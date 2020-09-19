快訊

美禁售芯片…比爾蓋茲：逼中國自給自足 真有好處嗎？

懷孕房仲帶人看房 竟遭房客男友持利剪猛刺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全年都適合！ 台版富士山「加里山」 通過風景美溪、賞杉木林

健行筆記 / 健行筆記江勝春

台版富士山｜小百岳加里山海拔高度：2220公尺 ｜ 全長3.2公里難易度：●●●○○ ｜ 來回約6-7小時加里山不需要申請入山，是一座全年都適合安排的登山行程。這次【加里山】旅程，我們採取最單純的「鹿場基本路線原路折返」走法，預計花費時間大約6~7小時，官方數據來回大約7公里，爬升900多公尺，但是我的GPX紀錄是來回9公里。b26c7324a8f6291b599f7171cc9107fa.jpg

登加里山目前沒有大眾交通工具可以抵達，要開車上鹿場登山口下方的停車場，除了停車費100元之外，駕駛技術、車況及膽量也非常要緊，因為有將近3公里不易會車的狹窄山路。70d8741ed1e1d7722134bfbf6d45c7e4.jpg登山口就在停車場旁也設有廁所a8bee4016f3f4975a851f692b0a822f7.jpg因單趟2小時車程，此次我們選擇搭乘接駁專車94048c09a3ef8d575caa83b57f82c00b.jpg加里山從鹿場登山口距離較短15640197501d63723717af95078b1c67.jpg出發前先了解一下加里山鹿場段，主要叉路口有黃色色塊標示f034d77fcb2320d916073f9df1a36323.jpg先合照  山貓趴趴走~喵5fcd4b10771a9bd2b6189a866c640aeb.jpg當然趁服裝儀容整潔，小春與蜜蜂也來張出發照f2782341ec778341689af15ec3675e15.jpg登山口有標示0K距離的里程樁3478ceda2144d106dc483e791dd6710e.jpg

大致介紹一下登山路線及花費時間：加里山鹿場登山口→(0.6K, 15分鐘)→風美溪→(1.3K, 50分鐘)→避難山屋→(1.5K, 70分鐘)→九號救援椿陡升坡→(0.5K, 45分鐘)→加里山三角點→(1.7K, 40分鐘)465b5c3f31a30cd9e44aa95bb9c0e23f.jpg【哈勘尼山】步道叉路是「鹿場登山口」往【加里山】基本路線中，第一個比較會走錯的地方，直走就是往【哈勘尼山】，右下才是往【加里山】0440f19ef9fea889857cffa37876519a.jpg指標明確 一開始平緩好走，熱身一下剛剛好bec6d08aa6b36f775ebaeeadab118ae8.jpg路線上樹根很多有些會滑要小心43d945e9c9adb4f5d11d5ad73fa915a8.jpg

