給自己安排一趟與世隔絕的周末之旅，同時感受到大自然的力與美。

不論晴天的藍天綠林；或是陰天的神祕氣息，都足以讓你流連忘返。給自己一個機會，換個方式揭開阿里山的神秘面紗－眠月線，這裡多了一份孤寂的美感。

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