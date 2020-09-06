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嘉義「台版九寨溝」限定壯觀美景！三層瀑布飛瀉而下，順著懶人步道即抵達

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

炎炎夏日最適宜到山林健行避暑，順道吸收滿滿芬多精！嘉義有處被譽為「台版九寨溝」的超夯景點，近年步道開放後便從秘境瀑布，躍升為熱門必訪。若出發前幾天天氣太好，反而會讓人擔憂看不見最壯觀的場景，因此通常雨季時期屬最佳朝聖時機。9月後即將迎來秋天枯水期，大家是時候及早卡個時間，一睹限定美景的風采。

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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位於嘉義梅山的阿葉溪瀑布，可沿「太興飛瀑步道」前往，木棧道全長約700公尺，步步皆平緩，小孩也能輕鬆逛，預計十分鐘內即可抵達。全程環境綠意盎然，沿途還設有多個茶席空間，可品茶、可泡泉，搭配溪谷傳來的陣陣涼意，瞬間精神抖擻。

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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而這裡最令人驚喜的莫過於獨特的三層瀑布，在觀瀑平台可近距離賞見最高一層的飛瀑景觀，流動的阿葉溪通過大石盤，分岔成多條純白瀑布，夢幻景緻讓人彷彿親臨四川九寨溝。

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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除了好拍又易走的太興飛瀑步道，消暑後還能順遊隱藏「廟宇風天空之鏡」的巧雲小棧、全台最長的太平雲梯等，一次踩點梅山鄉的桃花源，相信不論大小朋友都能盡情休憩放電。

阿葉溪瀑布

地址：嘉義縣梅山鄉太興村溪頭9號（可導航瑞興吊橋）

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阿里山 嘉義旅遊 步道 瀑布

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