日出染黃矮箭竹草坡！阿里山三霞「南霞山」單攻記

喜歡探勘是因為對於陌生的地方充滿一份憧憬，於是，一次又一次的被好奇心驅使而踏上那未曾走過的路徑，一次又一次的期待和通過層層的考驗，過程中有困難也有驚喜，更在宏偉的大自然中感受自己的渺小，雖然常常走到最後得帶著精疲力盡的身體回到文明之地，內心也總是充滿著歡欣和愉悅，山就是那麼的迷人。

在阿里山山脈中的三霞由北而南排列，依序是北霞山、霞山、南霞山，是鄒族的傳統獵場，其中的南霞山在88風災之後沉寂了好幾年，因為路程較遠，想要一日完登是比較不容易的，對這座山特別有感，源自於六年前地發現，當時這座山的資訊交流不多，參考了一篇可以當日往返的文章，卻因為途中的一段路徑崩塌荒廢，所以那次的探勘算是鍛羽而歸，傷了左膝蓋至今成舊疾，三年前的端午節安排第二次探訪，卻因天氣不給力，第一天未抵達預定營地，第二天意興闌珊在雨中撤退。

【六年前的未竟之路】

南霞山，標高1796公尺，三等三角點7536號。

從霞山與雞子山之間的主稜往南分出的這條稜脈，延伸至楠梓仙溪旁，南霞山獨聳於此，儘管四周圍都是兩千公尺以上的群山環繞，南霞山頂卻有很棒的視野，北面的霞山和雞子山清楚可見，有如左右護法守著南霞。隔著楠梓仙溪的對岸，前排”溪”字輩的山頭一字排開，遠望去穩約還可以看到楠溪林道，一座座蒼翠欲滴的山峰巒雄偉，彼此相互守護著，相較於周圍的群山環繞，在較低的高度中卻能有這麼棒的視野，南霞這座美麗又哀愁的深山密處，在好天氣的加持之下，令人駐足忘返。

三霞系列大多數的隊伍會安排2-3天行程，除了三霞之外再加上雞子、脈脈，總共五座山頭，也算很高CP值，南霞之美唯有親自走過才能感受，有時間安排個兩三天都很值得，近幾年資訊流通迅速，南霞已經變得熱絡許多，所以兩日以上的行程資訊較多，本篇僅就本次單日行程的記錄。

南霞夢圓相簿：連結

參考行跡：連結

本次行程路線圖，去程走綠色路線，稜線風景優，路徑安全，含休息六小時又三十分鐘，回程原計畫走雞子山北側線腰繞路徑(粉紅色路線)，預估也差不多時間可回到營地，但因輕忽路況的難度，此行回程我們選擇走雞子山南側腰繞路(紅線)，因而吃盡了苦頭，除了找路還是找路，過不完的溪谷走到懷疑人生，唯一的技術裝備只有背包內一條15米如童軍繩般粗細的棉繩，走到最後甚至連聽到水聲都會擔心...。

行程概要：日期：109.08.09(星期日)0318營地出發0328脈脈山登山口0458岔路(H2323)0520岔路(H2412)0530雞子山，標高2398公尺，三等三角點7543號。0605出發0620岔路(H2412)取右走稜線0705岔路(H2203)0713豪華獵寮(H2144)0718走(取右走腰繞路)0748岔路(H2140)嘯月山莊0820漂亮稜線(H1990)休0838走0907岔路(H1920)下背包0918注意要轉稜H18650952南霞山，標高1796公尺，三等三角點，編號7536號。1015走1055岔路(H1920)午餐休息1216回程1248漂亮森林1312過溪1407獵寮H1897m，遇見獵人，有小活水。1428愛玉棚(廢)H19581432竹林獵寮(廢)H19631445亂石區H1949m1458崩塌處H1970m1515崩塌上切高遶處H20041550小溪溝H1985m1610溪溝(困難地形)H1958m1650 全員通過(需用拉繩)1703溪溝(稍難)H1992m1715全員通過(徒手通過)1720溪溝(徒手通過)H19871800稜線岔路(休)1810走1913營地

