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階梯好走的冷門路線！日月潭「後尖山步道」入門能爬還能運動

健行筆記 / 健行筆記章魚便當

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緣  由

假日時光，一直在家當肥宅也不是辦法，於是這禮拜又把老咩拐來一起爬山。至於爬什麼山呢？鑑於老咩必須要有量身訂作的「公主爬」模式，一方面不能太操勞，但也不能太過好命，否則就達不到運動的效果。左思又想，那就來去日月潭，剛好日月潭附近有四座被稱為「日月潭四秀」（或稱日月潭四兄妹）的山頭，包括：水社大山、大尖山、貓囒山及後尖山。其中身為大哥的「水社大山」我已走過，故可明確的知道這座大山不適合老咩 @@~，再來二哥「大尖山」，單程7.68K，高低落差1,350公尺，老咩肯定也是會唉唉叫。看來看去，只剩兩座算是輕苦的小百岳-「後尖山」與「貓囒山」適合老咩的公主爬。請出谷哥地圖後，發現「後尖山」位在日月潭的南邊，而「貓囒山」則是在北邊。考量「後尖山」的難度比「貓囒山」高一點，所以就先苦後甘，「後尖山」先來，之後再去「貓囒山」找看看有沒有喵咪~

090208265d933fb1600520ecb090815c.png確定登走順序之後，交通路線也就一併搞定。從國道3的民間交流道下來後，往水里方向開，之後再朝日月潭的「後尖山」第二停車場前進。待走完「後尖山」即可向北沿著台21線，經向山遊客中心至「貓囒山」的茶改場魚池分場。而「公主爬」模式的另一個重點就是在爬完山之後要設法慰勞辛苦陪走的咩，找個地方吃吃喝喝。剛好附近就是出產美女的埔里山城，中午可到埔里覓食，之後再走國道6接國道3與台74線回家。「後尖山」有二處停車場，為了讓老咩可以少走一點路，於是把車開到最上面，即離登山口最近的第二停車場。導航可直接設定後尖山第二停車場，鄉間小路或許有點小，但基本上出入的車輛不多，小心會車即可。抵達停車場後，空盪盪，看來今早我們是第一部車。依地上停車格及空地來看， 這兒應該可停個12部車沒有問題 @@~

DSC06270-編輯.JPG注意事項1.請著長袖衣服或攜帶防蚊液，因有一段山徑兩旁多是竹林地，蚊子超多的啊！2.入山後的山徑的前半段較為濕滑，須小心行走。3.最後225公尺的登頂段，兩旁階梯扶走一路均有成群的黑螞蟻在辛苦的工作，也是要小心不要扶著、靠著，然後就讓螞蟻上身了 @@~時  程後尖山步道單程為1.25K，高度落差約328公尺，對於有在爬山的山友來說，難度算是輕量級。相關的步道資料與GPX檔可以參考「健行筆記」。

以下是今天的登走時程記錄：

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07:16 起走。07:26 水泥路走完，換枕木階梯Z型山徑而上。07:48 至最後的225公尺陡上起走點。08:04 登頂「後尖山」。08:31 下山。09:15 回到第二停車場。

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遊  誌

停車場四周種植許多直挺入雲的檳榔樹，仰望今日的天空，嗯~很好！又是風和日麗的一天，已有滿身臭汗的心理準備。

DSC06272-編輯.JPG不得不讚美一下後尖山步道的停車場，雖然不大，但一旁就是洗手間，對於我這種上山前就想種芋仔，下山後就全身汗臭味極需盥洗的我來說，簡直就是完美的設施啊 @@~

DSC06275-編輯.JPG雖然在家前已經做過功課，但還是再次確認一下後尖山的登走路線。

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DSC06277-編輯-3.JPG07:16 沿著產業道路起走。

DSC06279-編輯.JPG右邊這棟平房就是「頭社佛堂」，谷哥地圖裡也有這個點，所以也可以設定這裡做為目的地。

DSC06280-編輯.JPG佛堂旁有幾棵蘋婆樹，想當初第一次吃蘋婆時，覺得口感很怪，但後來卻愈吃愈順口 @@~

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DSC06283-編輯.JPG哈，正想說不知有沒有走對時，旁邊的電線桿立馬出現答案，好一個三角點，簡潔明瞭，讓人會心一笑！

DSC06284-編輯.JPG感覺後尖山步道過往應該是一條曾用心建置的步道，即使是較冷門路線，但仍可看到沿路有幾座告示牌在介紹步道的生態。其實在還沒看到告示前，就已被此起彼落的蛙鳴聲所吸引。因步道附近有一條小溪流，整體環境較為潮濕，也就成為了青蛙樂園。

