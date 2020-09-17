被絕美日出渲染成金黃！奇萊南華「金色奇萊X能高越嶺」全程景色美翻

奇萊南華｜金色奇萊X能高越嶺西段

不想看網誌的我先把時間點打出來，能做參考

Day1

0830 起登(屯原登山口) 1030 雲海保線所 1230 用餐(木炭窯遺址) 1330 吃飽上路

1530 天池山莊 1700 用餐 1900 就寢

Day2

0230 早餐 0300 出發 0400 天池 0500 奇萊南峰 0600 下山 0700 天池

0800 南華山 0900 天池 1000 午餐(天池山莊) 1100 出發 1530 抵達登山口

金色奇萊之旅X天池山莊

好早之前開始抽營地，滿心期待，結果沒抽到。但是在一個禮拜前，竟然候補到了了天池山莊的營地，急忙的申請好了入園及準備住宿的事情，滿心期待的出發了!

金色奇萊X行前準備

在爬奇萊之前有先去查一下，到奇萊南華前需要先走13.2公里的能高越嶺西段才能到天池山莊，而且像我們這種弱腳爬完奇萊南峰和南華山少說也要走兩天，於是我們就打電話去營地詢問（天池廚房），沒想到竟然能搭伙，而且幫你搭帳篷，還可以租睡袋，對於我們來說，真是天大的好消息(伙食一人500元，四人帳300元，睡袋200元)！

詳細資訊可以詢問天池廚房。

金色奇萊X能高越嶺古道

能高越嶺古道，這條道路當初是泰雅族及賽德克族所建造，在日治時期被修建成正式道路，這條道路沿途平緩，歷史意味濃厚，人造建設豐富，非常適合新手攀登，大概走兩個小時可以到雲海保線所，那裏有可以休息的地方，會有很多人在這邊用餐，聊天休息。

剛開始往上爬，就會看到些許斷崖，但是路都蠻寬廣的，不會很難走，只是要提高警覺，盡速通過。

沿途的景色也都很優美，展望非常好。

這邊的路大多都還是緩坡，等到雲海保線所(4K)之後，會開始出現一些上坡，爬起來稍微吃力一點，大約到5K會遇到大崩壁，這裡有將近500公尺的崩壁要走，雖然晴天的時候走起來挺服的，但是一遇到下雨也有可能有落石，所以也是有它的危險性在。大崩壁結束後，一路要走上坡道到大概9K，這一段路都會比較難走一點。

路上看到的金毛杜鵑，在陽光灑落的地方看起來超美的。

沿路還有很多的吊橋，上面有標示僅限幾人通行，走起來搖搖晃晃的，沒事的話應該要快速通過。

繼續往上走，路會漸漸平緩，就表示快要到了喔，這時往右看除了可以看到一片台灣鐵杉（如果有錯麻煩指正），那個數量真的是會令人瞠目結舌，其中可以看到小小的天池山屋包圍在山的中間，模樣十分討喜。

滿山滿谷的台灣鐵杉

坐落在台灣鐵杉之間的天池山屋

金色奇萊X天池山莊

到大約13K的時候會看到一個岔路，一條是往奇萊南峰，一條是往天池山屋，大約100公尺，往下走很快就可以看到天池山屋了，不愧是五星級的山屋，從遠處看小巧可愛，近看氣勢磅礡，下面就是好幾個營地，如果當初有租帳篷，他們還會幫你搭起來。到了下午五點，晚餐意外的豐富，還有一隻大雞腿，旁邊聽到一群人在喊有雞腿!有雞腿!(눈_눈)(눈_눈)，吃完雞腿我們早早就睡了，兩點半會提供早餐，吃完就可以輕裝準備攀登。

雞腿我相信大家都看過了，我就不放圖了(눈_눈)(눈_눈)

金色奇萊X奇萊南峰

晚上三點，我們輕裝出發，只準備了水、相機還有一些乾糧，舒舒服服的就往上走，有些路徑不太明顯，如果有一些地圖或導航的APP可以參考會比較好爬，也比較清楚路徑喔。

到了天池之後。先走一段緩上坡，再來就是沿路的陡坡，接著河道，再沿路到上坡，現在八月底的日出是五點半，大約五點就可以看到東方魚肚白了，我們上去後架好器材，就等著日出。

不過在山頂上等了半小時多的日出真的好冷啊～～

沿途攻頂人們的頭燈，長長人龍，別有一番風味。

奇萊南華的日出，是金色奇萊的命名緣由之一，現場看真的會感動到想哭，也可能是被風吹到流眼油〒.〒

金色奇萊X南華山

爬完後，我們早早回到天池，再往南華山繼續攻頂，沿途視野很好，景致優美，當你看到一個大家都往上攻頂的地方，千萬別以為快到了，那座是個假山頭，沿途看好多人都被騙了。

南華山上去大約一小時的路程，其中有一段超陡的陡坡，但是大概只有五十公尺左右，很容易就可以爬到了。繞過假山頭後，大約再走十五分鐘的路，就可以到南華山了，上面風景也很不錯，如果體力尚可的朋友們，也可以考慮往下走到光被八表，是另一個歷史文物，同時還可以走O型回天池山屋。

從奇萊南峰回去的景色

這裡沿途景致優美，視野很好

南華山上面的景色也是很美的喔