淅瀝瀝的水流聲由遠而近，連續幾日在耳邊揮之不去，回想此趟南霞之旅深感真的是蒙上天眷顧，給了全天的好天氣，當天回程在過完大崩壁時才真正意識到，因著一念之差輕忽了路徑的難度，在裝備不足的狀況下，帶著大家走這條不確定的路而陷入進退兩難之中，從好奇到身陷驚險，在在考驗著大家的韌性和意志力，在艱難中看見夥伴的凝聚力，走過一條又一條的溪溝，卻是一次又一次的打擊大家的士氣，夥伴們也一次又一次展現團隊的默契，關關難過關關過，大家同心協力完成這段艱鉅的路程，在大自然中感受到自己的渺小和不足，在平安中學習到寶貴的一課，見識吳郭魚隊的團隊實力，在過程中更沒有任何人有半句的抱怨，此行的八位成員中，論體力和資歷每位隊友都在我之上，而我只是地緣之便，比其他人多幾趟這附近的行程，今天之前隊伍裡的成員，沒有人實際走到過南霞，感恩吳郭魚，真是優質的一支隊伍。

一日南霞之所以難，在於路程遙遠，且多年來少有一日完成之記錄可以參考，心中難免稍有忐忑，隊友間幾經研究討論，直到出發前日才確定路線，去程算是相當順利，都在預期規劃的時間內達成，而回程一個”輕忽難度”的誤判決策，大夥在驚險中體驗了一次令人印象深刻的震撼教育，也因此讓部分沒去過脈脈山的隊友留下遺珠之憾深感抱歉。爬山得靠緣分，真的一點也沒錯，緣分到了自然水到渠成，而南霞這條漫漫長路走了六年。

時間回到八月八號星期六下午，台中的隊友兩台車先後出發，與其中一部車約好在觸口遊客中心併車後先行上山，大家約定於達邦的轉角餐廳一起晚餐，結果是因一場小烏龍搞錯了地方，陰錯陽差換來還不錯吃的晚餐，從外觀看起來不怎麼起眼的餐館，自己養的雞，自己種的菜，自己釣的魚....白飯吃到飽，真是太符合登山人的需求了，可惜隔日下山已太晚，來不及再來享受美饕，這樣豐盛的美食，八人合菜才$2000元，名片也都是自己畫的，每一張都不同，大夥吃飽後還爭相收藏。

美食照片取自隊友拍攝。

餐後聯絡接駁車司機毛先生在達邦國小會合，開啟這趟待已久的旅程，八個人連同裝備擠進小發財車，就像擠沙丁魚般，途中還得請司機停車讓大家休息伸展，搖搖晃晃經過兩小時，大約九點，終於來到今晚的落腳處，林道盡頭的舊工寮營地，脈脈山林道全長約9公里多，扣除前段可行車距離，若選擇走路，實際需步程距離大約6.5K，換算坐車時間其實沒有差很多，唯中途提必須背水，怎麼選則都有辛苦的地方，而一日行程也只能選擇搭接駁車，以減少體力的負荷。

卸好裝備後，大家分工合作很快就搭好帳篷，通常在爬山的前一夜，是大家從各地而來的歡樂之夜，但此行因為明天必須早起，待一切就緒後便各自就寢，不一會功夫已有鼾聲響起，能夠席地而睡真是幸福，或許距離這種境界還很遙遠，每回上山總不能好好睡一覺，在外頭拍了幾張夜景也跟著鑽進帳篷。

這邊棚內還沒睡著的哥們還配合著打燈，真是有夠內行的～XD

約好2:30起床，時間還沒到，陸續有隊友起來準備，有點像小時候出遊般等不到天亮，於是跟著起床收拾，帳外天空佈滿閃閃發亮的星斗，朦朧月光隱約照著廣闊的山林，寂靜中偶而傳來動物的叫聲，為夜色增添幾分的神祕感，大家都是老手，各自都知道該做甚麼事，很快的一會功夫就都準備就緒。

03:18比預定時間提早十分鐘出發。昨日下的雨水未乾，開始就先穿著雨褲避免潮濕，但雨褲悶熱總讓人感到不舒服，過脈脈山登山口之後的樹林裡，植被乾淨顯得乾燥許多大家停腳脫去雨褲後續行，脈脈山到雞子山這段路算是比較熟悉，但黑夜中前進遇到路徑較不清楚的地方，還是要確認一下是否跟在航跡上，否則走著走著偶而還是會跟著獵徑走偏，發現偏離則立即修正以免走冤枉路。