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DSC06286-編輯.JPG走著走著，還能發現產業道路上竟嵌著里程石塊，真的很有心。

DSC06287-編輯.JPG農家的小池塘，水清如鏡。

DSC06288-編輯.JPG來到一處轉彎處，依指示樁取右行。

DSC06289-編輯.JPG若依此樁計算，由第二停車場至後尖山山頂上的觀景平臺約有1,255公尺的距離，在走過的山頭裡算是短的。

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DSC06291-編輯.JPG咦？有蝴蝶？由於登走的時間較早，去程的時候並沒看到什麼蝴蝶，但回程的時候就真的遇見不少美麗的蝶兒，在陽光灑落的林間翩翩飛舞著。

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DSC06293-編輯.JPG十分鐘後踢完平緩好走的產業道路，07:26來到枕木山徑的起點。

DSC06294-編輯.JPG前面的產業道路只能算是暖身，接下來則是一路以Z字型方式爬升。

DSC06295-編輯.JPG前半段的山徑枕木看起來年代較為久遠，而林間環境較為潮濕，使得枕木的表面看起來濕滑。建議在登走時，踩點可避開枕木，以免踩滑。此外，此處竹林甚多，一早的蚊子簡直就是如影隨形的組團跟著我走 ><"

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蛤~這又是啥活動，看起來才擺上沒多久。

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看到蕈類，就能知道這一段的山徑極為潮濕。

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而後半段的枕木似乎有汰換過，看起來比較新，同時表面似乎也有做防水處理，不像前段那樣潮濕，因此讓人比較能放心的踩踏其上。

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看著嵌在地上的石塊，原以為剩200公尺就可到達山頂的觀景平臺，如果是這想法，那就大錯特錯了。走過一遍之後，才知道原來這200公尺指的是與最後那段有225公尺的陡上坡起點的距離 @@~

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林間裡雖然曬不到太陽，但今天缺風，才走一半，我就已上演濕背秀 @@~

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來到岔路處，千萬要留意，別頭低低，然後看到前方有一黃色登山條後就一直往前走，其實這邊要取右行才正確！

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岔路口這裡的指示樁已傾倒，只是這倒的方向還真不對頭 @@~ 不過我也很好奇若直直往前走的話會是到哪裡？

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記得，上來後要取右喔！

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右行不到50公尺便來到這最後傳說中很好陡的最後登頂路段。

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老咩看到這個告示又開始緊張，說我欺騙她。

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都走到這兒了，只能好言相騙，告訴她之前類似陡度的山徑她都走過了，何況這還有鋪好的階梯，一定沒問題的。

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就慢慢走唄~

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扶手或枕木上多是這種成群的黑螞蟻，小心密集恐懼症發作 @@~

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還好腿短，撞不到頭，個高的人就要留意，可別跟著橫空的樹幹硬幹啊。

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咩一路唉著說：還有多久啊？哥也是第一次來，哪知。

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一次要跨三塊枕木的高度，真是難為了短腿的老咩。

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看到綠色的鐵梯就表示快出運了。

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恭喜老咩於08:04 頂登日月潭四秀的老么-「後尖山」。

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好可惜，平臺的視野多被大樹所遮擋，早期年代的視野應該是不錯的。現在只能從樹縫間眺望日月潭。

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身為今早山頂上的第一組客人，包場！

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後尖山的基點位在平臺外側，小歇後來拍一張留念。

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之前去爬水社大山時也有看到類似的拓印器，但早就都年久失修不能用了。

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告示牌也都攤在地上，好慘。

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包場近半小時後，於08:31啟程下山。

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下山時有遇四位山友正要上山。

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09:03 離開山徑，回到產業道路。

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產業道路旁剛好看到有位大哥正在採竹筍。閒聊了一下，大哥說他這個是「黃金筍」，客人有訂才有挖。據說這種黃金筍最早是由農民從中國雲南引進，由它不需要覆土，即使被太陽曬到也不會變苦，因此價格也比一般的麻竹筍好上許多。

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09:15 回到第二停車場。

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此時停車場裡也只多了三台車。

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到洗手間稍作梳洗後，換上乾淨的衣服休息一下。整體而言，還蠻推荐大家來後尖山走走的，畢竟難度不是很高，但也能達到運動的效果。接下來準備前往今天的第二座山-「貓囒山」 ^^

日月潭 步道 登山

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