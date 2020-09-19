全年都適合！ 台版富士山「加里山」 通過風景美溪、賞杉木林

台版富士山｜小百岳加里山海拔高度：2220公尺 ｜ 全長3.2公里難易度：●●●○○ ｜ 來回約6-7小時加里山不需要申請入山，是一座全年都適合安排的登山行程。這次【加里山】旅程，我們採取最單純的「鹿場基本路線原路折返」走法，預計花費時間大約6~7小時，官方數據來回大約7公里，爬升900多公尺，但是我的GPX紀錄是來回9公里。

登加里山目前沒有大眾交通工具可以抵達，要開車上鹿場登山口下方的停車場，除了停車費100元之外，駕駛技術、車況及膽量也非常要緊，因為有將近3公里不易會車的狹窄山路。 登山口就在停車場旁也設有廁所 因單趟2小時車程，此次我們選擇搭乘接駁專車 加里山從鹿場登山口距離較短 出發前先了解一下加里山鹿場段，主要叉路口有黃色色塊標示 先合照 山貓趴趴走~喵 當然趁服裝儀容整潔，小春與蜜蜂也來張出發照 登山口有標示0K距離的里程樁

大致介紹一下登山路線及花費時間：加里山鹿場登山口→(0.6K, 15分鐘)→風美溪→(1.3K, 50分鐘)→避難山屋→(1.5K, 70分鐘)→九號救援椿陡升坡→(0.5K, 45分鐘)→加里山三角點→(1.7K, 40分鐘) 【哈勘尼山】步道叉路是「鹿場登山口」往【加里山】基本路線中，第一個比較會走錯的地方，直走就是往【哈勘尼山】，右下才是往【加里山】 指標明確 一開始平緩好走，熱身一下剛剛好 路線上樹根很多有些會滑要小心

