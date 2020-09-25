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草坡被染上整片金黃！攻頂「武陵四秀」　4座不同風格的百岳

健行筆記 / 健行筆記蔓蒂 Mandy

本次參加台灣樂山協會所舉辦的武陵四秀三天兩夜的活動，終於是完成我心中放很久的口袋名單！

武陵四秀總共有四座山峰：品田山(3524公尺)、池有山(3303公尺)、桃山(3325公尺) 與 喀拉業山(3133公尺)，四座山峰有各自不同的特色，走起來樂趣無窮，品田山是其中四秀中的最高峰，有知名的「品田斷崖」；池有山是山徑上有一棵造型特殊的「池有名樹」為其象徵；桃山則是峰頂有如桃子一般，因此得名桃山；喀拉業則是四秀中最矮但路途最遙遠的一座。才剛下山就開始想念山上的一切XDD 所以就開始著手寫遊記記錄此趟的行程與所見美景

行程與時間:

D0：18:30板橋出發→雪山隧道→大同鄉南山村(宿)

D1：05:30起床、早餐→07:40武陵山莊整裝出發→09:00池有登山口→09:20桃山瀑布→14:30三叉營地→15:00池有山登山口→15:30池有名樹→16:15新達營地(宿)

D2：05:30起床、早餐→06:00出發→08:00品田山→09:30新達營地→11:30池有山登山口→11:50池有山→15:10桃山營地(宿)

D3：04:30起床、早餐→05:20桃山(看日出)→07:00詩崙山→08:00喀拉業山→11:50桃山整裝下山→14:30桃山登山口→14:50武陵山莊停車場→北上

Day 1 –武陵山莊啟登 – 桃山瀑布 – 新達山屋

前一天簡單入住在南山村的民宿，早上起床吃完早餐後就往武陵農場前進，這次是第二次進來，上一次進來園區是為了爬雪山主東峰，每次進來都跟爬山有關。

出發前神采奕奕的拍了合照，就開始走囉。

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一開始還在園區走水泥平坦的路，之字型的繞了一會兒才到真正的登山口

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因我們時間很充裕，故順遊裝走右邊的步道去看看桃山瀑布，單程不到1K的路線，輕鬆散步的晃了過去，走道盡頭就可以看到涓涓細流的瀑布，水量很小，還不知道雨季時水量會不會大一點，看完後就折返跟其他夥伴會合於登山口準備繼續前進。

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上坡的路線比想像中長，由於過午後開始起霧，故加速的往山屋前進。

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原計畫是要先上持有山，但考量上去也沒有景色看的情況下就先到山屋。不過，池有登山口的碎石坡很，停留拍照，明天在登頂一覽上面的風景。

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走著走著就經過池有名樹，果然蜿蜒的造型佇立在那邊，多少山友經過都會跟他合影跟拍照，說他是山中的名人也不為過！

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往前不久經過往大壩的叉路，還有新達池。

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不久即到達新達山屋，此時才四點多天氣還很好，不少山友喝茶聊天。

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不過就在用餐的時候開始下雨，第一次撐雨傘吃晚餐，因沒有地方可以坐著聊天，故很早就回帳篷睡覺，補充體力好迎接第二天的行程。

Day 2–新達山屋– 品田山 – 池有山 – 桃山山屋

清晨時刻，因前天的下雨讓空氣更加清新，五點多天快亮之時，此時此刻的天空超美，被暖色系的太陽染了顏色，超級美麗，為好美的一天展開序幕。

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用完早餐準備朝品田山前進，遠遠的就看到大小霸身影，越往品田山前進，距離大小霸越近。

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沿途休息等隊友，慢慢欣賞沿路的風光。

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07:20 左右抵達品田山前峰，因這邊是一個Ｖ型的小斷崖，前面有隊伍正在回程，我們先讓他們過來後，我們在下去，在山上就是這樣需要互相領讓，不需要爭快。

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況且這邊稜線風強很多，帽子要有拉繩，會被吹走的東西要收到在開始爬，基本上踩點都有，慢慢走一定都沒有問題。

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上品田山的最後一段路小累，但一到上面視野開闊，心情愉悅，開啟風狂拍照模式，周圍可見大小霸，雪山的圈谷、北稜角、雪北、穆特勒布山，360度無死角的視野，超級棒！

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09:50 回到新達山屋後，吃點麵整理包包後，要往桃山山屋移動，這天的天氣相對不錯，趁好天氣之時，趕緊把握上池有山，不然夏天接近中午很容易就開始起霧。

11:30遇到岔路，決定走小路上去池有山再從碎石坡下來，距離比較短

1150上去後果然雲層變多，抓緊時間拍照，三角點前方清楚可見品田山與一片草原地形，那就是早上所走過的路線。

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從品田下來後就往桃山山屋前進，此路段上上下下的，但時間很充裕。

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悠哉的約莫1510抵達桃山山屋，喝杯熱茶休息等吃晚餐。

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因最近山上缺水，雖然我們有請協作，但熱水只夠供應一次，所以領隊在新達的時候就有思考到飲用水的問題，所以能背的隊友幫忙從新達山屋背一些水到桃山，我個人也多背了一公升，山上的水源真的很珍貴，遇到缺水大家只能節約使用，避免浪費。

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晚餐時刻，大家排隊用餐，小小的桃山山屋擠滿了好多人，協作說桃山第一次有這個多的人，結果這天依然在用餐時下小雨，所以大家趕緊吃吃晚餐就回去窩起來，在各自的帳篷小聊一下後就去睡覺。

Day 3–桃山山屋– 桃山 – 喀拉葉山 – 武稜山莊

大家都說去桃山看日出CP值很高，往後走不到10分鐘就可以到達桃山，輕裝在此等候日出的到來。

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0520 天空漸漸染成橘黃色，太陽躲在雲層後面，害羞地慢慢探出頭來，大家開始開心拍照。

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周圍的山頭比如大小霸，也從黑暗中被照亮。

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往喀拉業山的下坡草原變成金黃色一片，畫面超級美麗。

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看完日出，大夥往喀拉業移動，沿路上上又下下的，不過沒想像中的累，途中還會經過詩崙山，雖然高度有超過3000公尺，但不屬於百岳，是一個好的休息點。

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0700走出樹林開始比較有展望的地方，但一般山友說沒展望大概是說三角點的地方，但加上沿途的景色在大概在品田山跟桃山都看過了，所以反而沒有特別有記憶點之處。

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0800抵達喀拉業山，我覺得有藍天白雲相伴就很好了，鳥山的封號還是留給其他山吧！

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拍照後就沿路回去囉，上上下下的回程沒有太大的困難，真要說就是最後一個上桃山的上坡，在你走了一長串消耗不少體力後，來一個陡上考驗你的體能與毅力，撐一下不要停的上就對了！

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好不容易回到桃山山屋收拾包包後準備下山。

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之後的路線就是一路陡下，下山的過程中開始有雲層起來，一整片雲海看了超級療癒，滿像棉花糖的。

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之後就一路往下，接近尾端的下坡開始是之字形，也是繞了很久。

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 終於在1440回到武稜山莊，結束三天的行程，開始下山去吃飯囉。

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登山 瀑布

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