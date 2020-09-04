登山準備必看！登山綜合保險怎麼保？各縣市規範、線上投保教學整理

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。

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開始接觸爬山後，才知道除了管制區域需要申請入山證、入園證之外，有鑒於之前多起山難引發的救援問題，各縣市也開始要求登山客須辦理登山綜合保險。下面的表格是我從各縣市政府機關官網找到的資訊，整理繪製而成，如果需要看第一手的條文內容，可以往下拉到文章最後面，我都把連結放在參考資料那囉！

為什麼要保登山險？

最直覺的原因是…因為政府有規定啊！但買保險也是希望能夠在意外發生的時候，有人出來買單。一般民眾從事登山活動時，如欲自行購買旅行平安險保障登山期間所造成的意外傷害，常因保險公司考量風險過高而被拒絕於門外；即使保險公司同意承保，當保戶發生高山症、失溫、中暑等事故時，究竟是外來突發之「意外事故」所造成；還是歸屬「疾病」因素，認定上總有意見，最終保戶除身體負擔外，還須為了申請保險金而耗費心力。購買登山保險可以保障登山期間所發生的危險；內容包含因登山事故（如山崩、失足、高山症、失溫及中暑等）所導致的死亡、失能及醫療費用給付，以及因發生登山事故而需進行搜尋、醫療轉送及遺體運送所衍生之費用。（資料來源：富邦產險）

山岳最低保險金額&各縣市規範

目前僅有苗栗縣、台中市、南投縣、花蓮縣、屏東縣政府設有登山活動管理自治條例，條文內容近乎相同：都要求最低身故保額100萬元、實支實付醫療保險金額10萬元；唯獨在緊急救援費用上，會依山徑難易度與危險性有不同保額要求。另外，苗栗縣和花蓮縣並沒有一一列出爬哪座山應辦理登山保險，而是以概括的方式說明。

簡單來說，百岳A級山除了#80閂山和#84審馬陣山之外，投保基本款的登山綜合險就行囉；長天數縱走則大多被要求投保較高額的登山險。

還有一些屬於A級山、卻沒被名列出來的百岳：

合歡群峰 (#34合歡北峰、#35合歡東峰、#36合歡主峰、 #66石門山)：非必要

嘉明湖 (#16向陽山、#28三叉山)：部分屬花蓮境內，需申請入山許可，建議投保基本款

畢祿羊頭 (#39畢祿山、#100羊頭山)：屬花蓮境內，需申請國家公園入園許可，建議投保基本款

大霸群峰(#27大霸尖山、#52伊澤山、#87加利山)：部分屬苗栗境內，需申請國家公園入園許可，應投保進階款

在上山之前，記得要先看清楚是否應投保登山險，以及該投保什麼額度以免受罰，也給自己一個保障。

線上投保教學：以富邦產險為例

先說！我沒有拿富邦的錢、也沒有在賣保險，純粹經過一翻搜尋後，只找到富邦可以提供線上多人投保登山險，線上投保的保費還有9折優惠；以方便性來看，真的樂勝其他對手。大家也可以多比較看看，或找自己習慣的保險公司辦理。

富邦產險：可以線上多人投保

國泰產險：只能臨櫃辦理

兆豐保險：只能線上本人投保

▾▾ 富邦登山綜合險：保險費率

我們把線上投保簡單分成五個步驟。

第一步：進入富邦產險的登山保險專區，選擇要單人投保或多人投保。

第二步：填寫投保人數、登山地點、起訖日，並選擇保額。要注意：（一）線上投保僅限選擇5天後生效保期。記得最晚要在出發日前五天上網投保，不然就只能臨櫃或電話詢問如何辦理。（二）目前只開放投保國內的山，若是要爬國外的山就沒辦法了。（三）保險的開始與結束時間是以一天24小時計算。

第三步：填寫要保人和被保險人的資料、選擇要電子或紙本保單。

第四步：確認投保資料後刷卡付款，接著就會跳出下面的畫面。

…欸等等，手續還沒結束啊！千萬記得，不是付款完就拍拍屁股沒事了，我們還有最後一步。

第五步：在投保後三天內回傳簽名要保書，交易才會生效。如果是多人投保的話，被保險人名冊最後的簽名欄可以要保人一人簽名即可，不用所有人都簽名。之後就可以坐等保險公司回傳電子保單，然後預先下載電子檔到手機，或印出來隨身攜帶囉。

我們快快樂樂出門，也要平平安安回家。老話一句，「山永遠都在。」天氣不好的話，就窩在山下等待天晴吧！

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參考資料

苗栗縣登山活動管理自治條例、台中市登山活動管理自治條例、南投縣登山活動管理自治條例、花蓮縣登山活動管理自治條例、屏東縣登山活動管理自治條例