一開始便是很密集且高聳的杉木林

684000c317b35ea8166211d8d261184e.jpg很好走感覺才一下就0.5kc80cdc0534bca8efd109cc0719e8fe2c.jpg加里山步道里程樁過0.55K處，便是要過風美溪的地方65bb4cd03514fac58886a8d31ff2c56d.jpg通過大岩石就是風美溪c3df01fabdab75d64237d2d9c5ce58e7.jpg今天的水量少很容易通過8630a240448dcb0f7975e5a20f42ca52.jpg非常清澈的溪水，還有小魚兒643eb614d27713dbf4ae5134029db7e4.jpg還好溪谷裡面布滿大石頭，渡溪不算太難也設有繩子317822a7d84c6ee5eb0be70620e5cc4b.jpg過風美溪後才是往加里山開始陡升的地方5730618d04346086a3b55631ef46d33a.jpg陡上一小段有可休息的椅子38ad802a4cacf7e32ea00501ea38ecd4.jpg大叔已經開心地在上頭了2ee16c882d54b9ab0f8d8f7e5d5baa8a.jpg0.7k繼續爬升44d584eeac781bb17cd011eeb9f6c39f.jpg之字形一路上坡cfaffacb23f9d2abdb88451bc30084ec.jpg目前坡度都算平緩好走a0d9a256f6099b72691b1875cd8e889b.jpg天氣不錯，已經1.0k14a56fb10013b8be4180f95b7c464b74.jpg稍作休息補充水份69503a8c7fb359cb0356c23e6db684a0.jpg大石頭旁也有休息木椅016b69487639d8575e6989ee96df69dc.jpg天氣預報午後不太穩定，別休太久繼續前進327d239b21fae6d7217a61ab144a1950.jpg拿出登山杖輔助較安全d749a6037b1998a05c6f6fd591c846fd.jpg木板橋拍張照 喔....後面怎麼排一堆人了010d5d31e193aa7f835568dc6ded94c2.jpg1.5k 續往上bdb6bee1dcf2ae0075477e1859a9abd5.jpg走在原始的森林步道，身邊圍繞著高聳的杉木林，陽光不時穿過樹蔭灑落在我們身上ff18821b68d55bb082e3981e00804cf1.jpg1.7k 路程已經超過一半3d0fe51856bc3f67fbe3b3c39ce2cdb0.jpg加里山登山步道聯絡南庄蓬萊、風美及鹿場，沿途為柳杉人工造林及闊葉林，林下植被多以蕨類和耐蔭性物種為主4448f0390d4091797786e602f8b94c22.jpg風美溪從中穿越，有水管路、亦有豐富的動植物生態，加里山西線就是鹿場登山口這條路線38f3a6d7c9fe089ed2544ccb1828b729.jpg沿途可見伐木時期的台車鐵軌，加里山步道鐵道遺跡在這裡也保存得很好，見證當年興盛的林業。0ea041cc3d1ecfc2c7ecee18f5ea96e7.jpg避難山屋到了1ea635c052705caecb431756a197af75.jpg前方往大坪登山口約3公里，來時路鹿場登山口1.86公里，取左加里山1.34公里。a4fe44d7c6b9739bc92fbf2315706aa6.jpg小木屋可供休息。雖是中海拔約1700公尺高，但天氣稍熱，沒人在裡面休息04187b213f5b322686dd6093d60e8555.jpg大叔:補充能量是一定要的855a456378d2a676175807e14b03e778.jpg山貓本次共21人成行，合照放下背包喝喝水休息一下，接下來會更陡652d37e1731e54f29a170a49d7012a42.jpg繼續往上，樹根越來越多365ff7630c5d99279ba921fc4b6d432d.jpg陡上樹根泥土路e0af0435a9f6ff4578cee67e50923bdc.jpg後半段就開始有比較陡峭的爬升路段34416e3414ececc58eba8e513c8f0a2c.jpg根本是踩在樹根上行走a05afd166ec78f7bccb55b630c2d24df.jpg明顯的開始出現巨大岩塊，這是【加里山】山脈特徵。