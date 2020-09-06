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山系野遊！「大屯山群峰」連走　俯瞰群山環繞的台北景觀

健行筆記 / 健行筆記Chin 天天的異想世界

出發日：08月15日 天氣：晴

一早在捷運北投站搭小6公車到清天宮→面天坪→大屯西峰→大屯南峰→大屯坪→大屯山主峰→大屯山主峰登山口→百拉卡鞍部→二子坪→搭108園遊車轉129公車到捷運新北投站（GPX）

貼心小提醒：記得帶棉質手套。

清天宮登山口，沿途小花笑臉迎人。

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觀音山、台北港清晰可見

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長長階梯，兩旁滿滿綠竹林長好長滿...晨間和熙的陽光從竹林細縫間灑下...。

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接著階梯漸緩，走入巨木區...面天坪(大屯山西峰登山口)快到了...

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前方有一叉路，左邊可往向天池、面天山。右邊走即可到達面天坪(即大屯山西峰登山口)

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面天坪 - 曾被發現是古代聚落，距今200-500年前平埔族曾在此活動。另，二千年前史前時代人類也曾在此狩獵、採集活動過。

直走可以到二子坪遊憩中心。往右邊就是今天爬山路線。

另，這裡有個題外話要說，就是爬山接近大自然的同時，有些事還請遵守。我知道每個人都有滿滿的愛心，看到小動物就想拿食物餵。就在這涼亭的那位阿姨正在餵食松鼠。這會害了松鼠。現場提醒，得到的回應居然是：沒關係啦！ 當場白眼已翻到後腦勺。在大自然裡「愛樹、愛鼠，請勿餵食野生動物」....

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入口處，警示牌出現「屬自然泥土路面，濕滑、坡度陡峭，需拉繩...」剛開始就是泥濘路段，爬不到五分鐘就到了攀繩往上路段，沿途都是土泥地夾雜樹根及大小不一的石頭路。這段路很有森林探險的FU。

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遠方的那道光，代表第一段拉繩結束，西峰到啦！

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大屯西峰標高980公尺，頂上巨岩散落，山頂景色寬廣、高遠遼闊(可見二個山形渾圓座山 - 面天山、向天山)。雲霧迷漫是日常的山頂，今天運氣好，淡水河都清晰可見。

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平日滿滿登山客的平台，今日很幸運沒見任何人影。任何角度任你拍好拍滿...。

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離開西峰，開始就是拉繩而下的石稜路，巨石群陡下沒有在客氣，手腳並用攀爬完石稜路，我已雙腳雙手無力。

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途中驚見美麗野百合盛開著。

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滿滿綠油油的蘆葦草，長好長滿...猶如垂簾聽政般拉繩路...。

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接著，稍為輕鬆一點的泥濘路段，沿途高大林木站兩旁。接著，又是一段陡上攀繩加泥濘路段。須靠繩索輔助，踩著樹根及亂石緩慢而上。

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大屯山西峰至南峰，山勢陡峭，土徑濕滑，需攀繩陡上陡下，是此路線較挑戰的路段。在南峰遇到一群團體登山客，人多不多留。離開南峰後，路段漸漸平緩而下，但路面依舊泥濘難行、有點滑。

往大屯山主峰的民航局助航站前進，無止盡上坡的石板階梯...。

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大屯主峰，高是1,092M，為一錐狀活火山。剛才誇讚的老天，又給我開了個玩笑。就在踏上主峰的同時濃濃雲霧襲來...。

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觀景平台，視野佳，飽覽群山環繞的台北都會區景觀。東邊眺望七星山、往南鳥瞰大屯南峰、西峰、淡水河口。是著名的「大屯夕照」、「大屯雲海」的最佳觀景點。

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從大屯山主峰到鞍部氣象站，先是稍平緩的路段，接下來…就是…無止盡下坡的石板階梯…階梯…還是階梯，山徑兩旁的箭竹林及芒草非常盡職的長好長滿，幾乎掩蓋了山徑。有如下了三座沒有轉彎的101樓梯。直峭陡下的石階，是早期森林防火線。

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對面是號稱陽明抺茶山的小觀音群山

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好似走入迷宮般的箭竹林...

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出了箭竹林，鞍部氣象站到了。再走到二子坪搭108小巴到陽明山公車總站轉129公車到捷運新北投站。

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捷運新北投站

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順遊 百年驛站 - 新北投驛因廢線而走入歷史的驛站，重回娘家囉！(座落在捷運新北投站旁的七星公園)保留原汁原味的木造建物，有淡淡檜木香。四個老虎窗、銅瓦屋頂、簷架下雕花托座。

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最後，在這炎炎夏日北投市場傳說中的「陳家挫冰」 - 大碗公黑糖剉冰...料超多...一定要的啦！

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北投 登山

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