0458岔路(H2323)，前幾年在此藏了2.6公升的水還在，就留給有緣人囉。0520岔路(H2412)。就姑且稱之雞子山前峰吧，反正地名有時候就是約定成俗，用習慣了就知道是哪裡，走了兩個小時到這裡天色已亮，終於得以犒賞一番，從林縫中望見遠處的棚機山，山腰雲帶盤繞，為山頭畫了白眉點綴出優美的姿態，一早梳妝打扮就為迎接遠道而來的旅人。(照片隊友拍攝)

從脈脈山下鞍部再爬升約300公尺來到2412峰岔路，是此行的最高點，東北稜線是往霞山方向的路，雞子山方向往南續行，稜線起伏不大但箭竹一年比一年高。

0530登頂雞子山。

雞子山頂的大片矮箭竹草坡，在日出時刻太陽從南玉山處冉冉而升，金黃色的陽光灑在這片草坡上，讓葉片上水晶般清澈的水珠閃閃發亮，美到令人覺得不可思議，日照大地出現生機，也照亮旅人的心情，在歡呼聲中大家似乎才從黑暗中醒了過來。

0605出發，離開雞子山。美景常令人流連忘返，但山路遙遠，出來走還是要還，眾人在依依不捨中收拾離去。

0620岔路口，H2412m，為節省時間，取右行直下稜線，這段路較少人走，但其實還算好走，大部分路徑還算清楚，偶而還有路條可跟，且林相優美，如果從脈脈山過來，建議一定要走一趟這條稜線，絕對值得的推薦，大推。

0705岔路(H2203)，稜線下來後和北側腰繞路線在此會合。低鞍處回望2412峰

低鞍處的展望，可見阿里山公路從芙蓉山腰經過，芙峨谷橋清析可見。

0713過低鞍後續往前不久，在路徑右側有一狀況不錯的獵寮，大家在這裡休息，補充能量。

00718續行，獵寮後方即是2231峰南側的腰繞岔路口，大家異口同聲話聲～走腰繞路^^這段腰繞路，路徑清楚好走，比預期中還佳。

0748岔路(H2140)嘯月山莊，許多記錄在此處都會記成四叉路口，但實際上只有三岔路，從2207下來的縱向路徑，其實只是抓方向往下，實際路徑要走圖中藍色的路線會比較緩。

嘯月山莊這條腰繞路，因為逐年崩塌的關係，目前應該也是難以通行了。

比對空照圖可以判斷，嘯月山莊腰繞路徑損壞嚴重，在右上方的紅色虛線，是從第四獵寮到嘯月山莊的腰繞路捷徑，此段路在六年前探路時已經荒廢不通，早期從特富野山葵園上來，就是由此腰繞路，經嘯月山莊直抵南霞。

0820漂亮稜線(H1990)，在中級山中少見這樣乾淨又漂亮的稜線，走過千山萬水的夥伴們，每個人都對這條稜脈讚不絕口，大家又忍不住拿出相機盡情地拍起照來，於是在此休息片刻。

0907岔路(H1920)下背包，因距離午餐時間還早，預估在一小時內可達南霞，隊友建議下包，可以加快速度，於是決定在此下包，先到三角點再回來這裡午餐。

此處也是雞子山南側腰繞路的上線岔路口。

續行不久發現偏離航跡，原來已經不知不覺走錯稜了，靠近南霞山稜線比較多小支稜，且主稜不再同一直線，建議一定要搭配GPS航跡或手機APP軟體，才能適時檢視是否走錯稜線以隨時修正方向。

