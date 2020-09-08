遠眺日月潭壯闊全景、紅葉步道好療癒！「貓囒山」好走又好拍

離開「後尖山」後，順著台21線北上，約於63K的「中山路270巷」時左轉。此時即可找路邊停車，但若是像吾家老咩不想走太多路的話，仍可以沿著柏油路再往上開到茶改場的門口。可千萬別看到路邊的告示牌寫著「茶改場試驗場區管制，非洽公車輛請物進入」的警語就傻傻的以為車子不能開上去。由於位在270巷尾端處的茶葉改良場（以上簡稱茶改場）不對外開放，所以才會有那塊牌子，但因茶改場還沒到，所以就放心的一路往上開去。像我今天就是直接開到茶改場的門口（如下圖）後再迴轉，找尋未畫紅線且不會阻礙交通的路邊停車。

「貓囒山」步道的起點就位在茶改場門口的對面，旁邊有一座斗笠狀的涼亭，裡頭立了一個紀念碑。

原來這是為了紀念一位日本人「新井 耕吉郎」。新井先生是日據時期魚池紅茶試驗支所的最後一任日籍支所長，任職期間即使遇到二次世界大戰，臺灣經濟陷入困頓，仍很認真的推動臺灣紅茶的各項研究與推廣業務。當他於1947過世後，後人為了感謝他，便在茶園裡建碑以紀念他對臺灣紅茶試驗業務的貢獻。

涼庭一旁的磚紅色階梯就是步道的起點。

步道口立有茶改場魚池分場的簡介。「行政院農業委員會茶業改良場魚池分場」最早創立於日治時期昭和十一年，即民國25年，原名「臺灣總督府中央研究所魚池紅茶試驗支所」。民國27年增建紅茶製造實驗工廠，為臺灣大葉種紅茶之研究中心。迄民國34年臺灣光復後，為臺灣省行政長官公署農林處接收，改隸臺灣省農業試驗所，名為「臺灣省農業試驗所魚池紅茶試驗支所」。歷經數次變革，於民國99年6月11日 因機關修編，改置為「行政院農業委員會茶業改良場」所屬之派出單位。

看完簡介才知道原來臺灣的紅茶起源這麼早，以前都沒什麼聽說，是近幾年才知道原來日月潭除了美景外，連紅茶都很出名。09:50 起走~

步道終點為日月潭「氣象站」，從這裡起算的話，單程距離為1.2K，但真正的貓囒山步道起點應該從山下起算，今天是為了老咩的公主爬，才很偷懶的把車開上來，可少走約單程1.3K的柏油路程 @@~

一開始就是豪華的木棧道。

小小一段爬坡對老咩來說應該就只是小case而已，只花一分鐘就走完了。

接下來取右，順著圍籬護欄走就對了。

從圍籬處俯看步道入口，柏油路邊停了幾台車，其中一輛就素偶的 @@~ 左邊的小屋就是茶改場的門口管理室。

圍籬路一樣很短，也是一分鐘內走完。盡頭處是茶改場另一個的出入口。看這個樣勢，這個出入口車輛唯一出入口，車子若要開上來，勢必要先開進茶改場裡，然後繞上來之後再從這個出入口出來。只是茶改場不開放民眾入內，所以大家也就別想直接開車上「貓囒山」了 @@~

順著大條的柏油路往上走，雖有一點坡度，但走起來不至於費力。

09:55 來到傳說中的「紅葉步道」。

原以為這紅葉步道只有在秋冬時才會出現，沒想到在這個炎夏的季節裡也能看到火紅的落葉。

而火紅的落葉是從哪兒來的呢？此時就要抬頭看看路邊到底是種了什麼樹？原來是「錫蘭橄欖」。老咩說這種橄欖果實不太能拿來直接吃，所以我們就純欣賞即可。

又見到這個活動牌。拿出手機一查，發現是歐都納的活動。有興趣的冰友可以來集集看，我自己則是對這種集山頭換獎品的活動興趣不高。向來就是走多少算多少，為了集而走，不適合我 @@~

