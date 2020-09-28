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西南空域成兵家必爭之地？ 談共軍擾台的軍事動機

【專題】新世代教育轉捩點 108課綱學生Yes or No？

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讚嘆大自然生命力！ 陽明山山系野遊 感受七星山+超美碧綠夢幻湖

健行筆記 / 健行筆記Chin 天天的異想世界

七星山腳下感受大自然的生命力，噴氣孔冒著熊熊白煙，空氣中瀰漫著濃濃硫磺味，大地正在深呼吸。秋意未濃，七星山頭白背芒探頭初見客。 走在綠意盎然的竹林裡，林氣鮮芬，山風清爽，漫漫而行。綠色隧道竹林、芬多精吸到飽。超美碧綠夢幻湖，山巒環繞映湖面。

  • 交通：捷運北投站搭230公車到陽明山(紗帽)下車轉108遊園公車至百拉卡公路入口。

  • 健走路線：百拉卡鞍部→小油坑遊客服務站→地熱口→七星山主峰→七星山東峰→教育台電塔→夢幻湖山→夢幻湖→冷水坑遊客服務站

  • 全程費時：5.19公里。3小時12分

  • GPX 點我 】    【看照片點我

◖外觀呈馬蹄形的凹谷，有點像火山口，地熱從石隙間不斷湧出，冒出暖熱的白霧。是陽明山國家公園的地質景觀區。步道旁小噴氣孔，發出嘶嘶聲，有濃濃的硫磺味，岩石表面的結晶體色澤鮮黃色。

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◖群山環繞的小油坑遊客服務站、竹子湖...

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◖看似平靜卻激烈的後火山活動

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◖眺望大屯山火山群峰：大屯山主峰、小觀音山、竹子山...

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地熱口

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◖走在綠意盎然的竹林裡，林氣鮮芬，山風清爽，漫漫而行。綠色隧道竹林、芬多精吸到飽。

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◖秋意未濃，七星山頭白背芒初見客。

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◖超美碧綠夢幻湖，山巒環繞藍天白雲映湖面。每次造訪夢幻湖，總能看見她不同的風貌...

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◖遠眺冷水坑遊客服務中心附近的週邊景點 - 牛奶湖、菁山吊橋及擎天崗大草原

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◖回望來時路

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牛奶湖是誰？把牛奶倒在這？台灣獨一無二的硫磺礦沼澤，池底噴出硫磺氣體，硫磺微粒經年累月沉澱堆積在池底，經陽光照射使湖水呈現乳白色，與周圍翠綠草地，呈現對比。

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菁山吊橋

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冷水坑遊客服務中心(開放時間09:00-16:30)：位於七星山東麓，可說是重要交通轉運點，是前往七星山、夢幻湖、擎天崗必經之處。除了是轉運點之外，其實可以進去逛逛，裡面有陽明山地理環境照片陳列及影片放映介紹。值得花點時間停留吸收新知。

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下方樓層除了有洗手間讓旅客方便外，還有間「石尚自然探索屋(開放時間 09:00-17:00 除夕休館」以關懷地球給合文創商品，也提供簡單餐飲、消暑冰品、餅干口糧等...，假日幾乎座無虛席。

◖石尚自然探索屋 - 文創商品區

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◖爬完，等公車的空檔來支「寶bb台東關山水果冰」 (在石尚自然探索屋購買)...小確幸。

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爬山時，不自覺會低著頭緊盯著雙腳往上爬。爬累時，停下腳步抬頭望望，重巒疊嶂的群山，滿山隨風擺動的箭竹林、芒草，高處，湛藍的天空中，白雲悠悠。抬起頭，看看那廣闊無垠的天空，讓視野更為開闊，當心思變得淡然，那個曾經的疲憊與害怕，己去無踪。 — 在七星山主峰。

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陽明山 吊橋

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