0952南霞山，H1796公尺，三等三角點，編號7536號。

從霞山與雞子山之間的主稜往南分出的這條稜脈，延伸至楠梓仙溪旁，南霞山獨聳於此，儘管四周圍都是兩千公尺以上的群山環繞，山頂卻有很棒的視野，北面的霞山和雞子山清楚可見，有如南霞的左右護法，隔著楠梓仙溪的對岸，前排”溪”字輩的山頭一字排開，遠望去穩約還可以看到楠溪林道，一座座蒼翠欲滴的山峰巒雄偉，彼此相互守護著，相較於周圍的群山環繞，在較低的高度中卻能有這麼棒的視野，在好天氣的加持之下，令人駐足忘返。千年風雨不離不棄，百里山路累也不記，漫漫長路走了六年，終就一窺你的美麗！1015帶著依依不捨的心情離開南霞，真的期待有機會再來。

1055岔路(H1920)午餐休息，午餐休息是歡樂的時光，大家各司其職，煮麵、燒開水、泡茶、咖啡、黑糖檸檬，還有小菜和各式水果樣樣不缺。而我只能在一旁跟著吆喝，然後就有得吃，跟著吳郭魚總是吃香喝辣，吃好吃滿，幸福指數滿分：)

1216撐著飽飽的肚子啟程返航。從早上出發至此，除了拍照稍稍佔用掉了一些時間，行程大致都在預估的範圍內完成，準備充足順利則理所當然，但也許是太順了，反而失去戒心而輕忽可能遇到的困難，也因此註定吃盡苦頭，因為早上的幾處未知路況都出奇地順利，回程選擇了雞子山南側的腰繞路，於似乎也沒有人提反對意見，在午餐後的歡笑聲中，大家再度踏上一條未知的回程路，雞子山南側這條腰繞路已經隔好幾年沒有新記錄了，最近一次大概也是六年前，當時的隊伍是由獵人帶路，只略知路況不佳，殊不知時隔多年這條路已經每況愈下。

1248漂亮森林，從主稜延伸下來的這片森林美到不像話，大片的森林底下幾乎寸草不生，厚厚的樹葉有如為這片森林鋪了一層地毯，走在其間可以感受樹葉的柔軟與舒適，而具有藝術造型的樹藤，順著樹幹蜿蜒而上，盤繞回之後又回到地面，就像熱戀中的情侶般，不時的纏綿著。

山林的美麗與哀愁，美麗的背後總隱藏著危機....，就在這片漂亮森林的下方即是一大片的崩塌處，檢視航跡，下線腰繞路即通過該崩塌地，上線則是沿著崩塌上緣繞過崩塌之後兩線會合再下切到溪床過溪。

1312過溪，夥伴們個個身手矯健，很快便順利通過，而爬山的人都知道，下多少就要上多少，下切過完溪總得還回高度。

哥哥有練過喔:P

1407獵寮H1897m，遇見獵人，有小活水。獵人姓方，對我們走此路徑也感到好奇，畢竟這是少有人跡的地方，簡單寒暄得知他們在整理路徑，說過陣子有孩子的山林活動要舉辦，有向其打探路況，他們對山區熟捻雖對於我們的計畫抱持懷疑，但也關心我們是否能在天黑前順利走出去，而我們時間有限，只能依著航跡走。

與獵人合影後續行，一開始還可以跟著獵人的坎痕走，但沒多久就不見了，心裡頭納悶著獵人是如何來到這裡。

1428愛玉棚(廢)H1958，已經廢棄的曬愛玉棚架。

1432竹林獵寮(廢)H1963m，荒廢的獵寮，意味著老一輩的獵人凋零了，年輕的獵人不再經營此處獵場，路也隨之而荒廢。

從地圖上研判，剛才遇到的獵人比較有可能從此處(竹林獵寮)上到雞子山，再循稜線路徑出去，因為在跟隨獵人的路痕時，就是在愛玉棚架附近跟丟了，從空照圖中檢視這一帶沒有崩塌地，而年初在脈脈山林道和遇見的獵人聊天時，也提及從雞子山有路可以下南霞，故作此推測。

1445亂石陣區H1949m，沒有明確的路徑，只能依著行跡抓方向走，唯GPS的小螢幕不利閱覽，常常必須修正方向，手機的APP就比較方便一些，但耗電量大且行進間需拿在手上隨時檢視也是不太方便，工具就是如此沒有最好的只有最適用的，各有優缺點也只能各取所需了。