6ac6b2b25b0ae7ad30c89308a561303f.jpg大石塊旁設有休息木椅200b776813de6bf67ad6c5e7f1a87f5d.jpg除了巨石，樹根也不少8a0ffc8afacd8651825fa5239269c859.jpg沿路淺淺山嵐，走起來很舒服，若時間來得及，這段路其實可以不用走得太急促，可以享受一下森林浴芬多精efae18f92d999e6cd7170e816fcabdf8.jpg這棵是牛樟殘木，還屹立不搖生長著ca20f8561149298a49eccd02de931047.jpg走起來不太難，已經2.5k了33c95b15cc3554d6d8544e41a7bc01ef.jpg昨天有下雨，部分泥濘5f22fba247534b1d7d2d3d14e55eee00.jpg穿過這些石陣，就會抵達休息點5c2f3ce11232db382998f08b3d4b5767.jpg三鐵高手烘哥早已先抵達一陣子了86568f9d5b809c53c0b8fb50429fec8e.jpg 這腹地廣闊先休息一下，回程時間適合在此處午餐446580691c74595e946e06311a241835.jpg後半段只剩0.55k ，就是都會有比較陡峭的爬升439ddd300e5614c44962e8ae512f4bd8.jpg小蜜蜂介紹，小黃瓜清脆爽口58394fafa9c3a21defbf2580d052cd51.jpg13位帥哥山貓597083461c4a9e5923a6809e1562fe8b.jpg8位美女山貓b95dbb2eb69940c840bcd66db4f95f67.jpg全部笑得很開心，說明了加里山屬容易好走等級!  是真的嗎? 爬完再說c4bcd7d8f49e2ad8b0e5b8812887dfd7.jpg前進~~~除了巨石，樹根也不少d784c683c561c0b1913553104144a1a8.jpg非常清楚的指標553fc58d50663920748e41436561c26a.jpg披上一片綠衣的巨石群177875be1401193c57c9b1aae13692d2.jpg這段木棧道架在巨石之間，非常的漂亮f24c252b4512d14f970f96171ceec9ae.jpg大家腳程接近，越來越有默契，一喊拍照就馬上聚集a2d37dd4bd706209b5356e28d6d841f6.jpg接下來大多是樹根巨石b3c68c5e616744812bdaab048b10b2dd.jpg腳踩好，大岩壁手切記要用力拉好e7a2dff48978fec2d4b29fa6b43b060f.jpg這路線對團長來說當然是家常便飯0b023b51b8fade800f8f33602befb26e.jpg手腳並用很重要5cda0650ab2c303fe171242aa1601ed5.jpg很多時候都要兩手抓樹根、兩腳踩樹根，但通常滑倒也是採到樹根64441500bb7b9baf987cc1a9adbac15d.jpg也因為要小心慢慢爬，所以常常上下行要互讓，較需要花點時間等候，大岩壁上坡拉繩，全程約有10處74623d5d7e8cbc4ce530980c24208611.jpg真的是有陡，對於平常沒有爬山和運動習慣的人來說，可能會有點吃力1ef68cb39f61c2ba0530c203f454a183.jpg爬坡、拉繩接下來有很多處，這是中級山很常見的景象2625b0c9123cec63a4f34b3c882a527e.jpg攀爬大岩壁常常需互相禮讓，先上來就先趁空檔欣賞一下風景477c84a7fda26d48046c78f0a9bb3356.jpg總算走到【加里山】基點前稜線，這段稜線很短，可能不到100公尺長度，沒多久就到稜線上的小鞍部，這小鞍部是一段兩側裸露有展望的稜線，可惜今天白牆無法一睹風采f253d3c8a256dba273641311e42f466d.jpg這路樁標示3km，那距離基點還有200公尺，表示前面還要再攀爬200公尺e5a4586c757948180b70ec712ccab78b.jpg大自然誰也說不準，今日就只能有這樣的展望而已34f7e7ce530e69811d937de704d26b58.jpg里山的路徑是難度漸強，不會過於困難~唯有最後一段已近乎垂直的岩壁，好在有很穩固的坎可踏。bba65e370d1caf17812edc9da6efc348.jpg這邊是最後的陡上就登頂了3cab61007647ae47857aa212247ff97b.jpg攻頂後熱鬧的樣子，隨便數一數上面大概有快50人吧!6fbf99834bad800babcfc61a7564d08e.jpg指標清楚，也看到了往哈堪尼山的方向7bf55ed9aaeedb9b486082b0a79114c4.jpg人多無法避開只能將就點了b2fdf4291e30e36cd641c62c0d7ec517.jpg加里山，海拔高度2220公尺，一等三角點，小百岳編號34，今日白牆，爬山就是如此無法盡如人意6388d0120e1a56341f1199782ec89561.jpg小蜜蜂真會選，此處無人快來拍11d9bc55d728867993b1f68e7f0e7eb3.jpg氣溫17度，涼爽舒適88224eee2a4862ffa1d19855f6bbce2b.jpg山貓趴趴走 喵~~小百岳加里山為中北台名山，山頂一等三角點，視野遼闊，可遠眺氣勢磅礡的雪山聖稜線和鄰近的鹿場大山。