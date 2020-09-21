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以台灣268座高山為目標！ 花蓮「小奇萊山」高山杜鵑步道 感受自然風景的神奇力量

健行筆記 / 健行筆記Walker Shih

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花蓮秀林小奇萊山簡介

小奇萊山入口位於合歡山滑雪山莊後方的奇萊登山口,土徑及芒草路徑作為步道的起始,接著進入原始冷杉林區,沿途可見高山芒、虎杖、玉山杜鵑等,搭配灑落林間的陽光,療癒登山者的身心靈. 走過一個又一個的窪地及上下坡,正當我們喘不過氣的同時,最著名的綠色箭竹草原,突然出現在眼前,視野遼闊,合歡東峰、奇萊群峰、屏風山,中橫四辣的畢祿山和羊頭山,甚至天氣晴朗時,可以遠眺台灣最高峰玉山

路線簡介

小奇萊山入口位於合歡山滑雪山莊後方的奇萊登山口,海拔高度3150公尺,步道往返2小時,單程距離1.4公里,高度落差100公尺行者行程0700點--奇萊山登山口0710點--芒草路徑0730點--冷杉林區0800點--小奇萊草原0815點--小奇萊山三角點0830點--冷杉林區0900點--奇萊山登山口

開車大眾運輸方式及路線請點選此處,連結健行筆記詳細介紹268高山｜花蓮｜小奇萊山3150｜高山杜鵑步道｜秀林鄉268高山｜花蓮｜小奇萊山3150｜高山杜鵑步道｜秀林鄉268高山｜花蓮｜小奇萊山3150｜高山杜鵑步道｜秀林鄉

大家好歡迎來到周更中的S行者這次帶大家來到花蓮秀林鄉小奇萊山小奇萊山入口位於合歡山滑雪山莊後方與前往奇萊群峰相同的奇萊登山口土徑及芒草路徑作為步道的起始接著進入原始冷杉林區沿途可見高山芒、虎杖、玉山杜鵑等搭配灑落林間的陽光療癒登山者的身心靈偶有上坡喘吁努力奮戰下坡時駐足觀賞調整呼吸頗有要登大山時的氣氛268高山｜花蓮｜小奇萊山3150｜高山杜鵑步道｜秀林鄉268高山｜花蓮｜小奇萊山3150｜高山杜鵑步道｜秀林鄉走過一個又一個的窪地及上下坡正當我們喘不過氣的同時小奇萊山腰上最著名的綠色箭竹草原突然出現在眼前令人眼睛為之一亮啊這裡視野遼闊合歡東峰、奇萊群峰、屏風山中橫四辣的畢祿山和羊頭山盡然出現眼晴甚至天氣晴朗時可以遠眺台灣最高峰玉山啊一條距離1.4公里可以感受到大山的高度及溫度可以體驗到原始林相的療癒可以享受山林天地的自然呼吸這是多麼棒的一條路線啊就讓行者帶著大家一起健行去吧

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台灣高山按目前統計有268座超過3000公尺的山岳然而在大多民眾心中高山印象最為深刻的仍是由1970年代岳界四大天王林文安、丁同三、蔡景璋、邢天正四人在探勘磋商後決議台灣的五大山脈除海岸山脈與阿里山山脈因無3000公尺以上山峰未入選外中央山脈69座、玉山山脈12座、雪山山脈19座按照山形山勢挑選總計100座山岳定名的台灣百岳

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原先此部影片標題設定並非為小奇萊山而是大多數人在每年5.6月份為了欣賞合歡山杜鵑以及火紅野生玉山杜鵑的賞花熱點"小奇萊步道"小奇萊步道路徑平緩易行無論是登山新手還是老驢友都也能輕鬆抵達的目的地相信下此標題可以吸引更多同好者點選觀看

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然而思考過後若能以台灣268座高山為中長期目標相信對於自己的登山路更有意義外更可以砥礪頻道長期經營啊即便最終未達成利用此一影片分類讓更多人解台灣高山多元化的知識也是一種教育啊

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小奇萊山標高3150公尺為合歡山與奇萊山之間的稜脊山稜兩側為山谷地形東面山谷為立霧溪上游源頭西側谷地則是濁水溪源頭為二條溪的分水嶺

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小奇萊步道順著合歡東峰坡面歷經森林大火、大雨的沖刷山坡土石崩落堆積等關係久而形成坡度平緩的路徑和凹地人們多沿著此一步道前往奇萊連峰及小奇萊山加上沿途豐富的自然生態及每年5.6月美麗的高山杜鵑盛開成為合歡群峰之外最美麗的存在此次造訪印象深刻希望能再次造訪再享受一次自然風景的神奇力量啊

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登山 步道 玉山

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