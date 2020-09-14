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清風拂過、樹葉閃爍　晨光下享受「三星山」的悠靜

健行筆記 / 健行筆記章魚便當

承前篇：❤ 桃園-復興 ≡ 拉拉山巨木群步道，檜香森林輕健行

「三星山」登山步道資訊 

1. 登山口位置：平原林道5.8K處。

2. 步道單程距離：1.4K，須原路折返。

3. 爬升高度：2,002~2,352M，落差約350M。

4. 步道類型：中級山步道。

5. 須辦理入山證，建議於登走之三日前即事先至警政署入山案件申辦系統網站辦理。

6. 部分山徑須穿越比人還高的箭竹林與會偷偷割人的芒草叢，故請著長袖長褲登走較適宜。

7. 路徑清楚，登山條亦明顯，但仍請事先下載GPX檔後再上山。

 實際登走時程 

1. 08:30 登山口起登。

2. 09:45 抵「三星山」山頂。

3. 09:56 啟程下山。

4. 11:00 回到登山口。

 遊 誌 

昨晚七早八早就睡覺了，為的就是要養精蓄銳，俾今天的「三星山」與「三星池」能夠順利完成。年紀大了，早睡自然就會自動早起，把行李整理整理，梳洗完畢後，待六點半用餐時間到，就到餐廳把早餐扒一扒。英仕山莊的早餐就很一般，中西式都有，一分錢一分貨，沒什麼好嫌的。用完餐回房，上個洗手間後出門，朝太平山上的「三星山」前進。須留意的是，宜蘭縣似乎還沒有解除山區管制，一個多禮拜前到警政署網站查詢後發現，「三星山」目前仍需辦理入山證。圖片 1.jpg申辦入山的手續很簡單，鍵盤敲一敲，送出後的第三天就收到審核通過的通知。記得把入山許可證要印下來，一般我都會印兩份，一份供遇若須繳交或投遞至信箱時使用，另一份則帶在身上備查。

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車行來到太平山售票處，準備繳保護費。由於我們使用今年林務局所屬12處森林遊樂區的免費方案，拿出身份證（或健保卡）核實後即不用門票費用，但小型車停車費100元還是要收取的。

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（註：上圖為太平山森林遊樂區售票處所提供的導覽單張）

由於咩說要上洗手間，所以07:30到「中間遊客中心」休息一下。時間這麼早，遊客中心還沒有開放，但位於右側的洗手間已經可以使用了，還蠻乾淨的。

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08:07 來到「分歧點停車場」。之所以取名為分歧點是因為這裡有二條岔路，一條往「翠峰湖」，一條往「太平山莊」，待會兒我們要選擇左邊那條通往翠峰湖的「平元林道」（有人稱之為翠峰林道）。分岐點這裡算是平元林道的0K，「三星山」登山口則位於平元林道5.8K處。而原本我以為上網申請的三星山入山證要在分岐點這裡交給檢查哨的警察大人，但我看那哨所裡空無一人，感覺已經很久都沒有大人在家了 @@~

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雖然「三星山」的登山口就位在平元林道旁邊，但並無任何告示牌會告訴你這裡是登山口。在過了分岐點之後沒多久（約400公尺）會看到左方有一山徑，路口有一咖啡色立柱的箭型標示牌上寫著「三星山步道」，大家可千萬別以為那條有指示牌的步道可以到三星山，因為它與我們今天要去的三星山一點關係都沒有 @@~。三星山的登山口位在平元林道5.8K，離分岐點停車場還有一大段的距離，千萬別搞錯了！當過了平元林道5.5K的綠色里程指標後就要放慢車速，罩子放亮，找看看左手邊有綁登山條的地方。08:20 抵平元林道5.8K處的「三星山」登山口，由於這邊車道較小，山友一般都會建議再把車往邊開到約6.1K處，那裡有較大的避車處空地可停放車輛。

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只是當我開來到6.1K處時，竟發現兩側空地上已堆放了一堆木材，且一旁還有工作人員，因此最後只能另覓他處停車 ><"

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停好車後走到海拔約2,002公尺的登山口。哇~有好心人士在駁坎上幫大家準備了一個踏石，這對短腿的老咩來說方便許多，一踩就上去了 @@~

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三星山為太平山森林遊樂區內最高峰，海拔高度為2,352公尺，位處大元山和太平山之間，是蘭陽溪支流田古爾溪(天狗溪)的發源地，也是小百岳中的第二高峰（僅次於大塔山）。步道單程為1.4K，爬升約350公尺。 08:30 起登~

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一開始就覺得這山徑的路況很像一般的中級山，但林相多是人造杉林為多。晨光在林間灑下，畫面極為優美，讓人醉心。

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走著走著忽見有好幾塊大塊頭，可惜都已經被砍掉，GG了。若這些大塊頭現在還活著的話，肯定也可以讓三星山步道成為一條神木步道！

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除了可惜還是可惜 ><"

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隨著爬升，從中段起林相也起了一些變化，部分路段也出現比人還高的箭竹林。

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途中偶有較平緩的時候，但別高興，因為都平不久 @@~

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除了專門來幫你洗臉的箭竹林外，連會割人的芒草堆也不少，故登走時最好著長褲長袖的衣服為佳

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跟昨日在拉拉山一樣，遇到倒木時，好漢不只低頭，還要會下腰鑽狗洞 @@~

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洗刷刷~洗刷刷~

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不得不說，山徑旁的這棵檜木真可憐，都已經死了還無法保有僅存的一點尊嚴，樹根被挖得滿目瘡痍。希望大家來登走時不要聞到檜木香就想要挖一點回家，雖然它的味道真的~真的~很香，但既然來爬山，就讓該留在山裡的留在山裡，不該留的全部帶下山。山在爬，「無痕山林」的觀念也要有！

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走在箭竹林裡常見大家會盡量用手護住眼睛或臉頰外，但同時也要留意別只顧悶著頭走，雙眼也是要時時環顧四面，千萬別走錯路。

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09:45 抵三星山山頂。算一算，邊走邊玩，花了1小時又15分登頂，尚在預期之內。而三角點這邊的腹地並不大，要是上來個20人的話應該就顯得擁擠了。然想要來登走「三星山」，假日時每人要先交200元的保護費（平日150元）及100元的車輛停車費，猜想可能是這個原因，加上路途遙遠，頂上也無風光可看，因此來登走的人並不算多 @@~

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雖然是一等三角點，但四周都被樹叢圍繞，完全沒景可看。而從地面上散布許多編織袋的碎片來看，可能就是山友拿上來蓋草用的。若是沒有鋪上這些編織袋的話，三角點這裡恐怕也是雜草叢生 @@~

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上山仍不忘當寶媽。

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沒地方好逛，所以09:56啟程下山。

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下山快多了，沒什麼休息。

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途中遇到兩隊人馬上山，我跟咩應該是今天三星山的第一組訪客。

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11:00 回到登山口。咩說要跟後面這隻正在爬樹的黑熊合影留念 @@~

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接下來準備前往「三星池」，這也是這次行程中我最想去的地方。回到停車場，把充滿臭汗味的上衣換掉後，驅前往同樣位在平元林道，12.6K處的三星池步道口。續下篇：❤ 宜蘭-南澳 ≡ 隱匿在魔幻森林裡的幻影 - 三星池

登山 步道 森林遊樂區

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