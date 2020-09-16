坐擁山林美景、城市綠境！台北百大必訪步道「象山、金面山」

為了收集台北百大必訪步道，今天打算一次爬二座 - 象山 & 金面山。同時擁有天然山林與城市繁華的自然景觀 - 六巨石、一線天、大岩壁、剪刀石...。每個角度都能拍出世界景點台北101的不同樣貌及台北盆地全景。

象山親山步道

捷運象山站→信義路五段150巷22弄→靈雲宮→六巨石→逸賢亭(象山頂)→打印台→永春崗平台→一線天→永春亭→靈雲宮→捷運象山站

◖象山 - 走過幾次，臺北大縱走也己二刷。因為人太多，實在不太想走。但，象山親山步道是百大必訪步道，為了收集，安排一早來走應該人會比較少。跟預期的一樣，早上的象山公園，除了零星的年長者活動外，人沒有很多。藍藍天空白雲飄微風輕輕吹...。從捷運象山站二號出口，經過象山公園約莫10分鐘左右就到登山口。

◖真的是親山步道，連指標都很親切又明瞭啊！只要依著指標箭頭走，就可到達登山口...。

◖象山步道登山口，不囉唆直接階梯侍候，不過這階梯還蠻工整的啦，除了陡一點，沿途兩旁還有座椅可以歇歇腳...。

◖不一會兒就出現左右分叉點，右邊是陡上階梯直達網美最愛的六巨石，左邊則時比較和緩階梯到一線天。

◖喵星人的表情好像說：今天需要卜卦解籤嗎？

◖今天選右，一路陡上直達六巨石。路旁的意象字型坐椅好可愛哦！沿路都有貼心的標語，讓爬到一半想放棄的你會心一笑「站在半路，比走到目標更辛苦」...。

◖樹縫中的101，看起來好渺小哦！

世界知名景點台北101大樓好近哦！

◖「六巨石」眺望台北信義區 - 每次經過總是站滿人的巨石，今天超級幸運哦！終於看到完整版的畫面。

◖其實我比較想要去爬遠方的山啦！

◖陽光從「象山崗」巨石的大樹灑下...。

◖花叢中的101...。

◖緊貼岩壁而建的象山步道

◖在群樹環繞之下回望來時路，起伏的步道有種孤寂之美...。

◖「一線天」：兩旁佈滿青苔的岩壁 - 一線天入口。一線天其實也沒有很窄，一般人的體型應該都過得去啦！

◖大自然的彩繪巧手 | 爬山的阿伯說：這一定要拍，因為是名人？你看出來了嗎？

解答：川普先生。您看出來了嗎？

◖好大一支電風扇...。我想我熱壞了...。

◖說親山，還真親山啊！每走一步就會出現的地上指標，想要迷路都很難啊！

◖今天的象山步道就101寫真集啊！最後直接表框啦！結束前在登山口剛好遇到生態導覽的團體，登山口都被人員站滿，差點走不出來(好大一團啊！)，還好我己走完。

接著從捷運象山站搭往大安站轉內湖線到西湖站，準備今天的第二站，金面山 - 每次遇到山友，總叫我去爬爬金面山，每個人都說金面山很美，很值得去爬。

金面山親山步道

捷運西湖站下車→環山路段136巷登山口→大岩壁→論劍亭→剪刀石山→重陽亭→華山亭→清代採石場◖捷運二號出口，直走，136巷登山口有棵大樟樹，旁邊有條小溪，溪水從陡峭岩壁流下形成一個小瀑布。沿途是連續上坡的石階及岩石路，中間有段大岩壁。有三座涼亭「華山、重陽、論劍」...山頂巨石錯落...。

◖開始是平緩的木棧階梯，可以輕鬆走...。

◖傳說中的「大岩壁」。只有短短數分鐘就結束，原本帶了棉質手套，才想說要拿出來用。還沒來得及拿出來，就爬完了...。

◖爬完大岩壁，暫歇會兒，山腳下的大台北盆地，像火柴盒般密密麻麻的房子...。

◖山頂論劍亭與山腰華山亭，合起來就是華山論劍，號召各路英雄好漢來爬山論高下。

◖傳說中的「剪刀石山(M258)」到了...。因地質中的安山砂岩含石英成分，當太陽照射時遠望金光閃閃，故稱「金面山」。人潮鼎沸的山頂，今天也是幸運滿滿...。

◖山項的巨石區，立著

◖精彩刺激大斜璧巨岩路段...

◖重陽亭

◖這裡看飛機起降也不錯。剛好一台長榮客機起飛...。

◖下山路平緩多了...

◖不知名的花草，同時看到開花與結果...。

◖俯瞰大台北盒地城市景觀

◖山腰華山亭與山頂論劍亭，合起來就是華山論劍，號召各路英雄好漢來爬山論高下。

◖白臼樹石地坪觀景台。

結束。

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