edff657a5e5c177c001e22b52f549e6b.jpg倒著走，下山囉6955f8973d873e80d03db4202ce85abc.jpg部分落差較大，務必要小心慢行d9aa9564857f6ad1de3dabe52254d3bb.jpg感謝老天爺，成功登頂好開心6a353e345b4e74d4313b3d544fc790e6.jpg回望才知巨石陣真的陡8ace0dce33e90c6c037f8e1e9bce3ec1.jpg這就對了，小蜜蜂示範後退下滑e66bc45e273f282a21fa682744040a75.jpg今天人多踩久了都是腳印56d79f65ff9380bdc8d2622896738957.jpg其實手用力拉好繩子，下滑是很簡單的e8c1873fddf574200cc42fd1f018ad28.jpg這方向是錯的不可走，有明顯噴紅色 XX5a6bc7680b331c0e81cebae9ffdb388b.jpg上來不覺得難，下行時又是不同感覺，踩穩最重要 0bdcb828bfd9ce2667aace804715468b.jpg今天路徑明顯清楚，叉路不多，太夥都走得很順利，無線電都沒用到，不過還是有備無患3541a1983466954f1f87fc9fd217d9c2.jpg蜜蜂的手勢最標準  喵~~4f2af09a2648e2995dbe3b76d1be25b2.jpg我們是從鹿場上來的，所以這個叉路口要取右 17a0628f37dfcf603590f6cd45d89e38.jpg回到巨石木棧橋0bb635170973409eaf293f15a2658dde.jpg雲霧漸漸飄起，有點仙境的感覺4c76e175b63521f3797b25ccb7923d90.jpg跟著指標紅色箭頭7a4e5d30d0d76cd05c2a18c96fa0997f.jpg又回到早上經過的休息處，抵達此處時間點，很適合在此午餐ffd66f372653db6de59c15dc3544831c.jpg感謝大叔 攜帶爐具，幫大家燒開水476ad63b3a6a44508966fc76a175542c.jpg小蜜蜂準備吃顆蘋果5c9516a52d974df79aa8431a93df7ef3.jpg2位帥哥已經泡好麵了準備大快朵頤2f79302e31249e8bbbaca84c3a27192f.jpg有人喜歡吃蛋，也有人準備餅乾 八寶粥  fbfc2e3bf308acf81902cbd20696a440.jpg看人家吃麵且香氣四溢，真是受不了，還是決定也泡一碗來吃ef4a1afdbf09b36fca5b3faf67176a7d.jpg短暫休息，吃飽後繼續下行，經過盤根錯節的樹枝a9e51cdeda8db628bb84acca35368174.jpg林務局的告示，嚴禁擅採木材88f8bc3eff820004aace1d250f44508b.jpg感覺有點小小的雨滴，盡速下山較實在7eef8a309b1167139347fb94e0ea598c.jpg接下來都是連續下坡輕鬆許多8c375bf6cf59c53dab27a8e4fbd7af69.jpg漫步走在美麗的迷幻森林eb98d1afe767cdd32437680d88ebd8d8.jpg整片的綠色山林映入眼簾，緩慢的呼吸森林內的芬多精....像是天然的森林浴場般，加上偶有陽光撒入樹與樹間的縫隙，美不勝收啊！75a81634dc419876715c5a375f732747.jpg早上經過拍照的木棧橋a1b56eae8227ad3e5986808bc3a171eb.jpg天氣真是變幻莫測，此時陽光又露臉了f9c1ddbd89071946df12030380ea9a77.jpg加里山全段網路訊號都不佳，小巧精緻的避難山屋以防萬一18b5f7819ba148208d316621fb9524a1.jpg走在加里山步道鐵道遺跡上別有一番風味，步道穿梭於柳杉林中，充分享受森林浴整片的綠色山林映入眼簾，緩慢的呼吸森林內的芬多精....像是天然的森林浴場般，加上偶有陽光撒入樹與樹間的縫隙，美不勝收啊！4daa909f5b60bf9a6583b9f395239323.jpg沿線每隔一段樹身上可見到這樣的菱形黃色標誌，這表示你走在正確的主線上142c60cf4a914437dcea7dd205a972fc.jpg步道接近風美溪了，可聽到潺潺流水聲。7b1c35ca17656fab7a847800e1b485ae.jpg潺潺流水聲令人身心舒暢fda75d844146a4e6a3a2f4bd6e27ab10.jpg過了風美溪終點也不遠了1249bfc8eaa335608afe181ab156cc21.jpg美麗的風美溪686b7989cbc27209a2a718fb560e8b21.jpg剩下0.5k266ec568a0443a3bfa0756584a74cc2c.jpg一整片柳杉人工造林，剩下不到100公尺了e8ffd6b9714f324012afb45e3a80c095.jpg初次登場的山貓飄帶88b5e14cb7af324a4120f3a06bc5076e.jpg回到登山口了

