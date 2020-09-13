快訊

夏季轉換冬季 鄭明典一張圖看類梅雨天氣現象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連續陡爬坡！ 新北雞籠山登山步道 短程攻頂的「流汗步道」

健行筆記 / 健行筆記venstin

54d542d3f75bf023415825c3bf0d928f.jpg

登山路線：[新北瑞芳] 雞籠山登山步道

登山日期：2020/07/04

路    程：1.9公里

時    間：約2小時(含休息、拍攝)

登山影片連結

登山相關資訊：連結

登山GPX：連結

部落格：甄氏Go樂

提醒與感想：

登山口->山頂：約30分鐘，路線都很清楚，先緩爬坡，後續是陡爬坡，步道為石階梯，遮蔭處不多，但山頂風景很不錯

影片及圖片如下

登山口的附近，有一處收費的停車場，停車場裡面有廁所

00d79c3c639353ec0848c4973e4129ff.jpg

bea98366441c04b5f0344b1d9e9f917a.jpg

f13c5f4541c8242f74f7a8854e097aef.jpg

我們由馬路旁的登山口起登，標示只有900公尺，所以路程沒有很長

4f81bc7d9331836a9ec7cc58947c6c2d.jpg

4d7983b11976975eab2bb5ca8dc5a8db.jpg

入口走進沒多久，就出現一個岔路，右邊往停車場(就是附近那個收費停車場)，直走往山頂，左邊有條不明顯的岔路，往基隆山西峰

313277a4d3560bfdd59af4b704cad4d2.jpg

接著又出現第二處岔路，直走往山頂，左邊則沒標示，查了查地圖，這是一條”腰繞線”(地圖寫的名稱)，最後可以繞到往山頂的路

e00f1a8ce21e9d0739925fbdddeeeae5.jpg

一樣的，一開始是緩爬坡，也有一些樹蔭，不過很快就沒樹蔭了，

64da95e3e401a0ba9202f7023ea5c5cd.jpg

d39c4c63f01f9d341c8c42a482166689.jpg

步道幾乎都是石階路，走起來感覺跟五分山很像耶!連回望的景色都有那麼點相似

2952f88c33fc92ecfc0f35f941b5d5a4.jpg

497ce0a44908aea1e33939e2df30d3dc.jpg

29aede85d416a79bafcefaf9d7cfac08.jpg

8ed310b525ee83c62e7ea0886c4343b2.jpg

01f88c3cf85c9a10ad3171b30a541526.jpg

來到一處平台，也是望出去有不錯的遠景喔!但這裡完全沒遮蔭，就不多加停留啦~

3d27c1e7169073d41173acce03fb6b06.jpg

6d389e25da038553a2b7397cd2afa7f3.jpg

0d230d69a3a594b7f966775ee5619a8c.jpg

沿途會有幾座涼亭，不過，今天的路程不長，中途休息的機率就不高了，有時覺得，休息越久越不想走，慢慢走，持續走，不知不覺就會到了 (當然，太長的真的累了，還是要休息的啦!)

e6f4137e1b0af69c4e9f721b32a6b2b6.jpg

2c13cb9f2bc0b1baf06e7839205b12e8.jpg

在標示685公尺處，出現一處岔路，同樣只標往山頂的方向，而岔路並沒有標示，這裡就是前面”腰繞線”會繞出來的地方

c52488b876a1f53fa6d09adbca2111df.jpg

e182c48fad1c4dff578d974e91f9cd5f.jpg

很快的，約30分鐘就可到達山頂了

bf0363406ea7bb3351e3d173af9d481f.jpg

8de35cf81dbbc9f47fc1713b433408e4.jpg

山頂有一處平台，及一座涼亭，這裡的風景也是很不錯喔，看得好遠，不過基石是在到涼亭前的路旁，別錯過囉!

1f052566d0aeaedb922ef7c7a153c394.jpg

8df2bdb7a48e36ac30c86d3397ec6241.jpg

4bb32905e4f507e78049c56c5fabb1e5.jpg

3c04fce87b8e8f13a0f091547a17899c.jpg

1f16a2f82add1c1b6c0fa71b1ca42009.jpg

5c3f00aa3f128062da9107c624837fda.jpg

山頂旁邊有一個不明顯的小路，可以通往”基隆山東峰”，爬文，還滿多人走過的，就先拍照留念一下

77ace0437637d68d2ace212fc15398ce.jpg

 走完基隆山，第一個想到的，就是一個縮小版的五分山的感覺，不過，由於是短程，所以就還可以規劃一下下個行程喔~因為在九份老街附近，當然就順便去老街走走，吃吃芋圓，觀光一下囉!