1458大崩塌處H1970m，看到眼前的景象有點傻眼，此刻才真正意識到，因一時的輕忽變成現在的進退兩難，時間已近下午三點，回程已經走了兩個半小時的路，若要往回走等於浪費了五個小時的時間和體力，而繼續往前的路況卻又充滿了不確定，當下商請隊友先休息等候，我與賢哥兩人往崩塌處探路況，確定可行後賢哥回頭指揮隊伍，我則續找可以上切的適當位置架好繩子後，等候隊員依序拉上崩壁邊緣。1515崩塌上切高遶處H2004

1550小溪溝H1985m，往下行找到下溪點，徒手通過還算容易。

1610溪谷(困難地形需要繩子才能通過)H1958m，下溪之前的路況。

循著之前的模式往下探察溪谷下切點，發現愈往下，溪床的落差越大，愁悶之際傳來上方賢哥找到下溪床缺口的歡呼聲，原應該有木梯，如今只剩老舊拉繩和一條舊鋼索，可惜長度都不太夠，免強可以下到第一階約兩人高的垂直落差，這次賢哥打頭陣先行下溪床，接上隨身攜帶的唯一繩子，因為角度的關係下第一階時會甩動身體，於是由賢哥留在第一階幫忙確保以免人員受傷，真是辛苦了賢哥，我則押後，最後一個下溪床。

1650 全員通過(需用拉繩)，就這樣光是這個溪谷就整整耗掉四十分鐘，此刻已無心再拍照了，深怕有一絲差錯，時間一步一步的過去，大家都收拾歡樂的心情，戰戰兢兢的面對每一步伐繼續趕路，每次都以為過了這次後面應該就會比較好走，無奈過不完的溪谷讓大家的心情幾乎崩潰。

1703溪溝(稍難)H1992m，全員徒手通過耗時13分鐘。

1720溪溝(徒手通過)H1987爬山的人通常在行進中只要聽到潺潺的流水聲都會很興奮，因為水是生命之源，唯獨這趟行程例外，走到最後，尤其又聽到水流的聲音時更是哀聲遍起，幸好後面的兩處都還算不困難。整個下午都處在緊繃的戰鬥狀態中，過完最後溪溝後隨著水聲漸漸遠離，心中踏實許多，但上稜前將近2百的落差，也是陡到讓你不要不要的，途中休息了兩次終於趕在天黑之前上到稜線。

1800稜線岔路(休)細數雞子山南側這段腰繞路，除了中間的百米大崩壁外，沿途共有五次需下切溪溝，特色都是東岸陡峭西岸稍緩，回程方向剛好是順向高陡下切,低緩上攀，因此有繩子可拉相對就比較容易通過地形，若是反方向則會增添許多困難度，每條溪溝幾乎都成V形落差，得先下切再還回高度，在整理記錄時詳細比對才發現，這樣五次上下大概吃掉兩百多公尺的高度。

1810走～休息十分鐘後繼續趕路，雖然已經回到熟悉的路徑上，然最後上脈脈山之前的這段爬升也是意志力的大考驗，因為走到這裡戰鬥力已經快要用盡。

雖然有半數的隊友沒去過脈脈山，但經過整個下午的纏鬥，回到脈脈山叉路口，多數人已經累到無心再戰，也因此稍稍留下一點遺憾，對此也感到一點愧疚。

1913營地，終於抵達營地，原約定1800會回到營地，讓司機毛先生等候一個多小時也沒有絲毫的抱怨，真正是足感心ㄟ。

眾人迅速收拾裝備打包上車，兼具的路程已經完成，最後的真正的大魔王還是得面對，兩小時的沙丁魚.....林道回程車上大家討著今天的狀況，似乎每個人都經歷了前所未有震撼教育，也深深體會到，為什麼在面山教育中常常提到的，迷途後不能隨便下切溪谷，凡是唯有親身經歷過，才能有更深的感受。

人的一生就像是一條未知的路，走在這條路上，最重要的不是已經看過了什麼風景，而是即將要出現什麼風景。在未知的旅途中，最重要的不是我們置身何處，而是我們將前往何處。生活就是一種修練，遇見障礙就需彎腰或者迂迴，既然做了選擇就勇敢的面對，感謝天地感謝一切的幸運，也感謝一群優質的夥伴，謝謝你們^^