錫蘭橄欖的花是雪白色的耶，出乎意料的小而美~

10:00 來到第一處觀景平臺，但平臺看起來正在修繕中。

從平臺望出去就是日月潭的美景。

這一路上除了有不少的試驗場茶園外，道路兩旁也還有一些人造柳杉林，但感覺這些柳杉長得有些營養不良 @@~

禁止進入，故取左續行。

又有一處平臺，但一樣處於修繕狀態，地板都被拆光了。

這個平臺看不到日月潭，只能欣賞茶園風光。

日正當中，幸好多數路段都有樹蔭可茲利用。

第三處的小平臺一樣也是地板拆光光。

看出去的角度則和第一處的平臺差不多。

轉彎處右方的這塊空地感覺以前應該也是有一些設施在上面。

走上空地，順著高壓電線的方向向下望去，可見山腳下散布著錯落有致的小村落~

哎呀~老咩也未免走得太過優閒了吧?!這下可就沒理由再說我騙她了，明明就這麼好走的柏油路，最適合公主爬了!

10:20 遇路邊的2K里程樁，不過這2K應該是從山下的公路開始起算。

再轉個彎，便看到前方的大水塔，這表示「貓囒山」的終點就快到了。

前方藍色的鐵門就是氣象站入口，刻著「貓囒山」的大石頭就躲在裡頭。

10:23 抵氣象站。

大家要注意一下氣象站的開放時間，可別白跑一趟。

今天的貓囒山很熱鬧，許多遊客都到此一遊。

由於「貓囒山」原本的三等三角點基石已經遺失，只剩一顆氣象站的基石（位在氣象偵測圍籬的角落旁），所以現在大家多以這塊大石頭當代表。來到這兒，肯定要跟代表「貓囒山」的石頭公合影留念。

雖然氣象站這兒的觀景平臺所看出去的視野遼闊，可惜由於「貓囒山」的高度只有1020M，俯視的角度不夠大。不像斜對面的「水社大山」高2059M，整整多一倍，俯視感跟著加倍。

下圖這張是之前去「水社大山」登頂途中拍的，是不是更壯觀呢？

氣象站裡有提供坐位供遊客們休息，並設有洗手間，趕緊來去洗毛巾，同時也把身上的臭汗擦一擦！

休息的差不多了，起身逛逛氣象站。

放大看介紹，歷史真悠久~

氣象站後方則有一些氣象測量儀器。我跟老咩討論著，跟玉山北峰比的話，日月潭氣象站的工作環境真不錯，交通方便，每天還有免費的日月潭風景可看，不知待遇會是如何？哈~

走到後方，還可眺望水里、國姓及埔里等地。

10:50 啟程下山。

試驗茶園都在試驗什麼呢？看這雜草不除的模樣，莫非是在試驗有機紅茶？

回程一路下坡，走得很快，不到20分鐘就已經回到「紅葉步道」。

11:12 抵步道起點。

哇~路旁都已停滿了車輛，看來這平易近人的「貓囒山」步道很熱門喔！

離開日月潭山後，來到埔里。老咩說要再去看看之前很想吃但卻都一直吃不到的「橫濱拉麵」，我說這時間肯定又要排隊，但咩不屬心，所以只好載她去看看。果真，門口又是排了一堆人，立馬撤！拉麵吃不成，還有「義大利」麵可吃。這家「朕饗吃」也是上次到埔里吃過一次後覺得是C/P值很不錯的店家，推~

目前每週一公休，但因應闆娘產期將至，所以FB裡有公告營業時間會有所調整。

點了雞柳條與雞米花各一份，每份都50元。

而上一次我點麵吃，今天改吃飯試試看味道如何。我發現不管哪一家餐廳的義式料理，我只能選吃「青醬」類，加白醬的東西我吃了都會想吐 @@~

老咩點的焗麵，上層的起司好吃，但下層的白醬則會讓我吃不消 @@~

吃完午餐，直接打道回府。充實的半天，一次走訪兩座日月潭小百岳，風光各有不同，走完還可吃美食。美景+美食+美人同遊，人生夫復何求，呵呵~

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