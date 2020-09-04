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登山準備必看！登山綜合保險怎麼保？各縣市規範、線上投保教學整理

健行筆記 / 健行筆記Abo阿寶｜登山．攝影．旅遊

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。

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開始接觸爬山後，才知道除了管制區域需要申請入山證、入園證之外，有鑒於之前多起山難引發的救援問題，各縣市也開始要求登山客須辦理登山綜合保險。下面的表格是我從各縣市政府機關官網找到的資訊，整理繪製而成，如果需要看第一手的條文內容，可以往下拉到文章最後面，我都把連結放在參考資料那囉！

為什麼要保登山險？

最直覺的原因是…因為政府有規定啊！但買保險也是希望能夠在意外發生的時候，有人出來買單。一般民眾從事登山活動時，如欲自行購買旅行平安險保障登山期間所造成的意外傷害，常因保險公司考量風險過高而被拒絕於門外；即使保險公司同意承保，當保戶發生高山症、失溫、中暑等事故時，究竟是外來突發之「意外事故」所造成；還是歸屬「疾病」因素，認定上總有意見，最終保戶除身體負擔外，還須為了申請保險金而耗費心力。購買登山保險可以保障登山期間所發生的危險；內容包含因登山事故（如山崩、失足、高山症、失溫及中暑等）所導致的死亡、失能及醫療費用給付，以及因發生登山事故而需進行搜尋、醫療轉送及遺體運送所衍生之費用。（資料來源：富邦產險

山岳最低保險金額&各縣市規範

目前僅有苗栗縣、台中市、南投縣、花蓮縣、屏東縣政府設有登山活動管理自治條例，條文內容近乎相同：都要求最低身故保額100萬元、實支實付醫療保險金額10萬元；唯獨在緊急救援費用上，會依山徑難易度與危險性有不同保額要求。另外，苗栗縣和花蓮縣並沒有一一列出爬哪座山應辦理登山保險，而是以概括的方式說明。

  • 苗栗縣：進入需申請國家公園入園許可之山域，即應辦理緊急救援費用50萬的登山險。

  • 花蓮縣：進入需申請入山許可或國家公園入園許可之山域，即應辦理登山險，但尚未規範最低保額。

簡單來說，百岳A級山除了#80閂山和#84審馬陣山之外，投保基本款的登山綜合險就行囉；長天數縱走則大多被要求投保較高額的登山險。

還有一些屬於A級山、卻沒被名列出來的百岳：

  • 合歡群峰(#34合歡北峰、#35合歡東峰、#36合歡主峰、 #66石門山)：非必要

  • 嘉明湖(#16向陽山、#28三叉山)：部分屬花蓮境內，需申請入山許可，建議投保基本款

  • 畢祿羊頭(#39畢祿山、#100羊頭山)：屬花蓮境內，需申請國家公園入園許可，建議投保基本款

  • 大霸群峰(#27大霸尖山、#52伊澤山、#87加利山)：部分屬苗栗境內，需申請國家公園入園許可，應投保進階款

在上山之前，記得要先看清楚是否應投保登山險，以及該投保什麼額度以免受罰，也給自己一個保障。

線上投保教學：以富邦產險為例

先說！我沒有拿富邦的錢、也沒有在賣保險，純粹經過一翻搜尋後，只找到富邦可以提供線上多人投保登山險，線上投保的保費還有9折優惠；以方便性來看，真的樂勝其他對手。大家也可以多比較看看，或找自己習慣的保險公司辦理。

  • 富邦產險：可以線上多人投保

  • 國泰產險：只能臨櫃辦理

  • 兆豐保險：只能線上本人投保

▾▾ 富邦登山綜合險：保險費率

我們把線上投保簡單分成五個步驟。

第一步：進入富邦產險的登山保險專區，選擇要單人投保或多人投保。

第二步：填寫投保人數、登山地點、起訖日，並選擇保額。要注意：（一）線上投保僅限選擇5天後生效保期。記得最晚要在出發日前五天上網投保，不然就只能臨櫃或電話詢問如何辦理。（二）目前只開放投保國內的山，若是要爬國外的山就沒辦法了。（三）保險的開始與結束時間是以一天24小時計算。

第三步：填寫要保人和被保險人的資料、選擇要電子或紙本保單。

第四步：確認投保資料後刷卡付款，接著就會跳出下面的畫面。

…欸等等，手續還沒結束啊！千萬記得，不是付款完就拍拍屁股沒事了，我們還有最後一步。

第五步：在投保後三天內回傳簽名要保書，交易才會生效。如果是多人投保的話，被保險人名冊最後的簽名欄可以要保人一人簽名即可，不用所有人都簽名。之後就可以坐等保險公司回傳電子保單，然後預先下載電子檔到手機，或印出來隨身攜帶囉。

我們快快樂樂出門，也要平平安安回家。老話一句，「山永遠都在。」天氣不好的話，就窩在山下等待天晴吧！

歡迎追蹤我的帳號，每周更新關於山的大小事！

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參考資料

苗栗縣登山活動管理自治條例台中市登山活動管理自治條例南投縣登山活動管理自治條例花蓮縣登山活動管理自治條例屏東縣登山活動管理自治條例

登山 國家公園

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