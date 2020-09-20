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南投草屯第一景「九九峰森林步道」 峰峰相連的環狀森林步道

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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九九峰森林步道是由林務局南投林管區在九九峰周邊新建的一條森林步道，結合原本的產業道路，所形成環狀觀景的登山步道 

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環狀的步道約有2.5公里，南側多為上坡的階梯棧道、北側則多為產業道路

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這天，約莫9:40循著導航來到步道入口處。這裡也有些山友停車於此，另外也可將車停放於九九峰生態藝術園區的停車場

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約100多公尺的距離，便是南北登山口的岔路處

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我們採南去北回，一開始便是直上的階梯間距不會太大，階與階之間還鋪上了小碎石

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每100公尺有個木製距離標

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有些路段也設置了繩索圍欄

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山徑中段設置了木製椅

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步道循著階梯蜿蜒而上，漸漸有些展望

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沿途夾道也有些綠樹，雖然不到完全遮蔭但也不至於太曬人

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這隻停在棧道上的藍蜻蜓，竟等我拍完照後才飛離

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平整的土石徑

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在經過幾處土石徑與木棧階梯後，來到了開闊的山頂

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山頂處有不錯的視野，可以遠眺草屯…霧峰..等地，而就在我們於此休憩中

忽然抬頭，竟瞧見了高中同學，同住台中的我們，在草屯的山峰不期而遇~~真是好巧

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我們在山頂休息較長的時間，等著友人緩著腳抽筋的不適…

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接著再從北側下山，除了一開始距離不長的階梯之後，便銜接上了土石徑與產業道路

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回到停車處後，再繞道後方的鐵棟創藝，一樓是藝術展區，二樓則是咖啡館，室外則有些石雕塑

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九九峰，是由99座尖銳的獨立山峰所組成的，遠遠望去像是跳耀的火焰而得名。與三義火炎山、六龜18羅漢山，並稱為~台灣三大火炎山地形

這天沿途遇上不少山友。本應輕鬆賞景的步道卻遇上，沿途盡是蚊子大軍一路狂襲….頗為擾人….^.^

文章出處:城市漫遊。 gina

步道 登山 咖啡

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