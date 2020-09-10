短短500公尺的親民步道！新竹獅頭山風景區「水濂橋步道」　沿途賞山林、溪谷

位在新竹峨眉的獅頭山，屬於國家級的風景區，擁有許多的名寺和古道。這天和朋友一起來探訪小而美的悠閒步道

這天預定走的幾條步道，位在風景區的後山，也就是獅尾

和朋友約在獅山遊客中心，中心前有一處停車場，若沒有位置可再往前約百公尺左右還有一處

獅山遊客中心旁有一處歇心茶樓，提供客家飲食，多年前和朋友曾經造訪，古意的建築搭配懷舊音樂，不少人就在遊客中心周邊閑話家常呢

從遊客中心旁的階梯往下，過了馬路到對向，便是水濂橋步道

因為周邊幾條步道均有相連，從這裡起走是終點處，倒著走。雖只有短短500公尺的距離，沿途景緻倒也豐富

短暫的石階梯

接續狹窄的泥土徑

每百公尺就設有不鏽鋼製的距離標

經過這座建於1918年的石磚拱形糯米橋，是早期獅山道路尚未開闢前，北埔、峨眉、南庄住民往來均會經過的橋樑

順著橋梁左轉則建置了木棧階梯，從這裡可以瞧見糯米橋的字眼，可惜被群樹遮擋

走回到原泥土徑，並接上木棧階梯，很快的200公尺的距離處(因為我們是倒著走)

階梯往下則來到另一座，橫跨石子溪的水濂橋上，整座橋被周圍的綠意群樹包圍著，令人清新舒爽

而從橋上的某個角度，則可以瞧見被溪水切割成深十餘公尺的一線天峽谷 壺穴、岩穴特殊景觀

橫跨石子溪的水濂橋木棧道修整的不錯

但快到出口處 卻又變回土石階梯及泥土徑

最後接回石階步道便來到出口

很難想像緊鄰著鄉道，轉個彎，就能欣賞到蓊鬱的山林、溪谷、岩穴、一線天….的絕美景致。短短500公尺親民的步道，卻相當迷人 ^.^

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