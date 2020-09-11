一日攻頂10座山頭！風櫃嘴至清天宮，「陽明山東西10連峰大縱走」
＃風櫃嘴一海拔768m頂山一海拔862m石梯嶺一海拔830m竹篙山一海拔1108m七星山東峰一海拔1120m七星山一海拔1092m大屯山一海拔957m大屯山南峰一海拔982m大屯山西峰一海拔977m面天山一海拔949m向天山一清天宮
難得來到北台灣，今天安排了嚮往已久的陽明山東西10連峰大縱走，從市區開車來到風櫃嘴入口已8點40多分，行前看健行筆記紀錄預估要花10～12小時，只能趕緊出發了
第一段縱走路線到擎天崗約6.4公里 (沿途縱走路線有綠色指標)
走沒5分鐘左側可見香對山登山口
只花1分鐘就來到海拔624公尺的香對山三角點
原路而回續往擎天崗走去
俯瞰瑪鋉溪溪谷
幽靜的山徑
來到此行陽明山東西大縱走第一座山頭~ 頂山
陽明山東西大縱走全程10座山頭木樁上有拓印字體可收集 (除了竹篙山已改在雞心崙)，全部收集完後為"陽明山東西大縱走活動"10個字，這也是今天的目標
離開頂山後不久進入一片日治時期所造的柳杉林
沿途經過草原區都會有這種水牛警示牌
遇見三頭水牛悠閒地吃草
必要時有避牛樁可利用
之後來到第二座山頭~ 石梯嶺
石梯嶺遠眺磺嘴山(右)及大尖後山(左)
石梯嶺遠眺大尖山
石梯嶺望七星山(右)及竹篙山(左)
續往前行，經過鐵門深鎖的磺嘴山生態保護區叉路口
前方是擎天崗草原及七星山
來到十字路口，取左往竹篙山方向行
經過廢棄碉堡，遠處山頭就是竹篙山
前方叉路取左往竹篙山
左側露出一點的山頭為大屯山，中央為七星山，右側為七股山
竹篙山步道
登頂第三座山頭~ 竹篙山
之後往冷水坑方向行
琉球松
經過用來替代竹篙山的雞心崙，在此收集到"山"
經過菁山吊橋
來到冷水坑遊客中心，在此補充水及運動飲料
接著往七星山前進
俯瞰冷水坑
經過涼亭
仰望七星山
回首來時路
登頂此行第四座山頭~ 七星山東峰
往主峰前進
登頂此行第五座山頭~ 七星山主峰
七星山主峰俯瞰臺北盆地
之後往小油坑方向走去，俯瞰竹子湖，大屯山此時籠罩雲霧裡
經過幾處硫磺噴孔
底下就是小油坑遊客中心了
來到小油坑
在小油坑遊客中心再次補充水及運動飲料，因為接下來直到清天宮再也沒有補給點了
接著先走小油坑箭竹林步道
來到小油坑停車場後不久再右上接巴拉卡公路
從巴拉卡公路觀七星山及竹子湖
巴拉卡公路
巴拉卡公路部分路段有人車分道可行，但公路較好行
前方為接下來的目標大屯山
來到大屯山登山口叉路取左行
沿著石階步道往上行，兩旁都是箭竹林
回望小觀音山
前為軍事通訊營區
接上公路後左行
公路盡頭為大屯山助航站
在此完成此行第六座山頭~ 大屯山
往接下來的目標大屯山南峰(左)，大屯山西峰(中)及面天向天山(右)出發
大台北盆地
大屯山南峰(左)及大屯山西峰(右)
回望七星山
登頂此行第七座山頭~ 大屯山南峰
薄霧中的觀音山與淡水河
南峰過後的山徑較天然，先拉繩陡下
再拉繩陡上
登頂此行第八座山頭~ 大屯山西峰
大屯山西峰看臺北盆地
繼續往面天山及向天山
俯瞰觀音山及淡水河出海口
來到面天坪涼亭叉路口
在這裡先不要循綠色指標往清天宮登山口，而是要往二子坪
走一小段往二子坪的路就可看到左上往面天山的指標
往面天山出發
回望大屯山(左)及大屯山西峰(右)
登頂此行第九座山頭~ 面天山
面天山山頂的微波反射板
面天山看觀音山及淡水河出海口
繼續往向天山
回望面天山
登頂第十座山頭~ 向天山
接著往清天宮方向行，經過向天池
皇太子殿下行啟紀念碑
終於來到清天宮，也完成了陽明山東西10連峰大縱走
陽明山東西10連峰大縱走全程約24公里，花了8小時多，沿途有冷水坑及小油坑遊客中心可做補給，感謝老婆提早從冷水坑搭小15公車到捷運劍潭站換市民小巴1回風櫃嘴取車再開車到清天宮，讓我爬完後不會因為滿身異味搭公車轉捷運被人白眼?。
全程航跡圖 陽明山東西10連峰大縱走 （風櫃嘴～清天宮）
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