讚嘆大自然生命力！ 陽明山山系野遊 感受七星山+超美碧綠夢幻湖

七星山腳下感受大自然的生命力，噴氣孔冒著熊熊白煙，空氣中瀰漫著濃濃硫磺味，大地正在深呼吸。秋意未濃，七星山頭白背芒探頭初見客。 走在綠意盎然的竹林裡，林氣鮮芬，山風清爽，漫漫而行。綠色隧道竹林、芬多精吸到飽。超美碧綠夢幻湖，山巒環繞映湖面。

◖外觀呈馬蹄形的凹谷，有點像火山口，地熱從石隙間不斷湧出，冒出暖熱的白霧。是陽明山國家公園的地質景觀區。步道旁小噴氣孔，發出嘶嘶聲，有濃濃的硫磺味，岩石表面的結晶體色澤鮮黃色。

◖群山環繞的小油坑遊客服務站、竹子湖...

◖看似平靜卻激烈的後火山活動

◖眺望大屯山火山群峰：大屯山主峰、小觀音山、竹子山...

◖地熱口

◖走在綠意盎然的竹林裡，林氣鮮芬，山風清爽，漫漫而行。綠色隧道竹林、芬多精吸到飽。

◖秋意未濃，七星山頭白背芒初見客。

◖超美碧綠夢幻湖，山巒環繞藍天白雲映湖面。每次造訪夢幻湖，總能看見她不同的風貌...

◖遠眺冷水坑遊客服務中心附近的週邊景點 - 牛奶湖、菁山吊橋及擎天崗大草原

◖回望來時路

◖牛奶湖是誰？把牛奶倒在這？台灣獨一無二的硫磺礦沼澤，池底噴出硫磺氣體，硫磺微粒經年累月沉澱堆積在池底，經陽光照射使湖水呈現乳白色，與周圍翠綠草地，呈現對比。

◖菁山吊橋

◖冷水坑遊客服務中心(開放時間09:00-16:30)：位於七星山東麓，可說是重要交通轉運點，是前往七星山、夢幻湖、擎天崗必經之處。除了是轉運點之外，其實可以進去逛逛，裡面有陽明山地理環境照片陳列及影片放映介紹。值得花點時間停留吸收新知。

下方樓層除了有洗手間讓旅客方便外，還有間「石尚自然探索屋(開放時間 09:00-17:00 除夕休館」以關懷地球給合文創商品，也提供簡單餐飲、消暑冰品、餅干口糧等...，假日幾乎座無虛席。

◖石尚自然探索屋 - 文創商品區

◖爬完，等公車的空檔來支「寶bb台東關山水果冰」 (在石尚自然探索屋購買)...小確幸。

爬山時，不自覺會低著頭緊盯著雙腳往上爬。爬累時，停下腳步抬頭望望，重巒疊嶂的群山，滿山隨風擺動的箭竹林、芒草，高處，湛藍的天空中，白雲悠悠。抬起頭，看看那廣闊無垠的天空，讓視野更為開闊，當心思變得淡然，那個曾經的疲憊與害怕，己去無踪。 — 在七星山主峰。