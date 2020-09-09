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一日單攻「雪山主東線」！山頂遠眺龜山島、失落的北稜角好美

健行筆記 / 健行筆記Sammi 小敏

預計上禮拜出發的雪山行，因颱風延期至昨天

從埔里到武陵農場約4個半小時，原本決議凌晨一點出發，但看了一下天氣預報，降雨機率約20%，也許早一點出發，可能看得到日出。抱著看日出既期待又怕受傷害的心，我們決定前一晚10點的接駁車從埔里出發！六點下班後，洗澡刷牙上床睡覺，雖然很順利地入睡，但七點多整個人就清醒了，翻來翻去直到九點，起床整理裝備順便吃了顆暈車藥。

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▲武嶺滿天星斗

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暈車藥太晚吃了，我整個大暈車，換到前座還是暈，睡不著再吞了一顆暈車藥，還是不行到松雪樓廁所就吐了，可是剩下最後一顆回程的暈車藥了，好在同行友人杉媽借我一顆，去程總共吃了三顆暈車藥

抵達武陵農場，需先付一人160元的入園費，第一次來武陵農場，真的不知道這麼遠～

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▲整理裝備

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我們把入園申請投入信箱，在2:50啟登，啟登後是一長串有如水社大山的階梯登山步道，從登山口至七卡山屋約兩公里，四周寂靜，很久沒有走夜路了，看著地上圓圓光點，眼睛酸澀，頭暈腦脹，好想睡覺，腦海泛起那段不堪回首的玉山單攻記憶

七卡山屋至哭坡觀景台，大約兩公里，已看得到遠方天邊的光亮，我們速速爬完哭坡，想趕快上東峰看日出，哭坡雖然名為哭坡，卻一點也不哭，距離沒有很長，算是很好走的步道

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▲哭坡觀景台

走完哭坡，離東峰還有0.7公里，此時時間已來到五點半，感覺來不及，於是加快腳步，我們在五點五十分抵達東峰，不過，頭頂上厚厚的雲，把太陽蓋在裡面，灰藍色的天空，說明我們與日出無緣，沒關係，打起精神來，繼續朝著主峰前進！

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東峰下來，往369山莊，前半段的下坡令我憂心回程的償還啊，我們先遇到了直升機停機坪，再來，也遇到了雨，哎呀，真慘，白牆就算了，還下雨，我默默的把心裡話說出來，一夥人在一顆大樹下換上了雨衣，我與老爺的裝備最陽春，雨衣都是最便宜的，但我穿上雨衣那一刻，突然有種無以名狀的心情，第一次穿上雨衣在山裡行走，聽著雨滴打在雨衣的聲音，刺激作用，心中泛起一絲溫暖，好想睡啊，抵達369山莊，冷得直發抖的我們，在山屋裡小憩，躺在冰冷的床上，聽著屋外的雨聲，想著，回去我要換一下裝備了！

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▲回程的369山莊，太陽高掛，後面有個正妹美眉

小憩半小時，雨還沒停，穿上雨衣，往主峰出發，數著路標，走了0.8公里進入黑森林，高聳大樹遮住原本就不亮的光，與路過的人打招呼，大家都苦笑著，同是天涯淪落人啊～好在路途不算難走，還能穩定速度，走了兩公里，抵達圈谷底部，雨變小了，像被殞石打到的凹洞，這是被積雪侵蝕而成的，頗為壯觀

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▲黑森林

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▲感謝添哥的帶領，讓我不覺路途遙遠

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▲圈谷

從圈谷底部再走1.1公里，就到主峰啦！加油啊~~

雨停了，我們把雨衣換下來，雖然雨衣很陽春，但卻很好塞！

上坡使我們氣喘呼呼，越往高處越喘，此時老爺大喊一聲「那是龜山島嗎」一行人回頭看去，霧已散開，天空出現分線，藍天的範圍慢慢擴大，遠方一隻烏龜浮在藍藍海上，怎麼可能！我們在台中，竟然看得到宜蘭的龜山島！天啊！出大景啦！

