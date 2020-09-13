連續陡爬坡！ 新北雞籠山登山步道 短程攻頂的「流汗步道」
登山日期：2020/07/04
路 程：1.9公里
時 間：約2小時(含休息、拍攝)
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部落格：甄氏Go樂
提醒與感想：
登山口->山頂：約30分鐘，路線都很清楚，先緩爬坡，後續是陡爬坡，步道為石階梯，遮蔭處不多，但山頂風景很不錯
影片及圖片如下
登山口的附近，有一處收費的停車場，停車場裡面有廁所
我們由馬路旁的登山口起登，標示只有900公尺，所以路程沒有很長
入口走進沒多久，就出現一個岔路，右邊往停車場(就是附近那個收費停車場)，直走往山頂，左邊有條不明顯的岔路，往基隆山西峰
接著又出現第二處岔路，直走往山頂，左邊則沒標示，查了查地圖，這是一條”腰繞線”(地圖寫的名稱)，最後可以繞到往山頂的路
一樣的，一開始是緩爬坡，也有一些樹蔭，不過很快就沒樹蔭了，
步道幾乎都是石階路，走起來感覺跟五分山很像耶!連回望的景色都有那麼點相似
來到一處平台，也是望出去有不錯的遠景喔!但這裡完全沒遮蔭，就不多加停留啦~
沿途會有幾座涼亭，不過，今天的路程不長，中途休息的機率就不高了，有時覺得，休息越久越不想走，慢慢走，持續走，不知不覺就會到了 (當然，太長的真的累了，還是要休息的啦!)
在標示685公尺處，出現一處岔路，同樣只標往山頂的方向，而岔路並沒有標示，這裡就是前面”腰繞線”會繞出來的地方
很快的，約30分鐘就可到達山頂了
山頂有一處平台，及一座涼亭，這裡的風景也是很不錯喔，看得好遠，不過基石是在到涼亭前的路旁，別錯過囉!
山頂旁邊有一個不明顯的小路，可以通往”基隆山東峰”，爬文，還滿多人走過的，就先拍照留念一下
走完基隆山，第一個想到的，就是一個縮小版的五分山的感覺，不過，由於是短程，所以就還可以規劃一下下個行程喔~因為在九份老街附近，當然就順便去老街走走，吃吃芋圓，觀光一下囉!
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