苗栗南庄鄉鹿場部落裡的加里山，是座擁有仙景但不容小覷的小百岳，難度屬於中級健行，會行經林道、爬坡、拉繩和需要涉水的路段，【加里山】是苗栗南庄著名的山岳，海拔標高2220公尺，一等三角點，台灣小百岳之一，又有「台灣富士山」之稱，許多人也將它當作百岳訓練場，而且沿途的風景樣貌多變，實在非常值得推薦一探究竟它的美麗！d52fca3d3a933a8f7f796d5f607c446d.jpg【加里山】今天可惜的是雖然沒有下雨，但由於霧茫茫所以看不見環繞的群山美景，沒辦法看見美麗的雲海，也無法一睹聖稜線的壯麗，算是本次唯一美中不足的地方了!本次一起登上加里山，聲勢浩大的山貓們！共21人~a85e2795aa999d83d514cfe1c5a44daa.jpg

以這張蜜蜂照片作為結尾:猶如仙境的小百岳~苗栗的母親之山，加里山!

加里山登山口有2處「鹿場登山口」海拔高度1400m，「大坪林道登山口」海拔高度1350m，高度相差不大，但鹿場會先下切越過風美溪，鹿場私人停車場停車費100元。此次走鹿場登山口原路來回，也有山友會走大坪林道登山口P字型路線。喜歡走長距離的山友則挑戰「哈加縱走」:哈勘尼山至加里山，此線路最後登加里山頂段是90度巨石的攀岩拉繩。

感謝觀看

小春全程使用SONY a9單眼相機拍攝，並以6K解析度存檔，只可惜本網站上傳照片會降低解析度，希望漸漸地網站能有進步的空間，感謝大家的欣賞，再會

文字撰寫及影像紀錄：小春

2020.08.30 山貓趴趴走

登山 步道 富士山

延伸閱讀

訓練心得／獅山古道 Trail Run

任意攀登玉山主峰或宿營 玉管處上周已開罰13人

遠眺雪山山脈、享受山裡的寧靜！ 加里山、哈堪尼山人潮兩樣情

爬山前做功課了沒？ 苗栗警消1個多月加里山救援5次

相關新聞

全年都適合！ 台版富士山「加里山」 通過風景美溪、賞杉木林

台版富士山｜小百岳加里山海拔高度：2220公尺 ｜ 全長3.2公里難易度：●●●○○ ｜ 來回約6-7小時加里山不需要申請入山，是一座全年都適合安排的登山行程。這次【加里山】旅程，我們採取最單純的「鹿

被絕美日出渲染成金黃！奇萊南華「金色奇萊X能高越嶺」全程景色美翻

奇萊南華｜金色奇萊X能高越嶺西段 不想看網誌的我先把時間點打出來，能做參考 Day1 0830 起登(屯原登山口) 1030 雲海保線所 1230 用餐(木炭窯遺址) 1330 吃飽

