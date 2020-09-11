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一日攻頂10座山頭！風櫃嘴至清天宮，「陽明山東西10連峰大縱走」

健行筆記 / 健行筆記Lin Hsien Chih

＃風櫃嘴一海拔768m頂山一海拔862m石梯嶺一海拔830m竹篙山一海拔1108m七星山東峰一海拔1120m七星山一海拔1092m大屯山一海拔957m大屯山南峰一海拔982m大屯山西峰一海拔977m面天山一海拔949m向天山一清天宮

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難得來到北台灣，今天安排了嚮往已久的陽明山東西10連峰大縱走，從市區開車來到風櫃嘴入口已8點40多分，行前看健行筆記紀錄預估要花10～12小時，只能趕緊出發了

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第一段縱走路線到擎天崗約6.4公里 (沿途縱走路線有綠色指標)

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走沒5分鐘左側可見香對山登山口

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只花1分鐘就來到海拔624公尺的香對山三角點

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原路而回續往擎天崗走去

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俯瞰瑪鋉溪溪谷

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幽靜的山徑

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來到此行陽明山東西大縱走第一座山頭~ 頂山

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陽明山東西大縱走全程10座山頭木樁上有拓印字體可收集 (除了竹篙山已改在雞心崙)，全部收集完後為"陽明山東西大縱走活動"10個字，這也是今天的目標

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離開頂山後不久進入一片日治時期所造的柳杉林

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沿途經過草原區都會有這種水牛警示牌

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遇見三頭水牛悠閒地吃草

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必要時有避牛樁可利用

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之後來到第二座山頭~ 石梯嶺

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石梯嶺遠眺磺嘴山(右)及大尖後山(左)

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石梯嶺遠眺大尖山

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石梯嶺望七星山(右)及竹篙山(左)

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續往前行，經過鐵門深鎖的磺嘴山生態保護區叉路口

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前方是擎天崗草原及七星山

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來到十字路口，取左往竹篙山方向行

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經過廢棄碉堡，遠處山頭就是竹篙山570128a0d319506163c6514ad6c8e425.jpg

前方叉路取左往竹篙山

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左側露出一點的山頭為大屯山，中央為七星山，右側為七股山

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竹篙山步道

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登頂第三座山頭~ 竹篙山

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之後往冷水坑方向行

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琉球松

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經過用來替代竹篙山的雞心崙，在此收集到"山"

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經過菁山吊橋

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來到冷水坑遊客中心，在此補充水及運動飲料

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接著往七星山前進

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俯瞰冷水坑

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經過涼亭

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仰望七星山

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回首來時路

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登頂此行第四座山頭~ 七星山東峰

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往主峰前進

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登頂此行第五座山頭~ 七星山主峰

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七星山主峰俯瞰臺北盆地

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之後往小油坑方向走去，俯瞰竹子湖，大屯山此時籠罩雲霧裡

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經過幾處硫磺噴孔

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底下就是小油坑遊客中心了

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來到小油坑

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在小油坑遊客中心再次補充水及運動飲料，因為接下來直到清天宮再也沒有補給點了

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接著先走小油坑箭竹林步道

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來到小油坑停車場後不久再右上接巴拉卡公路

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從巴拉卡公路觀七星山及竹子湖

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巴拉卡公路

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巴拉卡公路部分路段有人車分道可行，但公路較好行

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前方為接下來的目標大屯山

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來到大屯山登山口叉路取左行

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沿著石階步道往上行，兩旁都是箭竹林

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回望小觀音山

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前為軍事通訊營區

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接上公路後左行

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公路盡頭為大屯山助航站

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在此完成此行第六座山頭~ 大屯山

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往接下來的目標大屯山南峰(左)，大屯山西峰(中)及面天向天山(右)出發

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大台北盆地

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大屯山南峰(左)及大屯山西峰(右)

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回望七星山

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登頂此行第七座山頭~ 大屯山南峰 

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薄霧中的觀音山與淡水

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南峰過後的山徑較天然，先拉繩陡下

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再拉繩陡上

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登頂此行第八座山頭~ 大屯山西峰

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大屯山西峰看臺北盆地

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繼續往面天山及向天山

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俯瞰觀音山及淡水河出海口

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來到面天坪涼亭叉路口

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在這裡先不要循綠色指標往清天宮登山口，而是要往二子坪

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走一小段往二子坪的路就可看到左上往面天山的指標

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往面天山出發

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回望大屯山(左)及大屯山西峰(右)

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登頂此行第九座山頭~ 面天山

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面天山山頂的微波反射板

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面天山看觀音山及淡水河出海口

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繼續往向天山

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回望面天山

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登頂第十座山頭~ 向天山

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接著往清天宮方向行，經過向天池

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皇太子殿下行啟紀念碑

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終於來到清天宮，也完成了陽明山東西10連峰大縱走

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陽明山東西10連峰大縱走全程約24公里，花了8小時多，沿途有冷水坑及小油坑遊客中心可做補給，感謝老婆提早從冷水坑搭小15公車到捷運劍潭站換市民小巴1回風櫃嘴取車再開車到清天宮，讓我爬完後不會因為滿身異味搭公車轉捷運被人白眼?。

全程航跡圖 陽明山東西10連峰大縱走 （風櫃嘴～清天宮）

公路 陽明山 淡水

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