一開始便是很密集且高聳的杉木林

很好走感覺才一下就0.5k 加里山步道里程樁過0.55K處，便是要過風美溪的地方 通過大岩石就是風美溪 今天的水量少很容易通過 非常清澈的溪水，還有小魚兒 還好溪谷裡面布滿大石頭，渡溪不算太難也設有繩子 過風美溪後才是往加里山開始陡升的地方 陡上一小段有可休息的椅子 大叔已經開心地在上頭了 0.7k繼續爬升 之字形一路上坡 目前坡度都算平緩好走 天氣不錯，已經1.0k 稍作休息補充水份 大石頭旁也有休息木椅 天氣預報午後不太穩定，別休太久繼續前進 拿出登山杖輔助較安全 木板橋拍張照 喔....後面怎麼排一堆人了 1.5k 續往上 走在原始的森林步道，身邊圍繞著高聳的杉木林，陽光不時穿過樹蔭灑落在我們身上 1.7k 路程已經超過一半 加里山登山步道聯絡南庄蓬萊、風美及鹿場，沿途為柳杉人工造林及闊葉林，林下植被多以蕨類和耐蔭性物種為主 風美溪從中穿越，有水管路、亦有豐富的動植物生態，加里山西線就是鹿場登山口這條路線 沿途可見伐木時期的台車鐵軌，加里山步道鐵道遺跡在這裡也保存得很好，見證當年興盛的林業。 避難山屋到了 前方往大坪登山口約3公里，來時路鹿場登山口1.86公里，取左加里山1.34公里。 小木屋可供休息。雖是中海拔約1700公尺高，但天氣稍熱，沒人在裡面休息 大叔:補充能量是一定要的 山貓本次共21人成行，合照放下背包喝喝水休息一下，接下來會更陡 繼續往上，樹根越來越多 陡上樹根泥土路 後半段就開始有比較陡峭的爬升路段 根本是踩在樹根上行走 明顯的開始出現巨大岩塊，這是【加里山】山脈特徵。 大石塊旁設有休息木椅 除了巨石，樹根也不少 沿路淺淺山嵐，走起來很舒服，若時間來得及，這段路其實可以不用走得太急促，可以享受一下森林浴芬多精 這棵是牛樟殘木，還屹立不搖生長著 走起來不太難，已經2.5k了 昨天有下雨，部分泥濘 穿過這些石陣，就會抵達休息點 三鐵高手烘哥早已先抵達一陣子了 這腹地廣闊先休息一下，回程時間適合在此處午餐 後半段只剩0.55k ，就是都會有比較陡峭的爬升 小蜜蜂介紹，小黃瓜清脆爽口 13位帥哥山貓 8位美女山貓 全部笑得很開心，說明了加里山屬容易好走等級! 是真的嗎? 爬完再說 前進~~~除了巨石，樹根也不少 非常清楚的指標 披上一片綠衣的巨石群 這段木棧道架在巨石之間，非常的漂亮 大家腳程接近，越來越有默契，一喊拍照就馬上聚集 接下來大多是樹根巨石 腳踩好，大岩壁手切記要用力拉好 這路線對團長來說當然是家常便飯 手腳並用很重要 很多時候都要兩手抓樹根、兩腳踩樹根，但通常滑倒也是採到樹根 也因為要小心慢慢爬，所以常常上下行要互讓，較需要花點時間等候，大岩壁上坡拉繩，全程約有10處 真的是有陡，對於平常沒有爬山和運動習慣的人來說，可能會有點吃力 爬坡、拉繩接下來有很多處，這是中級山很常見的景象 攀爬大岩壁常常需互相禮讓，先上來就先趁空檔欣賞一下風景 總算走到【加里山】基點前稜線，這段稜線很短，可能不到100公尺長度，沒多久就到稜線上的小鞍部，這小鞍部是一段兩側裸露有展望的稜線，可惜今天白牆無法一睹風采 這路樁標示3km，那距離基點還有200公尺，表示前面還要再攀爬200公尺 大自然誰也說不準，今日就只能有這樣的展望而已 里山的路徑是難度漸強，不會過於困難~唯有最後一段已近乎垂直的岩壁，好在有很穩固的坎可踏。 這邊是最後的陡上就登頂了 攻頂後熱鬧的樣子，隨便數一數上面大概有快50人吧! 指標清楚，也看到了往哈堪尼山的方向 人多無法避開只能將就點了 加里山，海拔高度2220公尺，一等三角點，小百岳編號34，今日白牆，爬山就是如此無法盡如人意 小蜜蜂真會選，此處無人快來拍 氣溫17度，涼爽舒適 山貓趴趴走 喵~~小百岳加里山為中北台名山，山頂一等三角點，視野遼闊，可遠眺氣勢磅礡的雪山聖稜線和鄰近的鹿場大山。 倒著走，下山囉 部分落差較大，務必要小心慢行 感謝老天爺，成功登頂好開心 回望才知巨石陣真的陡 這就對了，小蜜蜂示範後退下滑 今天人多踩久了都是腳印 其實手用力拉好繩子，下滑是很簡單的 這方向是錯的不可走，有明顯噴紅色 XX 上來不覺得難，下行時又是不同感覺，踩穩最重要 今天路徑明顯清楚，叉路不多，太夥都走得很順利，無線電都沒用到，不過還是有備無患 蜜蜂的手勢最標準 喵~~ 我們是從鹿場上來的，所以這個叉路口要取右 回到巨石木棧橋 雲霧漸漸飄起，有點仙境的感覺 跟著指標紅色箭頭 又回到早上經過的休息處，抵達此處時間點，很適合在此午餐 感謝大叔 攜帶爐具，幫大家燒開水 小蜜蜂準備吃顆蘋果 2位帥哥已經泡好麵了準備大快朵頤 有人喜歡吃蛋，也有人準備餅乾 八寶粥 看人家吃麵且香氣四溢，真是受不了，還是決定也泡一碗來吃 短暫休息，吃飽後繼續下行，經過盤根錯節的樹枝 林務局的告示，嚴禁擅採木材 感覺有點小小的雨滴，盡速下山較實在 接下來都是連續下坡輕鬆許多 漫步走在美麗的迷幻森林 整片的綠色山林映入眼簾，緩慢的呼吸森林內的芬多精....像是天然的森林浴場般，加上偶有陽光撒入樹與樹間的縫隙，美不勝收啊！ 早上經過拍照的木棧橋 天氣真是變幻莫測，此時陽光又露臉了 加里山全段網路訊號都不佳，小巧精緻的避難山屋以防萬一 走在加里山步道鐵道遺跡上別有一番風味，步道穿梭於柳杉林中，充分享受森林浴整片的綠色山林映入眼簾，緩慢的呼吸森林內的芬多精....像是天然的森林浴場般，加上偶有陽光撒入樹與樹間的縫隙，美不勝收啊！ 沿線每隔一段樹身上可見到這樣的菱形黃色標誌，這表示你走在正確的主線上 步道接近風美溪了，可聽到潺潺流水聲。 潺潺流水聲令人身心舒暢 過了風美溪終點也不遠了 美麗的風美溪 剩下0.5k 一整片柳杉人工造林，剩下不到100公尺了 初次登場的山貓飄帶 回到登山口了

苗栗南庄鄉鹿場部落裡的加里山，是座擁有仙景但不容小覷的小百岳，難度屬於中級健行，會行經林道、爬坡、拉繩和需要涉水的路段，【加里山】是苗栗南庄著名的山岳，海拔標高2220公尺，一等三角點，台灣小百岳之一，又有「台灣富士山」之稱，許多人也將它當作百岳訓練場，而且沿途的風景樣貌多變，實在非常值得推薦一探究竟它的美麗！ 【加里山】今天可惜的是雖然沒有下雨，但由於霧茫茫所以看不見環繞的群山美景，沒辦法看見美麗的雲海，也無法一睹聖稜線的壯麗，算是本次唯一美中不足的地方了!本次一起登上加里山，聲勢浩大的山貓們！共21人~

以這張蜜蜂照片作為結尾:猶如仙境的小百岳~苗栗的母親之山，加里山!

加里山登山口有2處「鹿場登山口」海拔高度1400m，「大坪林道登山口」海拔高度1350m，高度相差不大，但鹿場會先下切越過風美溪，鹿場私人停車場停車費100元。此次走鹿場登山口原路來回，也有山友會走大坪林道登山口P字型路線。喜歡走長距離的山友則挑戰「哈加縱走」:哈勘尼山至加里山，此線路最後登加里山頂段是90度巨石的攀岩拉繩。

感謝觀看

小春全程使用SONY a9單眼相機拍攝，並以6K解析度存檔，只可惜本網站上傳照片會降低解析度，希望漸漸地網站能有進步的空間，感謝大家的欣賞，再會

文字撰寫及影像紀錄：小春

2020.08.30 山貓趴趴走