坐擁山林美景、城市綠境！台北百大必訪步道「象山、金面山」

為了收集台北百大必訪步道，今天打算一次爬二座 - 象山 & 金面山。同時擁有天然山林與城市繁華的自然景觀 - 六巨石、一線天、大岩壁、剪刀石...。每個角度都能拍出世界景點台北101的不同樣貌及台北盆

清風拂過、樹葉閃爍　晨光下享受「三星山」的悠靜

承前篇：❤ 桃園-復興 ≡ 拉拉山巨木群步道，檜香森林輕健行 「三星山」登山步道資訊 1. 登山口位置：平原林道5.8K處。 2. 步道單程距離：1.4K，須原路折返。 3. 爬升高度：2,

連續陡爬坡！ 新北雞籠山登山步道 短程攻頂的「流汗步道」

登山路線：[新北瑞芳] 雞籠山登山步道 登山日期：2020/07/04 路 程：1.9公里 時 間：約2小時(含休息、拍攝) 登山影片：連結 登山相關資訊：連結 登山GPX：連

一日攻頂10座山頭！風櫃嘴至清天宮，「陽明山東西10連峰大縱走」

＃風櫃嘴一海拔768m頂山一海拔862m石梯嶺一海拔830m竹篙山一海拔1108m七星山東峰一海拔1120m七星山一海拔1092m大屯山一海拔957m大屯山南峰一海拔982m大屯山西峰一海拔977m面

短短500公尺的親民步道！新竹獅頭山風景區「水濂橋步道」　沿途賞山林、溪谷

位在新竹峨眉的獅頭山，屬於國家級的風景區，擁有許多的名寺和古道。這天和朋友一起來探訪小而美的悠閒步道 這天預定走的幾條步道，位在風景區的後山，也就是獅尾 和朋友約在獅山遊客中心，中

一日單攻「雪山主東線」！山頂遠眺龜山島、失落的北稜角好美

預計上禮拜出發的雪山行，因颱風延期至昨天 從埔里到武陵農場約4個半小時，原本決議凌晨一點出發，但看了一下天氣預報，降雨機率約20%，也許早一點出發，可能看得到日出。抱著看日出既期待又怕受傷害的心，我

遠眺日月潭壯闊全景、紅葉步道好療癒！「貓囒山」好走又好拍

離開「後尖山」後，順著台21線北上，約於63K的「中山路270巷」時左轉。此時即可找路邊停車，但若是像吾家老咩不想走太多路的話，仍可以沿著柏油路再往上開到茶改場的門口。可千萬別看到路邊的告示牌寫著「茶

嘉義「台版九寨溝」限定壯觀美景！三層瀑布飛瀉而下，順著懶人步道即抵達

炎炎夏日最適宜到山林健行避暑，順道吸收滿滿芬多精！嘉義有處被譽為「台版九寨溝」的超夯景點，近年步道開放後便從秘境瀑布，躍升為熱門必訪。若出發前幾天天氣太好，反而會讓人擔憂看不見最壯觀的場景，因此通常雨

山系野遊！「大屯山群峰」連走　俯瞰群山環繞的台北景觀

出發日：08月15日 天氣：晴 一早在捷運北投站搭小6公車到清天宮→面天坪→大屯西峰→大屯南峰→大屯坪→大屯山主峰→大屯山主峰登山口→百拉卡鞍部→二子坪→搭108園遊車轉129公車到捷運新北投站（G

跟狗狗一起爬山！台北士林「天母水管路步道」健行半日遊

週末帶著狗狗阿籬爬的是許多網美打卡的熱門景點—天母水管路古道。防疫期間的星期天，比較熱門的爬山步道人潮洶湧，建議可以早一點開始爬，狗狗也比較不會中暑呢！ 《爬山小檔案》 日期：2020/3

熱門新聞

全年都適合！ 台版富士山「加里山」 通過風景美溪、賞杉木林

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。