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▲遠處的小烏龜

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▲主峰途中，被火燒過的玉山圓柏

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▲黑森林裡面的石瀑

大約在10:00抵達雪山主峰，看到石頭那一刻，發出一聲長嘯，好在山頂都沒人，我們包場！

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▲這一刻是全台灣第二高的人

7d19ca0885ac47dc215370fe4022feff.jpg大家衝去抱抱石頭，像是歷劫歸來的人們，我們吃著午餐眺望著遠方龜山島，不可思議啊，竟然在這裡看得到宜蘭.....，把驚訝配著飯糰吃！

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▲遠眺龜山島

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整理裝備同時遇到一位剛從北稜角下來的登山客，正巧我們也想上去看看，這位先生很熱心幫我們帶路，之後便由我們自己攻頂，雨下完了，山的顏色變得更青綠

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上北稜角有一小段攀岩，都有拉繩，很安全，

北陵角海拔離主峰只差6m，一樣是超過海拔3000公尺的山，擁有360度環景視野，不論風景或是具有挑戰的路線，都不輸其他山，卻沒入選百岳，原因只是離雪山主峰太近了，聽到這段故事，默默心疼北稜角，這是一座失落的美麗大山！

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▲很美很刺激的北陵角，大家不妨來看看他

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從北稜角開始下山，我的弱項碎石，不，這是滑石坡，順著陡坡一路下滑，速度很快，我竟意外沒跌倒，看來是為了棲蘭越野跑而買的索羅門越野鞋幫了大忙，知道不會跌倒後，更能放開雙腳，讓身體順著地形調整擺動

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▲後面就是雪山主峰

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一行五人，快速下撤，回程天氣漸好，太陽變成熱烈，早上的東峰白牆，令我感到可惜，於是提出不合理要求，「可不可以陪我再上東峰拍一張照....」感謝大家同意，我們踏著輕快步伐一日二刷東峰，路上遇到很多剛上山的登山者，大多都是20出頭的年輕人，最近登山風氣盛行，山裡變得熱鬧起來，此時....我發現放在口袋的最後一顆救命神丹-暈車藥，不見了！我的天！完蛋了～，下山的路我一臉憂心，暈車真的非常難受....

感謝同行的于瑄姊把她最後兩顆的暈車藥分給我一顆，看看能不能撐回埔里

dfca635698fde79ca6ff4c1398470aa2.jpg▲感謝司機+攝影師的橙爸

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▲感謝添哥統籌規劃與帶領

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安心回到登山口時間不到5:00，來接駁我們的橙爸已在露營區煮好熱騰騰的麻油猴頭菇湯等我們，感謝杉媽備料，原本我們要買薑母鴨結果沒開，杉媽神救援，可是我太怕暈車吐，所以只能乾瞪眼...

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▲開心小跑下山

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回家路上，眼皮很沈重，出武陵農場就秒睡了，大伙兒一路昏睡，從昨天晚上九點開始，我們已奮戰23小時，一路不停車，橙爸開的又快又穩，終於在九點半抵達埔里，我沒有暈車！太棒啦！差一點就24小時的旅程，從下雨至出大景，戲劇性的一天，真的太充實！

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0k雪山登山口2:50分2k七卡山屋→4K 哭坡 →5k雪山東峰5:40分  

→7.1k 369山莊 →7.8k黑森林→9.8k圈谷底部→10.9k雪山主峰10:20分 

11.7k北稜角11:30分12.4k圈谷底部→14.4k黑森林→15.1k 369山莊13:48分 

17.2k雪山東峰14:46分18.2k 哭坡→20.2七卡山屋→22.2 登山口4:40分

總里程：約22.2公里

總耗時：約13小時47分鐘

總水量：1000cc

感謝添哥、老爺、杉媽、于瑄姐一路上的包容與支持並給予部份照片！

登山 龜山島 武陵農場

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