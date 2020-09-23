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來回40分鐘內！新竹「老鷹溪步道」懶人健行推薦　尖石後山賞瀑玩水好去處

健行筆記 / 健行筆記Terry Wang

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Instagram流行後，有很多以前沒注意到的秘境都一個一個出現，今天來到老鷹溪步道住在新竹三十幾年，也是今年透過IG才知道這個【遠得要命的瀑布

但今天除了看瀑布，他步道沿途的自然景觀，是不用辛苦爬山涉水就可以看到的

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大概上午九點多到達，其實就滿多人了今年入口處有改建整修。【目前】無法停車加上道路是兩線道，無法路邊停車所以要停車，玉峰派出所正對面私人空地以及入口旁有私人停車場，一次100元。

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市區到這邊的車程，要開接近2小時。如果不急著行程，建議先下去入口處旁水牛池它水位不高，可以先下去泡泡水休息一下。

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步道的前半段，都是碎石子路，但坡度起伏不大都很好走，沿途都是樹蔭，基本也曬不到太陽但不要推嬰兒推車進來，同行朋友帶了一台推車結果全程都用扛的方式前進。

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沿途滿多這樣的小水池，而且水不深滿多大人小孩都直接下水玩起來就是一個輕鬆愜意

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大概步行十五分鐘，就來到【老鷹石】山壁因為地殼活動，造成產生的岩石層節理看起來像一本本書排列在一起記載著老鷹溪悠遠歷史-擷錄步道旁說明

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步道後半段，都是重新修建懸空式木棧道完全融入森林、溪流的感覺，不過度破壞環境

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當過了拱橋，再延著魯鰻溝旁的步道往上走就代表快到達今天的目的地-裡埔瀑布

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裡埔瀑布雖然不像雲森瀑布滿月圓-處女瀑布那樣高低落差大、那樣的壯觀。但搭配周圍特層岩層山壁，別有另一種風味。而且水量豐沛，能更親近瀑布，感受負離子。

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當然，這麼簡單到達的點，人一定比較多。如果晚一點來或假日來，拍照就是要排隊。另外整理一些提醒給大家參考1.這裡遠到不行，建議在內灣先加好油再上來。2.入口處未開放停車，停附近空地都是100元/次。3.這都有規劃平台，可以野餐，也請垃圾帶下山。4.行程安排上，可排第一個點，步道來回約40分鐘。

老鷹溪步道地址：玉峰派出所旁(導航可設定此處)停車資訊：入口旁或玉峰派出所正對面私人空地(100元/次)

步道 瀑布 內灣

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