登山 步道 基隆

延伸閱讀

影／女山友油婆蘭營地摔倒撕裂傷 空勤直升機吊掛送醫

第一次規劃登山路線就上手！登山準備「你需要注意的3件事」

豪雨侵襲邊坡土石流失 台中大肚萬里長城步道改善完工

女山友滑落峭壁頸椎和腳受傷 台中消防上山救她

相關新聞

連續陡爬坡！ 新北雞籠山登山步道 短程攻頂的「流汗步道」

登山路線：[新北瑞芳] 雞籠山登山步道 登山日期：2020/07/04 路 程：1.9公里 時 間：約2小時(含休息、拍攝) 登山影片：連結 登山相關資訊：連結 登山GPX：連

一日攻頂10座山頭！風櫃嘴至清天宮，「陽明山東西10連峰大縱走」

＃風櫃嘴一海拔768m頂山一海拔862m石梯嶺一海拔830m竹篙山一海拔1108m七星山東峰一海拔1120m七星山一海拔1092m大屯山一海拔957m大屯山南峰一海拔982m大屯山西峰一海拔977m面

短短500公尺的親民步道！新竹獅頭山風景區「水濂橋步道」　沿途賞山林、溪谷

位在新竹峨眉的獅頭山，屬於國家級的風景區，擁有許多的名寺和古道。這天和朋友一起來探訪小而美的悠閒步道 這天預定走的幾條步道，位在風景區的後山，也就是獅尾 和朋友約在獅山遊客中心，中

一日單攻「雪山主東線」！山頂遠眺龜山島、失落的北稜角好美

預計上禮拜出發的雪山行，因颱風延期至昨天 從埔里到武陵農場約4個半小時，原本決議凌晨一點出發，但看了一下天氣預報，降雨機率約20%，也許早一點出發，可能看得到日出。抱著看日出既期待又怕受傷害的心，我

遠眺日月潭壯闊全景、紅葉步道好療癒！「貓囒山」好走又好拍

離開「後尖山」後，順著台21線北上，約於63K的「中山路270巷」時左轉。此時即可找路邊停車，但若是像吾家老咩不想走太多路的話，仍可以沿著柏油路再往上開到茶改場的門口。可千萬別看到路邊的告示牌寫著「茶

嘉義「台版九寨溝」限定壯觀美景！三層瀑布飛瀉而下，順著懶人步道即抵達

炎炎夏日最適宜到山林健行避暑，順道吸收滿滿芬多精！嘉義有處被譽為「台版九寨溝」的超夯景點，近年步道開放後便從秘境瀑布，躍升為熱門必訪。若出發前幾天天氣太好，反而會讓人擔憂看不見最壯觀的場景，因此通常雨

山系野遊！「大屯山群峰」連走　俯瞰群山環繞的台北景觀

出發日：08月15日 天氣：晴 一早在捷運北投站搭小6公車到清天宮→面天坪→大屯西峰→大屯南峰→大屯坪→大屯山主峰→大屯山主峰登山口→百拉卡鞍部→二子坪→搭108園遊車轉129公車到捷運新北投站（G

跟狗狗一起爬山！台北士林「天母水管路步道」健行半日遊

週末帶著狗狗阿籬爬的是許多網美打卡的熱門景點—天母水管路古道。防疫期間的星期天，比較熱門的爬山步道人潮洶湧，建議可以早一點開始爬，狗狗也比較不會中暑呢！ 《爬山小檔案》 日期：2020/3

登山準備必看！登山綜合保險怎麼保？各縣市規範、線上投保教學整理

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。 ___________________________

層層山巒！合歡南峰至合歡主峰「翠綠草原稜徑」美翻

昨天在民宿裡睡得不是很好，蓋棉被覺得太熱，半邊露在棉被外又覺得太冷，一整晚就這樣翻來覆去的煎魚 @@~四點半起床，速速帶上東西，往合歡山出發。約40分鐘的車程就來到昆陽。這次之所以來合歡山，主要是因老

沿途讚嘆不已！ 瑞芳「黃金三稜」路線 東北角海岸風光一覽無遺

黃金三稜~無耳茶壺山>半平山稜線>草山戰備道稜線 路線景觀非常優，沿途朝寶亭、寶獅亭等觀景涼亭，可眺望陰陽海、基隆山、水湳洞、金瓜石、深澳、八斗子、和平島、野柳等地，東北角海岸風光一覽無遺，擁有山與

花蓮「白楊步道」親子健行好去處！飽覽水濂洞美景、峽谷溪流

從白楊步道入口到水濂洞，短短2.1公里的路程就有七個隧道，建議攜帶手電筒備用；為建水壩而開的白楊步道，整條步道沿溪而行，前段遇見的是立霧溪的支流瓦黑爾溪，後段所見則是立霧溪上游的塔次基里溪，一路極景不

熱門新聞

連續陡爬坡！ 新北雞籠山登山步道 短程攻頂的「流汗步道」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。